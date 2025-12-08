Acasă » Știri » De ce a lipsit fosta soție a lui Lele de la concertul tată-fiică? „Cine să îi interzică?” Antonia îi calcă pe urme cântărețului de manele

De ce a lipsit fosta soție a lui Lele de la concertul tată-fiică? „Cine să îi interzică?” Antonia îi calcă pe urme cântărețului de manele

De: Irina Vlad 08/12/2025 | 17:49
De ce a lipsit fosta soție a lui Lele de la concertul tată-fiică? „Cine să îi interzică?” Antonia îi calcă pe urme cântărețului de manele
De ce a lipsit fosta soție a lui Lele de la concertul fiicei sale/ sursă foto: Tiktok

Loredana, fosta soție a lui Robert Lele (27 de ani) a dezvăluit care a fost, de fapt, motivul pentru care a lipsit de la momentul artistic dintre fiica ei și manelist. Femeia a lipsit ”motivat” de la concert, însă a transmis un mesaj prin care își justifică decizia.  

Recent, Robert Lele a susținut un concert în care a avut-o invitată specială pe fiica lui cea mare, Antonia, copil rezultat din relația cu fosta lui soție, Loredana. Cei doi s-au despărțit în urmă cu ceva ani, însă nu s-au dezis de rolul de părinți. Cea mică îi calcă pe urme, iar artistul i-a devenit un adevărat mentor.

De ce a lipsit fosta soție a lui Lele de la concertul manelistului cu fiica lui

Momentul tată-fiică de pe scenă a emoționat public prezent la concert, însă cea mai mândră de prestație a fost mama Antoniei. Loredana, fosta soție a manelistului, nu a fost prezentă la eveniment, însă și-a susținut fiica de la distanță, cu sufletul. Femeia a distribuit o imagine (cel mai probabil distribuită de cineva prezent la concert) cu fiica ei și Lele, în dreptul căreia a scris un mesaj înduioșător.

Ce pensie primesc badantele românce din Italia, după ani de muncă. Peste un milion de conaționali trăiesc în această țară
Ce pensie primesc badantele românce din Italia, după ani de muncă. Peste un...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

„Nu aveți idee cât de mândră sunt de copilul meu. Și mă bucur din suflet că suntem un exemplu de părinți care nu purtăm dușmănie între noi și ne creștem cel mai frumos fata. Copilul meu cu sufletul cel mai cald și emotiv. Eu și Lele vom fi lângă fata noastră toată viața”, a scris Loredana în dreptul imaginilor cu fiica ei.

De ce a lipsit fosta soție a lui Lele de la concertul fiicei sale/ sursă foto: Tiktok
De ce a lipsit fosta soție a lui Lele de la concertul fiicei sale/ sursă foto: Tiktok

Întrebată de către prietenii virtuali de ce a lipsit de la concertul fiicei sale, Loredana a oferit un răspuns la care nimeni nu se aștepta.

„Nu m-am dus pentru că era momentul tăticului ei, dar a fost ea și este cel mai important, că a fost lângă tăticul ei în această zi importantă pentru el”, a spus Loredana o pe rețea de socializare.

Ce a răspuns fosta soție a lui Lele când a fost întrebată de ce a lipsit de la concertul fiicei sale/ sursă foto: Tiktok
Ce a răspuns fosta soție a lui Lele când a fost întrebată de ce a lipsit de la concertul fiicei sale/ sursă foto: Tiktok

 

Andra Volos, adevărul despre relația cu fiica ei vitregă: „Antonia este o adevărată eroină”

Robert Lele a transformat nunta unor tineri într-un coşmar! A promis că le cântă, dar le-a tras clapa! A luat avansul și s-a evaporat

