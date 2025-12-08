Acasă » Știri » Știri externe » Vedeta pentru care Kate Middleton a încălcat protocolul regal. Ambele au trecut prin aceeași suferință

Vedeta pentru care Kate Middleton a încălcat protocolul regal. Ambele au trecut prin aceeași suferință

De: Daniel Matei 08/12/2025 | 17:51
Vedeta pentru care Kate Middleton a încălcat protocolul regal. Ambele au trecut prin aceeași suferință
Sursa foto: Profimedia
Cântăreața britanică Jessie J a vorbit recent despre Kate Middleton după ce s-a întâlnit și chiar îmbrățișat cu prințesa la Royal Variety Performance, luna trecută.

Vedeta pop, în vârstă de 37 de ani, s-a întâlnit cu Kate, în vârstă de 43 de ani, pe 20 noiembrie 2025, la evenimentul elegant din Londra, iar cele două au discutat despre lupta împotriva cancerului, boală cu care s-au confruntat ambele. Kate a dezvăluit la începutul acestui an că tratamentul împotriva cancerului a funcționat și boala este în remisie, în timp ce Jessie J a suferit o mastectomie în iunie, ca parte a tratamentului pentru cancerul de sân, amintește Daily Mail.

Jessie, care continuă tratamentul pentru cancer și a fost nevoită să își anuleze turneul din SUA pentru a fi operată, a apărut recent la emisiunea Good Morning America și a explicat cum a încălcat protocolul pentru a o îmbrățișa pe Kate.

„Ea a spus doar: «Mulțumesc, știu că ai trecut printr-o perioadă dificilă». I-am spus: «Știu că și tu ai trecut»”, a dezvăluit cântăreața.

Ea a mai povestit că a simțit că dorește să o îmbrățișeze pe prințesă, simțindu-se apropiată de aceasta, iar reacția lui Kate a fost una absolut normală, departe de protocolul regal.

„Ea a spus: «Desigur că poți». Mă bucur că a înțeles mesajul așa cum am intenționat eu să-l transmit”, a adăugat Jessie J.

Sursa foto: Profimedia

Kate Middleton a trecut peste protocol pentru a o îmbrățișa pe Jessie J

În mod tradițional, oamenilor obișnuiți nu le este permis să atingă un membru al Familiei Regale, dar Kate i-a dat permisiunea lui Jessie să o îmbrățișeze, scrie sursa citată.

În timp ce alți membri ai Familiei Regale britanice au respectat cu strictețe regula anterior, noua generație este mai relaxată și este cunoscută pentru faptul că atinge, îmbrățișează și chiar își face selfie-uri cu membri ai publicului.

Într-un alt interviu recent acordat ABC, Jessie J a spus că, deși este „super norocoasă” că medicii i-au depistat cancerul devreme, există o posibilitate ca acesta să revină.

„Nu a fost invaziv, slavă Domnului. Știu că există o posibilitate să revină, dar până atunci îmi trăiesc viața”, a declarat ea pentru canalul de televiziune.

Recent, Kate Middleton, a vorbit deschis despre provocările cu care s-a confruntat de-a lungul tratamentului său împotriva cancerului. Ea a povestit cum a trecut prin curele de chimioterapie și despre modul în care a abordat întreaga situație după ce a fost diagnosticată cu această boală.

Aflată într-o vizită la un spital din Essex, Kate le-a povestit pacienților că, atunci când mergea la ședințele de chimioterapie, prezenta „o față foarte curajoasă”, dar după aceea, totul începea să îi pară „foarte dificil”.

Kate Middleton a recunoscut prin ce trece după tratamentul de chimioterapie: „Uneori, acest lucru trece nerecunoscut”

Noul scandal din Familia Regală a afectat-o grav pe Kate Middleton: ”Se simte rău!”

×