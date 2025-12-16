Acasă » Știri » Olga Barcari iubește din nou, după despărțirea de Cătălin Bordea: „Sunt în tatonare cu un băiat”

Olga Barcari iubește din nou, după despărțirea de Cătălin Bordea: „Sunt în tatonare cu un băiat”

De: Denisa Iordache 16/12/2025 | 12:47
Olga Barcari iubește din nou, după despărțirea de Cătălin Bordea: „Sunt în tatonare cu un băiat”
Olga Barcari iubește din nou, după despărțirea de Cătălin Bordea
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
4 poze
Vezi galeria foto

Olga Barcari iubește din nou, după despărțirea de Cătălin Bordea! Bruneta a vorbit despre noul ei partener și totul pare să meargă într-o direcție bună între cei doi. Află în articol ce a spus despre noul iubit! 

Olga Barcari și Cătălin Bordea își găseau fericirea unul în brațele celuilalt la scurt timp după divorțul comediantului de Livia. Iubirea nu a durat mult însă, iar cei doi și-au separat drumurile rapid. Acum, hairstylista vorbește despre bărbatul care o face să simtă fiorii dragostei. 

Olga Barcari iubește din nou

Bruneta care a participat la Asia Express alături de Karmen Simionescu și-a obișnuit publicul cu transparența ei, așa că s-a decis să vorbească despre noua ei relație. Cei doi îndrăgostiți sunt la început de drum, astfel că Olga nu își face încă planuri mari, dar mărturisește că se simte bine alături de el. Mai mult, ea a dezvăluit încă un detaliu important: el este mai mare. 

Ce salariu primește un îngrijitor de animale care lucrează la stat. Sunt incluse cazarea și sporul de toxicitate
Ce salariu primește un îngrijitor de animale care lucrează la stat. Sunt incluse...
Care sunt cele mai bune 20 de destinații de călătorie pentru anul 2026
Care sunt cele mai bune 20 de destinații de călătorie pentru anul 2026

„Sunt în discuții deocamdată, în tatonare cu un băiat mai mare decât mine și ne facem timp, ne vedem, însă nu este ceva foarte stabil, însă ne înțelegem foarte bine și vedem ce va urma, pentru că nu ne-am făcut un plan. Ne simțim bine, comunicăm și deocamdată cam asta este situația, că nu vorbim de foarte mult timp”, a spus Olga Barcari. 

În urmă cu ceva timp, hairstylist-ul vorbea pentru CANCAN.RO despre relația ei cu Cătălin Bordea și făcea dezvăluiri neștiute de public: 

„Cătălin e un prieten bun, s-a uitat la Asia Express. Nu vorbim în fiecare zi. Dacă ne-am fi întâlnit într-un alt moment al vieții, categoric lucrurile ar fi stat diferit. Între noi e o iubire prietenească, este ceva care nu este de explicat. Este Cătălin și atât! Ne-am văzut și zilele trecute, la o zi de naștere, ne-am luat în brațe. Este ceva… o admirație, nu știu! Când ne vedem, râdem, glumim, povestim. Este ceva straniu și plăcut între noi”

CITEȘTE ȘI:

Olga Barcari, mărturisiri neașteptate, după aventura la Asia Express. Ce a trăit alături de Karmen: “Cei care m-au jignit și-au cerut iertare”

Olga Barcari explică întâlnirea cu „cuceritorul” Dan Alexa. Asia Express 2025 i-a unit!

