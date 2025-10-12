Olga Barcari, ADEVĂRUL despre relația cu Cătălin Bordea! Ce ascunde comediantul, în spatele cortinei: ”Așa controlează oamenii de lângă”

Invitată la CANCAN EXCLUSIV, Olga Barcari de la Asia Express spune tot adevărul despre relația cu Cătălin Bordea! Prietena lui Karmen explică de ce ea și actorul s-au despărțit, de câte ori s-au mai văzut după separare, dar și cum a decurs cea mai recentă întâlnire dintre ei doi, chiar după emisiunea de la Antena 1.

Deși acum este faimoasă pentru că face echipă alături de Karmen la Asia Express, Olga Barcari a intrat inițial în atenția presei odată ce s-a cuplat cu Cătălin Bordea. Astfel, hairstylista a devenit prima femeie cu care actorul a fost surprins după divorțul de fosta soție, care l-a înșelat cu Spike. Din păcate, publicitatea de atunci nu a fost deloc una benefică, deoarece relația s-a rupt fix din cauza articolelor apărute!

Acum, invitată la CANCAN EXCLUSIV, concurenta de la Antena 1 povestește cum este actorul în viața sa personală, de fapt.

Cătălin e un prieten bun, s-a uitat la Asia Express. Nu vorbim în fiecare zi. Dacă ne-am fi întâlnit într-un alt moment al vieții, categoric lucrurile ar fi stat diferit. Între noi e o iubire prietenească, este ceva care nu este de explicat. Este Cătălin și atât! Ne-am văzut și zilele trecute, la o zi de naștere, ne-am luat în brațe. Este ceva… o admirație, nu știu! Când ne vedem, râdem, glumim, povestim. Este ceva straniu și plăcut între noi, a spus Olga.

Deși din exterior Cătălin pare o persoană extrem de jovială întotdeauna, acasă, se pare, lucrurile se schimbă puțin!

Are un caracter frumos, dar și puternic. Cu Cătălin nu îți permiți să zici sau să faci prea multe. E genul de bărbat care te lasă să faci ce vrei ca să vadă el ce faci. Așa controlează oamenii de lângă. Doar pare că nu observă, dar te taxează după! Are principii de viață foarte bune. E mai puternic decât arată la televizor. În spatele cortinei, este mai dur puțin. Nu ai cum să depășești limita cu Cătălin, a explicat vedeta de la Antena 1.

De ce s-au despărțit Olga și Bordea

Așa cum spuneam, Olga s-a lansat în lumea mondenă odată cu relația cu actorul. Din nefericire pentru ea, mediatizarea n-a fost cu noroc, ci dimpotrivă, a dus la despărțirea dintre ea și comediant!

M-au afectat articolele apărute în CANCAN.RO, pentru că am tot văzut fetițe care s-au promovat și au apărut peste noapte. Nu am vrut să se creadă asta despre mine. Eu oricum aveam să apar, cu sau fără Cătălin! M-am speriat să nu creadă că eu am dat subiectul! Da, mi-a dat de înțeles că ar crede asta, dar i-am dat o conversație dintre PR-ul meu și cineva de laCANCAN.RO, în care PR-ul întreba de unde e subiectul. Da, de asta s-a rupt relația! Din cauza articolelor, ne-am despărțit. S-a speriat și el, probabil. Era de curând divorțat. Nu a știut cum să gestioneze…, a încheiat amica lui Karmen.

