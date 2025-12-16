7% în plus la pensii, din 1 ianuarie 2026, pentru această categorie de pensionari români

De la începutul anului viitor, pensionarii din Republica Moldova vor beneficia de o majorare a pensiilor cu 7%, în cadrul noii ajustări prevăzute în Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat (BASS) pentru 2026. Această măsură va afecta în special persoanele care au contribuit anterior la sistemul de pensii din Moldova, inclusiv cei care au lucrat temporar în țară și au acumulat vechime cu contribuții sociale.

Bugetul pentru anul 2026, adoptat în prima lectură, prevede alocări totale de aproximativ 51,45 miliarde de lei pentru finanțarea pensiilor, indemnizațiilor și altor prestații sociale. Majorarea pensiilor reprezintă o încercare a autorităților de a compensa efectele inflației și de a susține puterea de cumpărare a persoanelor vârstnice. În total, se estimează că peste 665.000 de pensionari vor beneficia de aceste ajustări.

7% în plus la pensii, din 1 ianuarie 2026

Pe de altă parte, România a decis să nu acorde indexarea pensiilor cu inflația la începutul anului 2026, menținând astfel nivelul actual al acestora fără majorări suplimentare. Această diferență între politica socială a celor două state evidențiază decalajele în ceea ce privește protecția pensionarilor în regiune.

În Republica Moldova, proiectul de buget include și alte măsuri importante pentru sprijinul familiilor și al copiilor. Indemnizația unică la naștere va fi majorată semnificativ, atingând valoarea de 21.886 lei, ceea ce înseamnă o creștere de peste 130% comparativ cu nivelul din 2021. În 2026, aproximativ 36.000 de copii și părinți vor beneficia de această formă de sprijin financiar. În plus, indemnizația lunară pentru copiii cu vârsta până la doi ani va fi de 1.000 de lei, acordată pentru aproximativ 78.000 de copii.

Alte prevederi din buget vizează dezvoltarea infrastructurii sociale. Vor fi create 2.000 de locuri suplimentare în creșele pentru copiii între 0 și 3 ani, facilitând astfel revenirea părinților pe piața muncii. Pentru copiii rămași fără îngrijire părintească, se va asigura prezența a 33 de asistenți parentali profesioniști, responsabili de plasamentele de urgență și de asigurarea unui mediu stabil pentru acești minori.

Majorarea de 7% a pensiilor în Moldova vine într-un context în care inflația continuă să afecteze puterea de cumpărare, iar ajustarea pensiilor reprezintă un instrument esențial de protecție socială. Comparativ, România își menține pensiile la nivelul actual, ceea ce poate genera nemulțumiri în rândul pensionarilor și al organizațiilor care militează pentru creșteri echitabile ale veniturilor sociale.

