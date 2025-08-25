Acasă » Știri » Fenomene meteo extreme: ninsoare în luna august, în România! Imaginile care te vor lăsa fără cuvinte

Fenomene meteo extreme: ninsoare în luna august, în România! Imaginile care te vor lăsa fără cuvinte

De: Redacția CANCAN 25/08/2025 | 11:09
Ninsoare în Munții Rodnei / FOTO: Facebook - Carla Berinde
Munții Rodnei din județul Maramureș au fost cuprinși de o ninsoare în urmă cu puțin timp. O răcire accentuată a vremii a adus un fenomen neașteptat pentru această perioadă a anului, la final de august. Imaginile surprinse de turiști au devenit virale pe rețelele de socializare. 

Deși ne aflăm la final de august, fulgii au acoperit vârful Pietrosul Rodnei, situat la 2.303 metri altitudine, oferind turiștilor un spectacol neobișnuit. Contrastele puternice dintre albul stratului de zăpadă și vegetația specifică verii au transformat zona într-un cadru deosebit, surprins de vizitatori în imagini și filmări.

Munții Rodnei fac parte din Carpații Orientali și sunt considerați cei mai înalți și mai greu accesibili din acest lanț muntos. Parcul Național Munții Rodnei, care se întinde pe peste 47.000 de hectare, este a doua cea mai vastă arie protejată din România. Zona se remarcă prin elemente naturale deosebite, printre care cea mai înaltă cascadă din țară, specii rare precum cocoșul de mesteacăn și floarea endemică opaițul Munților Rodnei, întâlnită doar aici.

Cum s-a schimbat vremea după ciclonul din România

Vineri a avut loc un ciclon în România care a făcut dezastru în România. Vântul a fost extrem de puternic, iar furtuna cu gheață a produs mai multe pagube. Vremea a suferit deja o schimbare vizibilă, odată cu scăderea temperaturilor în toată țara. Dacă răcorirea s-a resimțit mai ales în vest, nord și centru, duminică s-a extins și în restul regiunilor.

Meteorologii anunță că următoarele două-trei zile vor fi chiar mai reci decât în mod obișnuit pentru această perioadă, în special în jumătatea de nord a României, conform Antena 3 CNN.

Maximele nu vor mai depăși, în general, 29-30 de grade, iar în multe zone se vor situa între 18 și 19 grade. Cele mai scăzute valori sunt așteptate în nord și în depresiunile din estul Transilvaniei, unde minimele ar putea coborî până la 1 grad, chiar 0 grade pe alocuri. În restul țării, nopțile vor aduce temperaturi între 6 și 16-17 grade, cele mai blânde valori fiind prognozate pentru litoral.