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Andreea Esca vorbește despre cum celebritatea ei i-a afectat pe Alexia și Aris: „Au fost nevoiți”
Știri
Andreea Esca vorbește despre cum celebritatea ei i-a afectat pe Alexia și Aris: „Au fost nevoiți”
E oficial! Cresc taxele și impozitele, de la 1 ianuarie 2026
Știri
E oficial! Cresc taxele și impozitele, de la 1 ianuarie 2026
Studenții de la Universitatea Babeș-Bolyai i-au făcut colind ministrului Daniel David / „Și mai vrem încă ceva / Ca demisia să ne-o dea”
Mediafax
Studenții de la Universitatea Babeș-Bolyai i-au făcut colind ministrului Daniel David / „Și...
Se oferă al 13-lea salariu. Cine beneficiază de el, la finalul lui 2025
Gandul.ro
Se oferă al 13-lea salariu. Cine beneficiază de el, la finalul lui 2025
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Prosport.ro
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază...
Ce culoare îți reflectă personalitatea, în funcție de luna nașterii
Adevarul
Ce culoare îți reflectă personalitatea, în funcție de luna nașterii
Scandal de rasism cu implicare politică în Finlanda. Tânăra încoronată regină a frumuseții a rămas fără titlu după un gest controversat
Digi24
Scandal de rasism cu implicare politică în Finlanda. Tânăra încoronată regină a frumuseții...
Taxa UE pe carbon ar putea fi extinsă la mașini și electrocasnice
Mediafax
Taxa UE pe carbon ar putea fi extinsă la mașini și electrocasnice
Parteneri
Acest aliment poate reduce riscul de cancer fără ca tu să-ți dai seama! Îl găsești la supermarket
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Acest aliment poate reduce riscul de cancer fără ca tu să-ți dai seama! Îl găsești...
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
Prosport.ro
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
De ce s-a pocăit Irinel Columbeanu, la 68 de ani? Explicația psihologului Radu Leca: „Când pensia dispare și casa e vândută...”. Internauții nu-l iartă: „Cândva, te țineai de petreceri cu fete!”
Click.ro
De ce s-a pocăit Irinel Columbeanu, la 68 de ani? Explicația psihologului Radu Leca: „Când...
Oficial ucrainean: Trupe ruse încercuite la Kupiansk sunt aprovizionate cu steaguri, nu cu hrană
Digi 24
Oficial ucrainean: Trupe ruse încercuite la Kupiansk sunt aprovizionate cu steaguri, nu cu hrană
„Moscova trebuie să simtă durerea”. Un diplomat american îl contrazice flagrant pe Donald Trump
Digi24
„Moscova trebuie să simtă durerea”. Un diplomat american îl contrazice flagrant pe Donald Trump
Exclusiv | Top 5 Cele mai bine vândute mașini SH din România în 2025. Preferințe: motorină vs. benzină
Promotor.ro
Exclusiv | Top 5 Cele mai bine vândute mașini SH din România în 2025. Preferințe:...
BANCUL ZILEI. Un copil la restaurant: - Carnea de elefant se mănâncă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un copil la restaurant: - Carnea de elefant se mănâncă?
Honor Magic 8 Pro va ajunge și la noi. Cât va costa noul model?
go4it.ro
Honor Magic 8 Pro va ajunge și la noi. Cât va costa noul model?
Cele mai periculoase locuri de pe Pământ!
Descopera.ro
Cele mai periculoase locuri de pe Pământ!
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Go4Games
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Se oferă al 13-lea salariu. Cine beneficiază de el, la finalul lui 2025
Gandul.ro
Se oferă al 13-lea salariu. Cine beneficiază de el, la finalul lui 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
BANCUL ZILEI | „Ce trebuie să fac ca să ieși cu mine la o cafea?”
BANCUL ZILEI | „Ce trebuie să fac ca să ieși cu mine la o cafea?”
Andreea Esca vorbește despre cum celebritatea ei i-a afectat pe Alexia și Aris: „Au fost nevoiți”
Andreea Esca vorbește despre cum celebritatea ei i-a afectat pe Alexia și Aris: „Au fost nevoiți”
E oficial! Cresc taxele și impozitele, de la 1 ianuarie 2026
E oficial! Cresc taxele și impozitele, de la 1 ianuarie 2026
Unde a fost găsit George Dan, românul dispărut în urmă cu 4 luni? Bărbatul lucra în Spania
Unde a fost găsit George Dan, românul dispărut în urmă cu 4 luni? Bărbatul lucra în Spania
Avem lista concurenților Survivor 2026. Nume surpriză din showbiz au acceptat provocarea
Avem lista concurenților Survivor 2026. Nume surpriză din showbiz au acceptat provocarea
Michelle Obama, dezvăluiri uimitoare despre moartea lui Rob Reiner și a soției lui: „Trebuia să ...
Michelle Obama, dezvăluiri uimitoare despre moartea lui Rob Reiner și a soției lui: „Trebuia să ne întâlnim cu ei”
Vezi toate știrile
×