Legătura neștiută dintre Olga Barcari și Karmen Minune, prima pereche de la Asia Express 2025! ”Fosta” lui Bordea rupe tăcerea: ”Ne iubim, ne respectăm!”

Competiția Asia Express va reveni cu sezonul cu numărul opt în anul 2025. Echipele sunt deja stabilite, iar CANCAN.RO vă dezvăluia că unul dintre cuplurile bombă din cadrul competiției este format din Karmen, fiica lui Adrian Minune și Olga Barcari, hairstilistul vedetelor. Cele două sunt bune prietene și vor lupta împreună pentru marele premiu și titlul de cîștigător Asia Express. Haistilistul vedetelor a oferit un interviu exclusiv pentru publicația noastră în care a vorbit despre prietenia cu Karmen, dar și despre cum a fost primită în familia Minune.

Olga Barcari a devenit cunoscută sub titulatura de hairstilistul vedetelor, multe artiste și cântărețe trecându-i pragul salonului. Tânăra pune mare pasiune în ceea ce face, iar mulți spun că are mâni de aur. Cu o experiență de peste 15 ani în domeniu, Olga este o perfecționistă, însă puțini sunt cei care știu că fata lui Adrian Minune a fost prima vedetă care i-a cîlcat pragul salonului și s-a lăsat pe mâinile ei. De aici până la o prietenie strânsă, nu a mai fost decât un pas.

Olga Barcari și Karmen Minune, prietene de un deceniu: „Ne potrivim ca stil și facem echipă bună”

Olga și-a amintit de prima ei interacțiune cu Karmen: „Prima vedetă pe care am făcut-o la păr a fost prietena mea, Karmen. A fost chimie între noi și mi-a propus să apar la ea în videoclip. Am apărut și de atunci am rămas prietene bune. Apoi, ea a mers pe linia asta, a evoluat mult, frumos, eu la fel, dar a fost ea nevoită să schimbe echipa. Așa se întâmplă de multe ori la videoclipuri și ședințe foto”, a declarat Olga Barcari pentru CANCAN.RO.

Karmen Minune și Olga Barcari sunt prietene de peste un deceniu, iar competiția Asia Express, cu siguranță, le va testa atât prietenia, cât și limitele. Hairstilistul vedetelor a avut doar cuvinte de laudă la adresa colegei și prietenei sale.

„Avem o prietenie de peste zece ani, ne iubim, ne respectăm. Văd de la an la an cum crește și cât de femeie s-a făcut ea, cât de puternică este, cât de sensibilă. O iubesc din toată inima pe Karmen, iar asta este foarte important. Noi ne și potrivim ca stil și gândire și facem o echipă bună împreună”, a spus Olga.

Olga Barcari, despre relația cu Adrian Minune și Cati: „Mă consideră ca pe fiica lor”

Mai sunt doar câteva zile până la Crăciun, iar fosta iubită a lui Cătălin Bordea ne-a dezvăluit că multe dintre sărbători și le-a petrecut alături de familia Minune.

„Eu am făcut foarte multe sărbători alături de familia ei. Crăciunul, Paștele i-am petrecut cu ei în mai mulți ani, pot merge oricând la ei acasă, rămân de multe ori peste noapte. Deși am lipsit și un an de la ei de acasă, nu s-a schimbat nimic ca vibe”, a dezvăluit bruneta pentru CANCAN.RO.

Adrian Minune o consideră pe Olga ca pe fiica lui, iar bruneta ne-a dezvăluit că mereu este bine primită în casa celebrului cântăreț. Doar că fosta lui Bordea se mai joacă, fără voia ei, cu percepția lui Adrian Minune. De ce? Pentru că vedetei îi plac mult schimbările de look, iar Adrian Minune: „Nu mă recunoaște! Este amuzant că de la an la an mă tot schimb fizic și arăt diferit.De fiecare dată când îl salut pe Adrian o întreabă pe Karmen: Cine este? Olga! A, Olga, bine ai venit!„, se amuză tânăra.

Știm că Adrian Minune este foarte atent la anturajul copiilor ei, iar frumoasa brunetă nu doar că a trecut testul, dar deja face parte din familie. Și soția lui Adria, Cati, are o simpatie pentru Olga: „M-au plăcut tot timpul, iar Cati mereu spune că i-a plăcut de mine pentru că sunt muncitoare și nu am făcut prostii. De asta și îmi deschid ușile pentru că i-am respectat, i-am iubit, iar ei pe mine la fel. Simt că mă consideră ca pe fiica lor”, spune celebrul hairstilist.

