Ce se va întâmpla cu pensiile românilor din ianuarie 2026. Veștile nu sunt deloc bune

De: Denisa Iordache 23/12/2025 | 11:00
Vești proaste pentru pensionari! Aceștia nu vor începe anul 2026 cu dreptul, asta pentru că pensiile vor intra cu o întârziere foarte mare, indiferent de modul în care aceștia au ales să le primească: prin poștă sau pe card. Toate detaliile în articol.

Aceasta nu este singura veste proastă. Seniorii nu vor beneficia de indexarea pensiilor cu 7%, prevăzută să fie aplicată la început de an. Această decizie a venit în urma măsurilor de austeritate și a eforturilor Guvernului de a reduce deficitul bugetar.

În mod normal, plata pensiilor ar fi trebuit să înceapă la data de 1 ianuarie. Anul 2026 vine însă cu vești proaste pentru seniori. Acest lucru se întâmplă din cauza faptului că prima zi din an este liberă din punct de vedere legal, așa că instituțiile statului și Poșta Română sunt închise. Acestă situație se repetă și pe data de 2 ianuarie. Mai apoi, urmează 3-4 ianuarie, zile care pică în weekend, iar acest aspect blochează automat distribuirea pensiilor prin poștă.

Prin urmare, poștașii vor începe să împartă pensiile pe data de 5 ianuarie 2026. Urmează 2 zile libere legal: 6-7 ianuarie, acest lucru însemnând că distribuția pensiilor va continua pe data de 8 ianuarie. Această întârziere va fi resimțită mai ales de seniorii care au venituri mici și pentru care, amânarea cu doar câteva zile, poate însemna o perioadă de lipsuri alimentare sau neplata facturilor la timp.

În ceea ce îi privește pe cei care aleg să primească pensia în cont bancar, situația se agravează. Aceștia vor beneficia de banii din partea statului abia luni, 12 ianuarie 2025. În mod normal, banii ar intra mult mai devreme, dar perioada aceasta din an forțează efectuarea platei cu o săptămână întârziere.

