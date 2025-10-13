Cătălin Bordea a taxat-o pe fosta Olga Barcari, la Asia Express 2025: ”Nu mai țipa că mă duci cu gândul în altă parte”

Apariția lui Cătălin Bordea în sezonul 8 al emisiunii Asia Express nu a trecut neobservată, mai ales de Olga Barcari. Cei doi s-au “înțepat” în timpul unei probe, stârnind hohote de râs printre colegii lor. Concurenții de la Asia Express au avut parte de o probă inedită în etapa a șasea a competiției. Aceștia au primit provocarea de a pregăti o masă localnicilor, iar prima sarcină a fost aceea de a prinde țipari masculini.

Proba de a prinde țiparii s-a lăsat cu replici savuroase între Olga Barcari și Cătălin Bordea, despre care s-a vehiculat că ar fi avut o idilă, după ce comediantul a divorțat de Livia Eftimie. Olga, vizibil panicată a avut o reacție extrem de tensionată. Comediantul, aflat în mijlocul probei alături de colegul său, Nelu Cortea, a auzit strigătele Olgăi și a profitat imediat de moment pentru a-i lansa câteva ironii spumoase.

Replici spumoase între Cătălin Bordea și Olga Barcari

Deși la un moment, comediantul a fost dispus să o ajute, acesta a decis până la urmă să se concentreze la următoarea probă, alături de colegul de echipă. Între Bordea și Olga Barcari au avut loc un schimb de replici, care au stârnit hohote de râs printre cei prezenți.

”Olga, tu nu joci corect! Să nu atingi țiparul! Vorbește cu el, ascultă-mă! Nu mai urla așa că mă duci cu gândul în altă parte!”, a declarat Cătălin Bordea, la Asia Express.

Olga Barcari a recunoscut că prezența lui Cătălin Bordea în competiție i-a influențat pe deplin comportamentul în timpul probei. Aceasta susține că, odată cu apariția comediantului, a început să-și manifeste latura feminină.

”Nu mi-a venit să cred ce isterică am devenit. S-a activat femeia din mine. Venise animalele acestea două, Cortea și Bordea, nu mai eram bărbat, devenisem puțin femeie și femeia își permite să facă figuri și să se sperie. Dacă rămâneam cum sunt eu, jar mâncau țiparii”, a declarat Olga Barcari, la Asia Express.

În momentul în care Bordea a dat cu privirea de Olga Barcari, bruneta a întors rapid capul rușinată și a privit nedumerită către Karmen, vezi AICI.

Deși din exterior Cătălin pare o persoană extrem de jovială întotdeauna, acasă, se pare, lucrurile se schimbă puțin! Bruneta a precizat că Bordea are un caracter frumos și principii de viață foarte bune.

„Are un caracter frumos, dar și puternic. Cu Cătălin nu îți permiți să zici sau să faci prea multe. E genul de bărbat care te lasă să faci ce vrei ca să vadă el ce faci. Așa controlează oamenii de lângă. Doar pare că nu observă, dar te taxează după! Are principii de viață foarte bune. E mai puternic decât arată la televizor. În spatele cortinei, este mai dur puțin. Nu ai cum să depășești limita cu Cătălin, a explicat vedeta de la Antena 1”, a spus pentru CANCAN.

