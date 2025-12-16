Olga Barcari iubește din nou, după despărțirea de Cătălin Bordea: „Sunt în tatonare cu un băiat”

Olga Barcari iubește din nou, după despărțirea de Cătălin Bordea! Bruneta a vorbit despre noul ei partener și totul pare să meargă într-o direcție bună între cei doi. Află în articol ce a spus despre noul iubit!

Olga Barcari și Cătălin Bordea își găseau fericirea unul în brațele celuilalt la scurt timp după divorțul comediantului de Livia. Iubirea nu a durat mult însă, iar cei doi și-au separat drumurile rapid. Acum, hairstylista vorbește despre bărbatul care o face să simtă fiorii dragostei.

Olga Barcari iubește din nou

Bruneta care a participat la Asia Express alături de Karmen Simionescu și-a obișnuit publicul cu transparența ei, așa că s-a decis să vorbească despre noua ei relație. Cei doi îndrăgostiți sunt la început de drum, astfel că Olga nu își face încă planuri mari, dar mărturisește că se simte bine alături de el. Mai mult, ea a dezvăluit încă un detaliu important: el este mai mare.

„Sunt în discuții deocamdată, în tatonare cu un băiat mai mare decât mine și ne facem timp, ne vedem, însă nu este ceva foarte stabil, însă ne înțelegem foarte bine și vedem ce va urma, pentru că nu ne-am făcut un plan. Ne simțim bine, comunicăm și deocamdată cam asta este situația, că nu vorbim de foarte mult timp”, a spus Olga Barcari.

În urmă cu ceva timp, hairstylist-ul vorbea pentru CANCAN.RO despre relația ei cu Cătălin Bordea și făcea dezvăluiri neștiute de public:

„Cătălin e un prieten bun, s-a uitat la Asia Express. Nu vorbim în fiecare zi. Dacă ne-am fi întâlnit într-un alt moment al vieții, categoric lucrurile ar fi stat diferit. Între noi e o iubire prietenească, este ceva care nu este de explicat. Este Cătălin și atât! Ne-am văzut și zilele trecute, la o zi de naștere, ne-am luat în brațe. Este ceva… o admirație, nu știu! Când ne vedem, râdem, glumim, povestim. Este ceva straniu și plăcut între noi”

