Preluarea Warner Bros. de către Netflix, în pericol? Anunțul lui Donald Trump

De: Daniel Matei 08/12/2025 | 17:50
Președintele SUA, Donald Trump, a semnalat potențiale îngrijorări cu privire la preluarea de către Netflix a studiourilor Warner Brothers Discovery și a platformei de streaming HBO.

Duminică, la un eveniment organizat la Washington DC, el a declarat că Netflix are o „cotă mare de piață”, iar dimensiunea combinată a firmelor „ar putea fi o problemă”, scrie BBC.

Vineri, cele două companii au anunțat că au ajuns la un acord pentru a aduce francizele Warner Brothers, precum Harry Potter și Game of Thrones, în proprietatea Netflix, creând un nou gigant media.

Acordul, care a stârnit îngrijorări în rândul unor reprezentanți din industrie, nu a fost încă aprobat de autoritățile din domeniul concurenței.

Sursa foto: Profimedia

Donald Trump spune că se va implica personal în acest caz

Trump a adăugat că va fi implicat personal în decizia de aprobare sau nu a acordului și a subliniat în repetate rânduri dimensiunea cotei de piață a Netflix.

De asemenea, el a spus că directorul Netflix, Ted Sarandos, a vizitat recent Biroul Oval și l-a lăudat pentru activitatea sa în cadrul companiei.

„Am mult respect pentru el. Este o persoană grozavă. A făcut una dintre cele mai grozave treburi din istoria filmului”, a spus Trump.

Bill Kovacic, fost președinte al Comisiei Federale pentru Comerț, organism de supraveghere a concurenței din SUA, a declarat că declarațiile lui Trump înseamnă că negocierile privind orice probleme legate de acord „vor trece prin Casa Albă”.

„Asta înseamnă că vom avea probabil un nivel profund, un nivel fără precedent de control prezidențial în rezolvarea a ceea ce era anterior o analiză tehnică a unei fuziuni”, a spus el.

Netflix preia Warner Bros.

Gigantul Netflix a ajuns la un acord să cumpere studiourile de televiziune și film și divizia de streaming a Warner Bros Discovery pentru 83 de miliarde de dolari.

Tranzacția ar însemna că Netflix ar putea prelua inclusiv controlul unui important competitor, HBO Max, o achiziție care ar marca puternic piața de streaming. Anunțul trimite unde de șoc la Hollywood și în întreaga piață media. Netflix este deja cel mai mare serviciu de streaming cu plată din lume, cu peste 300 de milioane de abonați. Extinderea sa, prin preluarea activelor Warner Bros. Discovery, ar crea un colos cu o influență mai mare asupra proprietarilor de cinematografe și a sindicatelor din industria divertismentului și ar putea forța companiile mai mici să fuzioneze pentru a face față concurenței.

