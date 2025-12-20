Categoria de pensionari români care vor primi pensii mai mici, începând cu 1 ianuarie 2026. Decizia este oficială

Schimbări importante în sistemul de pensii din Germania în 2026! Anumite categorii de beneficiari vor avea venituri net mai mici. Iată despre cine este vorba!

Reforma vizează mai multe aspecte ale sistemului de pensii, inclusiv reguli noi de impozitare a veniturilor obținute de pensionari care continuă să lucreze, ajustări ale pragurilor de venit pentru activități ocazionale și actualizări ale contribuțiilor sociale. În plus, unele dintre mecanismele de stimulare introduse anterior au fost eliminate sau modificate, ceea ce poate influența negativ venitul net al unor categorii de pensionari.

Categoria de pensionari români care vor primi pensii mai mici

Începând cu 1 ianuarie 2026, sistemul de pensii din Germania va intra într‑un nou ciclu de reglementări care afectează modul în care sunt calculate și plătite pensiile, dar și condițiile în care pensionarii pot obține venituri suplimentare. Măsurile fac parte dintr‑un pachet legislativ adoptat recent de Bundestag și se înscriu într‑o reformă mai amplă a ordonanțelor sociale și fiscale, menită să răspundă provocărilor demografice și economice din țară

Unul dintre elementele centrale ale pachetului de reforme este introducerea conceptului de „pensie activă” (Aktivrente), care permite persoanelor pensionate să continue să lucreze după vârsta standard de pensionare și să câștige până la 2.000 de euro pe lună fără impozit. Această facilitate fiscală a fost promovată ca un stimulent pentru menținerea forței de muncă cu experiență în economie, pe fondul scăderii populației active.

Totodată, restricțiile privind cumulul pensiei cu salariul vor deveni mai stricte. Anterior, pensionarii puteau să obțină venituri suplimentare prin muncă fără a afecta semnificativ valoarea pensiei. Începând cu 2026, însă, pragurile de venit admise și regulile de impozitare vor fi ajustate, ceea ce va face ca pentru unii pensionari continuarea activității profesionale să fie mai puțin avantajoasă din punct de vedere financiar.

Deși pensia de bază ar putea beneficia de o ajustare ușoară prin mecanismele obișnuite de indexare, eliminarea bonusurilor și noile reguli privind impozitarea veniturilor suplimentare pot duce la o scădere efectivă a venitului net disponibil. Aceasta înseamnă că, deși valoarea brută a pensiei poate rămâne relativ stabilă, suma efectiv primită de pensionari după taxe și contribuții va fi mai mică decât cea la care aceștia se așteptau.

