Prima țară care va fi evacuată din cauza încălzirii globale. Unde se vor muta localnicii

De: Alina Drăgan 11/08/2025 | 17:21
Prima țară care va fi evacuată din cauza încălzirii globale /Foto: Pixabay

Încălzirea globală începe să lase urme tot mai vizibile, iar efectele sale devin dramatice pentru anumite comunități. Într-un colț al lumii, o țară întreagă se pregătește pentru ceea ce părea, până nu demult, un scenariu de film: evacuarea completă a populației. Care este prima țară care va fi evacuată din cauza încălzirii globale?

Este vorba despre Tuvalu, o mică insulă din inima Oceanului Pacific, care va fi înghițită treptat de ape din cauza creșterii nivelului mării. Cu o altitudine de doar 2 metri deasupra nivelului oceanului, statul devine din ce în ce mai vulnerabil în fața fenomenelor meteo extreme, furtunilor violente și temperaturilor în continuă creștere. Guvernul a luat deja măsuri radicale pentru a-și salva cetățenii, dar și pentru a păstra vie identitatea culturală a țării.

Unde se vor muta localnicii?

În 2023, Tuvalu a semnat un acord istoric cu Australia, prin care 280 de locuitori vor fi relocați anual printr-un nou program de vize climatice. Procesul va continua până când întreaga populație – aproximativ 11.000 de oameni – va fi mutată. Sistemul de acordare a vizelor funcționează pe bază de loterie, iar cererea a fost uriașă: peste 8.750 de înregistrări, incluzând și rude ale solicitanților.

Jane McAdam, expertă în comisia de relocare, explică amploarea fenomenului.

„Atunci când combinăm cu alte căi de migrație din Pacific către Australia și Noua Zeelandă, aproximativ 4% din populație va migra în fiecare an. Într-un deceniu, aproximativ 40% din populație s-ar putea muta. Deși unii oameni s-ar putea întoarce sau face naveta”, a spus acesta.

Prima țară care va fi evacuată din cauza încălzirii globale /Foto: Profimedia

Pe lângă relocarea fizică, autoritățile din Tuvalu au inițiat și un proiect unic: scanarea 3D a întregii insule pentru a conserva patrimoniul cultural și arhitectural. În plus, guvernul a anunțat crearea unei versiuni digitale a țării în metavers, astfel încât Tuvalu să „funcționeze complet drept un stat suveran” chiar dacă teritoriul său fizic dispare.

Simon Kofe, ministrul Justiției, Comunicațiilor și Relațiilor Externe, a prezentat proiectul la COP27, subliniind că este o modalitate de a păstra vii tradițiile și cultura locală pentru generațiile viitoare.

Situația din Tuvalu este un semnal de alarmă pentru întreaga lume: schimbările climatice nu mai sunt o amenințare îndepărtată, ci o realitate. În timp ce insula își trăiește ultimele decenii de existență fizică, locuitorii se pregătesc să-și construiască o nouă viață pe alte meleaguri.

