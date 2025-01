Olga Barcari și Cătălin Bordea nu își mai vorbesc! Ce s-a întâmplat cu relația lor

Olga Barcari este femeia care i-a fost alături lui Cătălin Bordea după divorțul dureros de Livia Eftimie. La acea vreme, comediantul mărturisea că orice bărbat și-ar dori o parteneră de viață așa cum este bruneta, însă nu vrea să o rănească. Mai exact, actorul a susținut atunci că nu este complet vindecat după despărțirea de fosta soție. Ei bine, la aproape un an de la acel moment, cei doi au ajuns să nu își mai vorbească. Tânăra a oferit detalii despre relația lor.

Olga Barcari este unul dintre cei mai cunoscuți hairstyliști din România, iar relația cu juratul de la iUmor a adus-o în atenția publicului. Cătălin Bordea nu s-a ferit să vorbească despre legătura cu frumoasa brunetă, oferind declarații exclusive pentru CANCAN.RO. Ei bine, acum tânăra a discutat și ea despre acest subiect.

Olga Barcari a dezvăluit că îl cunoaște pe Cătălin Bordea de 13 ani, iar între ei a fost o prietenie foarte frumoasă. Totuși, pe perioada cât actorul a fost căsătorit, cei doi nu au mai vorbit, reluând legătura abia după divorțul acestuia de Livia Eftimie.

Atunci când s-au reîntâlnit, bruneta și juratul de la iUmor au povestit despre viețile lor și au descoperit că au foarte multe lucruri în comun. Ambii sunt pasionați de spiritualitate și cărți.

„Noi suntem prieteni. Nu prea am mai vorbit, a avut relații pe parcursul acestui an și nu am vrut să… ce mai faci, ce mai dregi, omul poate vrea să se așeze la casa lui. A fost o prietenie foarte frumoasă. Noi când ne-am întâlnit și am vorbit, având în vedere că ne știam de acum 13 ani, am vorbit foarte multe chestii de spiritualitate, cărți (…) Cumva a rămas o prietenie, pe parcursul vieții nu am mai vorbit, cât a fost căsătorit, absolut deloc, și după aceea ne-am reîntâlnit și ne-am povestit viețile”, a declarat Olga Barcari, în emisiunea Viața fără filtru.