Tags:
Iți recomandăm
Actriță din România, implicată într-un accident auto cauzat de alt șofer: „Ne-a lovit în lateral, unde stătea fiica mea”
Știri
Actriță din România, implicată într-un accident auto cauzat de alt șofer: „Ne-a lovit în lateral, unde stătea fiica…
Iubești telenovelele turcești? Atunci sigur îți place și baclavaua. Stai să vezi ce nu știai despre acest desert!
Știri
Iubești telenovelele turcești? Atunci sigur îți place și baclavaua. Stai să vezi ce nu știai despre acest desert!
Știri false despre „alimente contaminate din Ucraina” se răspândesc în mediul online din Polonia
Mediafax
Știri false despre „alimente contaminate din Ucraina” se răspândesc în mediul online din...
Cele 2 zodii care vor avea mari probleme de sănătate pe final de 2025, potrivit celebrei Neti Sandu: „Corpul cere o pauză”
Gandul.ro
Cele 2 zodii care vor avea mari probleme de sănătate pe final de...
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Prosport.ro
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a...
Cum s-a transformat visul britanic al lui Ellen DeGeneres într-un coșmar: vedeta renunță la ferma pentru care a părăsit Hollywood
Adevarul
Cum s-a transformat visul britanic al lui Ellen DeGeneres într-un coșmar: vedeta renunță...
Cea mai mare problemă cu care se va confrunta noul primar al Bucureștiului. „Nu e normal să nu ai căldură iarna. E strigător la cer”
Digi24
Cea mai mare problemă cu care se va confrunta noul primar al Bucureștiului....
Veste bună! Sumele pentru unele beneficii sociale, virate în avans de ANPIS. Când vor ajunge banii la beneficiari
Mediafax
Veste bună! Sumele pentru unele beneficii sociale, virate în avans de ANPIS. Când...
Parteneri
Cum a început declinul gemenelor Indiggo după ce au părăsit România? Cu ce se ocupau Gabriela și Mihaela în SUA, înainte de a avea probleme cu legea
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a început declinul gemenelor Indiggo după ce au părăsit România? Cu ce se ocupau...
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Prosport.ro
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Click.ro
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala...
Băsescu: Scorul Ancăi Alexandrescu a pus la punct partidul AUR. Drulă, executat de miniștrii USR, Băluță pierde din cauza lui Grindeanu
Digi 24
Băsescu: Scorul Ancăi Alexandrescu a pus la punct partidul AUR. Drulă, executat de miniștrii USR,...
Cele trei puncte la care țarul nu va renunța. Consilierul lui Putin dezvăluie liniile roșii peste care Rusia nu va trece
Digi24
Cele trei puncte la care țarul nu va renunța. Consilierul lui Putin dezvăluie liniile roșii...
E legal să oprești cu avariile în fața unei farmacii sau brutării? Răspunsul oficial
Promotor.ro
E legal să oprești cu avariile în fața unei farmacii sau brutării? Răspunsul oficial
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos,...
Care este cel mai bine vândut smartphone?
go4it.ro
Care este cel mai bine vândut smartphone?
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
Descopera.ro
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Go4Games
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Cele 2 zodii care vor avea mari probleme de sănătate pe final de 2025, potrivit celebrei Neti Sandu: „Corpul cere o pauză”
Gandul.ro
Cele 2 zodii care vor avea mari probleme de sănătate pe final de 2025, potrivit...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Actriță din România, implicată într-un accident auto cauzat de alt șofer: „Ne-a lovit în lateral, ...
Actriță din România, implicată într-un accident auto cauzat de alt șofer: „Ne-a lovit în lateral, unde stătea fiica mea”
Cine o ajută pe Andreea Mantea să își crească băiatul în timpul filmărilor-maraton de la „Casa ...
Cine o ajută pe Andreea Mantea să își crească băiatul în timpul filmărilor-maraton de la „Casa iubirii”: ”Oamenii trebuie să știe că nu trăim vieți perfecte”
Iubești telenovelele turcești? Atunci sigur îți place și baclavaua. Stai să vezi ce nu știai despre ...
Iubești telenovelele turcești? Atunci sigur îți place și baclavaua. Stai să vezi ce nu știai despre acest desert!
Vedeta de la Antena 1 care și-a împodobit 4 brazi de Crăciun în casă! Care este motivul „aroganței”
Vedeta de la Antena 1 care și-a împodobit 4 brazi de Crăciun în casă! Care este motivul „aroganței”
Război total pe TikTok între două influencerițe! La mijloc e un penthouse de lux: “Ai plecat fără ...
Război total pe TikTok între două influencerițe! La mijloc e un penthouse de lux: “Ai plecat fără să plătești”
Bancul începutului de săptămână | Chinezii, rușii, românii și refacerea economiei mondiale
Bancul începutului de săptămână | Chinezii, rușii, românii și refacerea economiei mondiale
Vezi toate știrile
×