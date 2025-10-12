Acasă » Exclusiv » Olga Barcari, ADEVĂRUL despre relația cu Cătălin Bordea! Ce ascunde comediantul, în spatele cortinei: ”Așa controlează oamenii de lângă”

Olga Barcari, ADEVĂRUL despre relația cu Cătălin Bordea! Ce ascunde comediantul, în spatele cortinei: ”Așa controlează oamenii de lângă”

De: Bianca Drăgan 12/10/2025 | 23:40
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
4 poze
Vezi galeria foto

Invitată la CANCAN EXCLUSIV, Olga Barcari de la Asia Express spune tot adevărul despre relația cu Cătălin Bordea! Prietena lui Karmen explică de ce ea și actorul s-au despărțit, de câte ori s-au mai văzut după separare, dar și cum a decurs cea mai recentă întâlnire dintre ei doi, chiar după emisiunea de la Antena 1.

Deși acum este faimoasă pentru că face echipă alături de Karmen la Asia Express, Olga Barcari a intrat inițial în atenția presei odată ce s-a cuplat cu Cătălin Bordea. Astfel, hairstylista a devenit prima femeie cu care actorul a fost surprins după divorțul de fosta soție, care l-a înșelat cu Spike. Din păcate, publicitatea de atunci nu a fost deloc una benefică, deoarece relația s-a rupt fix din cauza articolelor apărute!

Acum, invitată la CANCAN EXCLUSIV, concurenta de la Antena 1 povestește cum este actorul în viața sa personală, de fapt.

Cătălin e un prieten bun, s-a uitat la Asia Express. Nu vorbim în fiecare zi. Dacă ne-am fi întâlnit într-un alt moment al vieții, categoric lucrurile ar fi stat diferit. Între noi e o iubire prietenească, este ceva care nu este de explicat. Este Cătălin și atât! Ne-am văzut și zilele trecute, la o zi de naștere, ne-am luat în brațe. Este ceva… o admirație, nu știu! Când ne vedem, râdem, glumim, povestim. Este ceva straniu și plăcut între noi, a spus Olga.

Imagini SENZAȚIONALE cu Ministrul Apărării. Ionuț Moșteanu se plimbă cu trotineta electrică prin sediul USR
Imagini SENZAȚIONALE cu Ministrul Apărării. Ionuț Moșteanu se plimbă cu trotineta electrică prin...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

Deși din exterior Cătălin pare o persoană extrem de jovială întotdeauna, acasă, se pare, lucrurile se schimbă puțin!

Are un caracter frumos, dar și puternic. Cu Cătălin nu îți permiți să zici sau să faci prea multe. E genul de bărbat care te lasă să faci ce vrei ca să vadă el ce faci. Așa controlează oamenii de lângă. Doar pare că nu observă, dar te taxează după! Are principii de viață foarte bune. E mai puternic decât arată la televizor. În spatele cortinei, este mai dur puțin. Nu ai cum să depășești limita cu Cătălin, a explicat vedeta de la Antena 1.

De ce s-au despărțit Olga și Bordea

Așa cum spuneam, Olga s-a lansat în lumea mondenă odată cu relația cu actorul. Din nefericire pentru ea, mediatizarea n-a fost cu noroc, ci dimpotrivă, a dus la despărțirea dintre ea și comediant!

M-au afectat articolele apărute în CANCAN.RO, pentru că am tot văzut fetițe care s-au promovat și au apărut peste noapte. Nu am vrut să se creadă asta despre mine. Eu oricum aveam să apar, cu sau fără Cătălin! M-am speriat să nu creadă că eu am dat subiectul! Da, mi-a dat de înțeles că ar crede asta, dar i-am dat o conversație dintre PR-ul meu și cineva de laCANCAN.RO, în care PR-ul întreba de unde e subiectul. Da, de asta s-a rupt relația! Din cauza articolelor, ne-am despărțit. S-a speriat și el, probabil. Era de curând divorțat. Nu a știut cum să gestioneze…, a încheiat amica lui Karmen.

Ce părere are Olga despre conflictul dintre Mara Bănică și Anda Adam, cine consideră că a călcat strâmb, cum a gestionat decesul tatălui, dar și ce caută la bărbatul de lângă ea, aflați doar de AICI.

Olga Barcari, despre Asia Express, Cătălin Bordea și scandalul din emisiune!

