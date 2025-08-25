Acasă » Știri » Se întoarce canicula în România! Accuweather a anunțat data exactă când revin căldurile

De: Anca Chihaie 25/08/2025 | 10:20
Caniculă în România! Sursa foto: Arhivă Cancan

Ultimele zile de vară aduc o răcire temporară a vremii în întreaga țară, însă începutul toamnei va fi marcat de o revenire a temperaturilor ridicate. După un final de august mai răcoros decât media obișnuită, meteorologii anunță că primele zile din septembrie vor aduce o schimbare semnificativă, cu valori termice mai ridicate decât cele normale, în special în regiunile sudice și sud-estice. Practic, canicula revine în România imediat după trecerea în calendarul de toamnă.

După o scurtă perioadă răcoroasă la final de august, începutul de septembrie aduce din nou temperaturi ridicate, cu posibile zile de caniculă în sudul României. Această revenire a căldurii va fi urmată de o perioadă relativ stabilă, în care vremea se va menține mai caldă decât normal, dar fără excese majore. Toamna calendaristică va debuta astfel cu un amestec de vară târzie și episoade de instabilitate locală, mai ales în zonele nordice.

Începând cu săptămâna 1 – 8 septembrie, situația se schimbă radical. În regiunile sudice și sud-estice, valorile termice medii vor trece peste cele obișnuite, semn că toamna calendaristică debutează cu temperaturi de vară. În restul țării, temperaturile se vor apropia de mediile normale, dar în sud și sud-est se pot atinge din nou praguri de caniculă, cu maxime care vor urca peste 30 de grade Celsius.

În ceea ce privește precipitațiile, nordul țării va înregistra cantități mai mari de ploi, în timp ce sudul se va confrunta cu un deficit. Această distribuție neuniformă va accentua diferențele dintre regiunile țării, cu nordul mai umed și sudul mai uscat, dar mai fierbinte.

Între 8 și 15 septembrie, vremea va continua să rămână mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă. Temperaturile vor urca ușor peste medie, în special în sud, dar și în vestul țării. Regimul pluviometric se va menține apropiat de cel obișnuit, însă variațiile locale nu sunt excluse. Astfel, episoade de ploaie pot apărea izolat, dar în ansamblu prima jumătate a lunii septembrie va fi dominată de temperaturi mai ridicate decât normal.

Pentru intervalul 15 – 22 septembrie, meteorologii indică o menținere a temperaturilor la un nivel ușor peste media perioadei, în special în sud și sud-vest. Restul țării va avea valori apropiate de cele obișnuite. Cantitățile de precipitații vor fi în general normale, ceea ce înseamnă că nu sunt așteptate fenomene extreme, ci mai degrabă o vreme stabilă și blândă, specifică unei toamne liniștite.

