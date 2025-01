Cine va avea grijă de micuța Sofia, cât Karmen merge la Asia Express? Doar ce a divorțat de Bogdan Căplescu

Karmen Minune a acceptat provocarea Asia Express! Cine va avea grijă de micuța Sofia, cât timp fiica lui Adi Minune este plecată în competiție? Doar ce a divorțat de Bogdan Căplescu!

Artista a lăsat-o pe fiica ei câteva zile în grija altcuiva, asta pentru că se află într-un turneu în America alături de familia ei. Karmen Minune a fost nevoită să își reducă șederea acolo, asta pentru că filmările pentru Asia Express vor începe pe data de 7 februarie.

Nu vă mai ținem prea mult timp în suspans și vă spunem că de micuța Sofia se va ocupa mama vedetei, soția lui Adi Minune, cu sprijin ocazional din partea unei bone de încredere, potrivit Fanatik.ro.

Karmen Minune va face echipă în competiție cu Olga Barcari, un nume care a atras atenția publicului. Ea nu este străină de lumea mondenă și a trăit o poveste de dragoste alături de Cătălin Bordea în trecut. Cele două sunt gata să „lupte” pentru a da tot ce au mai bun pe parcursul aventurii Asia Express.

„Prima vedetă pe care am făcut-o la păr a fost prietena mea, Karmen. A fost chimie între noi și mi-a propus să apar la ea în videoclip. Am apărut și de atunci am rămas prietene bune. Apoi, ea a mers pe linia asta, a evoluat mult, frumos, eu la fel, dar a fost ea nevoită să schimbe echipa. Așa se întâmplă de multe ori la videoclipuri și ședințe foto (…) Avem o prietenie de peste zece ani, ne iubim, ne respectăm. Văd de la an la an cum crește și cât de femeie s-a făcut ea, cât de puternică este, cât de sensibilă. O iubesc din toată inima pe Karmen, iar asta este foarte important. Noi ne și potrivim ca stil și gândire și facem o echipă bună împreună”, a spus Olga Barcari pentru CANCAN.RO.