Nu rata: Cine va avea grijă de micuța Sofia, cât Karmen merge la Asia Express? Doar ce a divorțat de Bogdan Căplescu

Citește și: Cine e femeia care l-a îmbrățișat pe Dan Alexa pe aeroport, la revenirea din Asia Express. A strigat-o și…

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp

Tags:
Iți recomandăm
Nu e vis, nu e halucinație, e doar fiica milionăresei Anca Vlad! Prințesa Catena a ieșit la club într-o ținută care a blocat TOATE privirile
Exclusiv
Nu e vis, nu e halucinație, e doar fiica milionăresei Anca Vlad! Prințesa Catena a ieșit la club…
Cornel Păsat, în pragul divorţului. După 23 de ani de iubire și un copil împreună, soţia a plecat de acasă! „Dacă asta e decizia ei…”
Exclusiv
Cornel Păsat, în pragul divorţului. După 23 de ani de iubire și un copil împreună, soţia a plecat…
Aproape 120.000 de pelerini au trecut pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva
Mediafax
Aproape 120.000 de pelerini au trecut pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase...
Imagini SENZAȚIONALE cu Ministrul Apărării. Ionuț Moșteanu se plimbă cu trotineta electrică prin sediul USR
Gandul.ro
Imagini SENZAȚIONALE cu Ministrul Apărării. Ionuț Moșteanu se plimbă cu trotineta electrică prin...
Imagini exclusive. Cum arată nora lui Cornel Dinu: apariție rară a tinerei
Prosport.ro
Imagini exclusive. Cum arată nora lui Cornel Dinu: apariție rară a tinerei
Katy Perry și Justin Trudeau, surprinși într-un moment romantic pe iaht, în California
Adevarul
Katy Perry și Justin Trudeau, surprinși într-un moment romantic pe iaht, în California
Miliardarii din domeniul tehnologiei se pregătesc de apocalipsă. De ce catastrofă se tem ei și cât de îngrijorați ar trebui să fim
Digi24
Miliardarii din domeniul tehnologiei se pregătesc de apocalipsă. De ce catastrofă se tem...
Rusia dezvăluie o nouă „armă-minune” nucleară. Putin avertizează Occidentul
Mediafax
Rusia dezvăluie o nouă „armă-minune” nucleară. Putin avertizează Occidentul
Parteneri
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice! S-a transformat TOTAL! Puțini ar mai recunoaște-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice! S-a transformat TOTAL! Puțini...
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
Prosport.ro
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Adrian Fetecău, dezvăluiri despre ultima conversație avută cu Marinela Chelaru: „Nimic nu prevestea o tragedie!”
Click.ro
Adrian Fetecău, dezvăluiri despre ultima conversație avută cu Marinela Chelaru: „Nimic nu prevestea o tragedie!”
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
WOWBiz.ro
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Donald Trump s-a vaccinat cu o doză de rapel anti-COVID înainte de vizitele externe. Cum arată buletinul medical al președintelui SUA
Antena 3
Donald Trump s-a vaccinat cu o doză de rapel anti-COVID înainte de vizitele externe. Cum...
Mobilizare în București și Ilfov: De ce a chemat MApN rezerviștii la instrucție și evaluare
Digi 24
Mobilizare în București și Ilfov: De ce a chemat MApN rezerviștii la instrucție și evaluare
Noi informații în cazul gravidei moarte de la Constanța: soțul voia șase copii. De ce ar fi refuzat cuplul intervențiile chirurgicale
Digi24
Noi informații în cazul gravidei moarte de la Constanța: soțul voia șase copii. De ce...
La ce viteză rămâi fără permis pe un drum expres. Limita la care scapi doar cu amendă în 2025
Promotor.ro
La ce viteză rămâi fără permis pe un drum expres. Limita la care scapi doar...
Unde și când va fi înmormântată Marinela Chelaru. Apropiații actriței au făcut anunțul
kanald.ro
Unde și când va fi înmormântată Marinela Chelaru. Apropiații actriței au făcut anunțul
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
StirileKanalD
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
Fulgy de la Clejani, cuvinte dure pentru oamenii din România. Tânărul a răbufnit pe Tik-Tok: “Eu n-am nevoie de populația României care e incultă, analfabetă, agramată și afonă.”
kfetele.ro
Fulgy de la Clejani, cuvinte dure pentru oamenii din România. Tânărul a răbufnit pe Tik-Tok:...
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
WOWBiz.ro
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă...
Un bărbat din Ilfov a descoperit că e mort în acte de 20 de ani şi nu se poate angaja:
observatornews.ro
Un bărbat din Ilfov a descoperit că e mort în acte de 20 de ani...
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Gata cu numerele de telefon pe WhatsApp! Noua funcție schimbă tot
go4it.ro
Gata cu numerele de telefon pe WhatsApp! Noua funcție schimbă tot
Cercetătorii au DRESAT CĂPRIOARE! Ce le-au învățat să facă?
