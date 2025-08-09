Canicula revine în România! Județele în care va face prăpăd, potrivit ANM

Revine canicula în România! În ce județe va face prăpăd, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM)? Disconfortul termic va fi accentuat! Ce temperaturi vor înregistra termometrele în perioada următoare? Vă prezentăm cele mai noi informații! Iată despre ce este vorba!

Un val de caniculă s-a instalat în întreaga țară, iar meteorologii avertizează că în următoarele trei zile vom avea temperaturi ridicate, care vor aduce un nivel ridicat de disconfort termic.

Astăzi, în sudul și centrul Munteniei, valorile termice resimțite au ajuns până la 41 de grade Celsius, inclusiv în București, iar acest fenomen reprezintă doar începutul valului de căldură. De mâine, temperaturile vor crește și mai mult, cu un val de caniculă care se va extinde către vestul țării – zonele Crișana, Banat și sudul Olteniei vor înregistra temperaturi oficiale între 38 și 39 de grade, însă disconfortul termic resimțit va putea ajunge chiar la 43-44 de grade Celsius.

Avertisment important cu privire la calitatea aerului

În sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei, mercurul din termometre va atinge 39-40 de grade, iar în restul țării, temperaturile vor fi puțin mai moderate. Totuși, această scădere temporară a valorilor termice în vestul extrem al țării va dura doar până marți, când canicula va reveni în forță miercuri, în special în jumătatea de vest. Cu atât mai mult, în jumătatea de est vor alterna perioade cu temperaturi ridicate și momente cu ușoare scăderi, însă canicula va domina până la finalul lunii august.

Meteorologii au emis și un avertisment important legat de calitatea aerului. În următoarele trei zile, poluarea va fi ridicată din cauza particulelor în suspensie – praf, polen și noxe provenite mai ales din traficul urban. Aceasta poate fi periculoasă pentru persoanele cu probleme respiratorii, în special pentru persoanele sensibile sau cu afecțiuni pulmonare.

Se recomandă evitarea expunerii prelungite în aer liber și precauții sporite, mai ales în marile orașe. Prin urmare, vor fi zile cu temperaturi ridicate și aer greu. Rămâne de văzut ce vor mai anunța meteorologii cu privire la vreme în perioada următoare.

Citește și: Meteorologii Accuweather au schimbat radical prognoza: Ce se întâmplă începând cu 9 august, în toată România