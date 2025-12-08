Acasă » Exclusiv » Olga Barcari, mărturisiri neașteptate, după aventura la Asia Express. Ce a trăit alături de Karmen: “Cei care m-au jignit și-au cerut iertare”

Olga Barcari, mărturisiri neașteptate, după aventura la Asia Express. Ce a trăit alături de Karmen: “Cei care m-au jignit și-au cerut iertare”

De: Ana Maria Pasat 08/12/2025 | 17:56
date 2025-12-08
La aproape o lună de când s-a încheiat ultimul sezon de la Asia Express, Olga Barcari vorbește despre cum i s-a schimbat viața de când a revenit acasă. De asemenea, aceasta face mărturisiri și despre relația pe care o are în prezent cu ceilalți concurenți. Și mai ales cu Karmen Minune, colega sa de echipă. CANCAN.RO are toate amănuntele.

În timp ce nu puțini au fost concurenții care mărturiseau că-și doreau să ajungă cât mai repede acasă, de la Asia Express, ei bine, Olga Barcari, participant la ultima ediție, are o cu totul altă opinie.

Karmen Minune și Olga Barcari au devenit „surori pe viață” după Asia Express/ Sursa foto: Instagram

Olga Barcari: „În București viața e mai grea decât la Asia Express”

Colega de echipă a lui Carmen Minune ne spune chiar că viața de la show-ul-concurs e mult mai ușoară decât cea din București.

„Nu mi-a lipsit nimic. Eram foarte fericită. Eram cu Karmen. Acolo am fost dădăcită. În București e mai greu de trăit decât în Asia Express. Acolo te duci, faci una, alta. Atât. În rest, oamenii au grijă de tine. Aici trebuie să te descurci singură. Abia acum realizez ce am făcut în Asia Express. Când mă văd, îmi dau lacrimile”, a mărturisit Olga Barcari în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Și-au cerut iertare”

Aceasta nu ne-a ascuns nici faptul că show-ul cu pricina i-a „schimbat povestea vieții”

„Lucrul cel mai important care s-a schimbat după Asia Express este că am început să fiu mai bună și cu mine și cu oamenii din jurul meu. Mi-am schimbat povestea vieții. M-am întors mai puternică, mai bine așezată. Am văzut că lumea acum mă iubește foarte mult. Dar muncesc în continuare. Lucrez cu clienții, nu mă pot da în spectacol. În rest, la fel de leneșă sunt. Iar mă trezesc târziu. Acolo la 6 eram în picioare. Acum ma trezesc pe la 9, dar mă culc înapoi, dacă încep munca pe la 11.30. Am revenit la normal.

Mă oprește lumea, mai ales pe aeroport. La Alicante, în Spania, de exemplu. Toată lumea mă știe. Oamenii au o altă gândire acum despre mine. Iar cei care m-au jignit, și-au cerut iertare. Sunt fericită că am mulți oameni de calitate lângă mine acum”

„Eu și Karmen ne ajutăm cu bani când avem nevoie”

Olga Barcari a făcut echipă, la Asia Express, după cum se știe, cu Carmen, fiica lui Adi Minune. Și, ne spune aceasta, după revenirea acasă, au devenit „surori pe viață”. De asemenea, a rămas prietenă bună cu toți concurenții. Și are acum o relație specială cu Dan Alexa și Gabi Tamaș, prin prisma copiilor acestora.

„Am rămas prietenă cu toți. Copiii lui Alexa și ai lui Tamaș s-au îndrăgostit de mine. Cel mic al lui Dan m-a sunat să-mi spună că-i place de mine. Sunt prietenă acum și cu fiica lui Tamaș. Vorbim în fiecare zi. Ne întâlnim. Cu toții am rămas în niște relații extraordinare. Karmen e sora mea pe viață acum. I-a plăcut că am încercat să mergem acolo. Și am luptat, ne-am susținut una pe alta. Și înainte eram la fel de respectuoase. Dar acum ne cunoaștem mai bine. Ne povestim tot ce facem. Dacă una nu are bani, cere de la cealaltă. Chiar dacă nu ne vedem foarte des, nu ne trădăm. Ne-am făcut favoruri una alteia. Eu am ajutat-o să vadă lumea că nu e doar fata lui Adi Minune. Iar ea a făcut ca lumea care mă vedea altfel, să mă perceapă așa cum sunt”, ne-a mai spus aceasta.

×