Descopera.ro
Cercetătorii au DRESAT CĂPRIOARE! Ce le-au învățat să facă?
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat acum despre trecutul Gabrielei Cristea întrece orice așteptare: „Mi-au dat lacrimile...”
Viva.ro
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat...
Fantastic! România, aproape să joace acasă barajul pentru CM 2026 dacă batem Bosnia! Cum arată urnele
Fanatik.ro
Fantastic! România, aproape să joace acasă barajul pentru CM 2026 dacă batem Bosnia! Cum arată...
Calculele calificării la Cupa Mondială din 2026. România are șanse încă la locul 1 din grupă după 1-0 cu Austria
Fanatik.ro
Calculele calificării la Cupa Mondială din 2026. România are șanse încă la locul 1 din...
Lege pentru românii care stau la bloc. Asociația de proprietari este obligată să plătească despăgubiri
Capital.ro
Lege pentru românii care stau la bloc. Asociația de proprietari este obligată să plătească despăgubiri
Când cad primii fulgi în Bucureşti. Prognoza ANM lunară. Inversiune termică în noiembrie
Romania TV
Când cad primii fulgi în Bucureşti. Prognoza ANM lunară. Inversiune termică în noiembrie
Elon Musk dorește să realizeze un joc video generat în întregime de AI
Go4Games
Elon Musk dorește să realizeze un joc video generat în întregime de AI
Durere și tristețe după ce a murit unul din cei mai mari români. Nicușor Dan, mesaj de adio: Un om bun și profesor iubit
Capital.ro
Durere și tristețe după ce a murit unul din cei mai mari români. Nicușor Dan,...
Frații despărțiți de munți și uniți prin blestemul mamei: Legenda Oltului și a Mureșului
evz.ro
Frații despărțiți de munți și uniți prin blestemul mamei: Legenda Oltului și a Mureșului
Mihai Trăistariu indus în eroare. A incurcat moaștele Sfintei Parascheva
Gandul.ro
Mihai Trăistariu indus în eroare. A incurcat moaștele Sfintei Parascheva
Suma adunată e impresionantă! Câţi bani a putut primi Ion Ţiriac pensie de la statul român. Contul de care nu s-a atins
as.ro
Suma adunată e impresionantă! Câţi bani a putut primi Ion Ţiriac pensie de la statul...
Când va avea loc înmormântarea Marinelei Chelaru. Unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit al actriței
A1
Când va avea loc înmormântarea Marinelei Chelaru. Unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit...
Motivul pentru care Veronica a fost la un pas să oprească date-ul cu Ahmed. Ce a observat la concurentul din Casa Iubirii și cum a încercat să se apere în fața ei:
radioimpuls.ro
Motivul pentru care Veronica a fost la un pas să oprească date-ul cu Ahmed. Ce...
Selly, apariție controversată la România – Austria. A încălcat legea chiar în timp ce se afla la lojă pe Arena Națională. Foto
Fanatik.ro
Selly, apariție controversată la România – Austria. A încălcat legea chiar în timp ce se...
Se face transferul vedetei FC Argeş la FCSB? Anunţul lui Dani Coman de ultimă oră
Fanatik.ro
Se face transferul vedetei FC Argeş la FCSB? Anunţul lui Dani Coman de ultimă oră
NEWS5 days ago Știrile zilei, 7 octombrie 2025 Cum arată și cu ce se ocupă fiica lui Dan Diaconescu? Dona Milena are 19 ani, studiază Medicina și a fost olimpică la biologie. Este singurul...
Yellow News
NEWS5 days ago Știrile zilei, 7 octombrie 2025 Cum arată și cu ce se ocupă...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Oana Roman a vrut să meargă la Predeal, dar s-a răzgândit când a văzut prețurile și a ales Cannes
Oana Roman a vrut să meargă la Predeal, dar s-a răzgândit când a văzut prețurile și a ales Cannes
Nu e vis, nu e halucinație, e doar fiica milionăresei Anca Vlad! Prințesa Catena a ieșit la club ...
Nu e vis, nu e halucinație, e doar fiica milionăresei Anca Vlad! Prințesa Catena a ieșit la club într-o ținută care a blocat TOATE privirile
Cornel Păsat, în pragul divorţului. După 23 de ani de iubire și un copil împreună, soţia a plecat ...
Cornel Păsat, în pragul divorţului. După 23 de ani de iubire și un copil împreună, soţia a plecat de acasă! „Dacă asta e decizia ei…”
Ernest preferă să stea în umbră, dar noi l-am filmat! Ce face „cel mai temut” om de la TV când ...
Ernest preferă să stea în umbră, dar noi l-am filmat! Ce face „cel mai temut” om de la TV când stinge camerele
Emily Burghelea, de urgență la spital! Vedeta și iubitul ei sunt pregătiți să devină parinți ...
Emily Burghelea, de urgență la spital! Vedeta și iubitul ei sunt pregătiți să devină parinți pentru a treia oară
Fiica Danei Rogoz, la primul ei job! Ce a trebuit să facă: „A avut oricum o zi foarte scurtă de lucru”
Fiica Danei Rogoz, la primul ei job! Ce a trebuit să facă: „A avut oricum o zi foarte scurtă de lucru”
Vezi toate știrile
×