Acasă » Știri » Categoria de pensionari români care vor primi pensii mai mici, începând cu 1 ianuarie 2026. Decizia este oficială

Categoria de pensionari români care vor primi pensii mai mici, începând cu 1 ianuarie 2026. Decizia este oficială

De: Anca Chihaie 20/12/2025 | 10:59
Categoria de pensionari români care vor primi pensii mai mici, începând cu 1 ianuarie 2026. Decizia este oficială
Categoria de pensionari români care vor primi pensii mai mici

Schimbări importante în sistemul de pensii din Germania în 2026! Anumite categorii de beneficiari vor avea venituri net mai mici. Iată despre cine este vorba!

Reforma vizează mai multe aspecte ale sistemului de pensii, inclusiv reguli noi de impozitare a veniturilor obținute de pensionari care continuă să lucreze, ajustări ale pragurilor de venit pentru activități ocazionale și actualizări ale contribuțiilor sociale. În plus, unele dintre mecanismele de stimulare introduse anterior au fost eliminate sau modificate, ceea ce poate influența negativ venitul net al unor categorii de pensionari.

Categoria de pensionari români care vor primi pensii mai mici

Începând cu 1 ianuarie 2026, sistemul de pensii din Germania va intra într‑un nou ciclu de reglementări care afectează modul în care sunt calculate și plătite pensiile, dar și condițiile în care pensionarii pot obține venituri suplimentare. Măsurile fac parte dintr‑un pachet legislativ adoptat recent de Bundestag și se înscriu într‑o reformă mai amplă a ordonanțelor sociale și fiscale, menită să răspundă provocărilor demografice și economice din țară

Unul dintre elementele centrale ale pachetului de reforme este introducerea conceptului de „pensie activă” (Aktivrente), care permite persoanelor pensionate să continue să lucreze după vârsta standard de pensionare și să câștige până la 2.000 de euro pe lună fără impozit. Această facilitate fiscală a fost promovată ca un stimulent pentru menținerea forței de muncă cu experiență în economie, pe fondul scăderii populației active.

Pensionarii din Germania vor primi pensii mai mici

Totodată, restricțiile privind cumulul pensiei cu salariul vor deveni mai stricte. Anterior, pensionarii puteau să obțină venituri suplimentare prin muncă fără a afecta semnificativ valoarea pensiei. Începând cu 2026, însă, pragurile de venit admise și regulile de impozitare vor fi ajustate, ceea ce va face ca pentru unii pensionari continuarea activității profesionale să fie mai puțin avantajoasă din punct de vedere financiar.

Deși pensia de bază ar putea beneficia de o ajustare ușoară prin mecanismele obișnuite de indexare, eliminarea bonusurilor și noile reguli privind impozitarea veniturilor suplimentare pot duce la o scădere efectivă a venitului net disponibil. Aceasta înseamnă că, deși valoarea brută a pensiei poate rămâne relativ stabilă, suma efectiv primită de pensionari după taxe și contribuții va fi mai mică decât cea la care aceștia se așteptau.

CITEȘTE ȘI: 7% în plus la pensii, din 1 ianuarie 2026, pentru această categorie de pensionari români

O nouă zi liberă pentru acești angajați din România. Proiectul a trecut de Senat

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Câte pahare consumă Cristian Boureanu de la Survivor în fiecare zi? ”Medicamentele zilnice”
Știri
Câte pahare consumă Cristian Boureanu de la Survivor în fiecare zi? ”Medicamentele zilnice”
Ilie Dobre, în stare critică la spital! Celebrul comentator, la un pas de moarte
Știri
Ilie Dobre, în stare critică la spital! Celebrul comentator, la un pas de moarte
Zilele în care nu se fac nunți în 2026 și 2027. Calendar ortodox complet
Mediafax
Zilele în care nu se fac nunți în 2026 și 2027. Calendar ortodox...
Calcul complet | Am aflat câți bani primește Adi Vasile, de la Antena 1, pentru cele 5 luni de filmări la Survivor 2026
Gandul.ro
Calcul complet | Am aflat câți bani primește Adi Vasile, de la Antena...
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Prosport.ro
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru...
Fără punte: premierul Bolojan elimină o zi liberă
Adevarul
Fără punte: premierul Bolojan elimină o zi liberă
VIDEO De ce s-au bătut două femei la Timișoara: un influencer din campania lui Călin Georgescu, în mijlocul scandalului
Digi24
VIDEO De ce s-au bătut două femei la Timișoara: un influencer din campania...
Ce practici au românii de Ignat: Tradiții, credințe și obiceiuri păstrate din vechime
Mediafax
Ce practici au românii de Ignat: Tradiții, credințe și obiceiuri păstrate din vechime
Parteneri
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este secretul până la urmă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este...
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Prosport.ro
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
Click.ro
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
Povestea celor 16 secunde din spatele momentului viral de la concertul Coldplay. Kristin Cabot, directoarea de HR: „Am devenit un meme”
Digi 24
Povestea celor 16 secunde din spatele momentului viral de la concertul Coldplay. Kristin Cabot, directoarea...
Consilierul de la Kremlin care a refuzat ordinul lui Putin și a încercat să oprească războiul din Ucraina. Era pregătit să fie împușcat
Digi24
Consilierul de la Kremlin care a refuzat ordinul lui Putin și a încercat să oprească...
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Promotor.ro
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Produse populare din zona tech la Kaufland: SMART TV la doar 700 RON
go4it.ro
Produse populare din zona tech la Kaufland: SMART TV la doar 700 RON
Prima întâlnire cu extratereștrii! Un astronom dezvăluie totul
Descopera.ro
Prima întâlnire cu extratereștrii! Un astronom dezvăluie totul
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Go4Games
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Calcul complet | Am aflat câți bani primește Adi Vasile, de la Antena 1, pentru cele 5 luni de filmări la Survivor 2026
Gandul.ro
Calcul complet | Am aflat câți bani primește Adi Vasile, de la Antena 1, pentru...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Câte pahare consumă Cristian Boureanu de la Survivor în fiecare zi? ”Medicamentele zilnice”
Câte pahare consumă Cristian Boureanu de la Survivor în fiecare zi? ”Medicamentele zilnice”
Ilie Dobre, în stare critică la spital! Celebrul comentator, la un pas de moarte
Ilie Dobre, în stare critică la spital! Celebrul comentator, la un pas de moarte
Ea e Lenuța, tânăra de 26 de ani care a murit după ce a fost operată la spitalul din Galați. Ce ...
Ea e Lenuța, tânăra de 26 de ani care a murit după ce a fost operată la spitalul din Galați. Ce s-a întâmplat cu ea
Celebrități diagnosticate cu boala despre care se spune că ar suferi și Dan Petrescu. Cum au reușit ...
Celebrități diagnosticate cu boala despre care se spune că ar suferi și Dan Petrescu. Cum au reușit să se vindece
Calcul complet | Cât costă o lună în New York, în 2025. Câți bani ar plăti un român, dacă s-ar ...
Calcul complet | Cât costă o lună în New York, în 2025. Câți bani ar plăti un român, dacă s-ar muta acolo
Ștefania Szabo a fost agresată de un coleg medic, în timpul unei operații. Incidentul pe care l-a ...
Ștefania Szabo a fost agresată de un coleg medic, în timpul unei operații. Incidentul pe care l-a raportat, înainte să moară
Vezi toate știrile
×