De ce a lipsit fosta soție a lui Lele de la concertul tată-fiică? „Cine să îi interzică?” Antonia îi calcă pe urme cântărețului de manele

Loredana, fosta soție a lui Robert Lele (27 de ani) a dezvăluit care a fost, de fapt, motivul pentru care a lipsit de la momentul artistic dintre fiica ei și manelist. Femeia a lipsit ”motivat” de la concert, însă a transmis un mesaj prin care își justifică decizia.

Recent, Robert Lele a susținut un concert în care a avut-o invitată specială pe fiica lui cea mare, Antonia, copil rezultat din relația cu fosta lui soție, Loredana. Cei doi s-au despărțit în urmă cu ceva ani, însă nu s-au dezis de rolul de părinți. Cea mică îi calcă pe urme, iar artistul i-a devenit un adevărat mentor.

De ce a lipsit fosta soție a lui Lele de la concertul manelistului cu fiica lui

Momentul tată-fiică de pe scenă a emoționat public prezent la concert, însă cea mai mândră de prestație a fost mama Antoniei. Loredana, fosta soție a manelistului, nu a fost prezentă la eveniment, însă și-a susținut fiica de la distanță, cu sufletul. Femeia a distribuit o imagine (cel mai probabil distribuită de cineva prezent la concert) cu fiica ei și Lele, în dreptul căreia a scris un mesaj înduioșător.

„Nu aveți idee cât de mândră sunt de copilul meu. Și mă bucur din suflet că suntem un exemplu de părinți care nu purtăm dușmănie între noi și ne creștem cel mai frumos fata. Copilul meu cu sufletul cel mai cald și emotiv. Eu și Lele vom fi lângă fata noastră toată viața”, a scris Loredana în dreptul imaginilor cu fiica ei.

Întrebată de către prietenii virtuali de ce a lipsit de la concertul fiicei sale, Loredana a oferit un răspuns la care nimeni nu se aștepta.

„Nu m-am dus pentru că era momentul tăticului ei, dar a fost ea și este cel mai important, că a fost lângă tăticul ei în această zi importantă pentru el”, a spus Loredana o pe rețea de socializare.

Andra Volos, adevărul despre relația cu fiica ei vitregă: „Antonia este o adevărată eroină”

Robert Lele a transformat nunta unor tineri într-un coşmar! A promis că le cântă, dar le-a tras clapa! A luat avansul și s-a evaporat