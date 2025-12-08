Acasă » Știri » Europa, ‘înghițită’ de episoade arctice! Vortexul polar preconizat să vină după Crăciun ar putea duce la o posibilă „iarnă a secolului”?

Europa, ‘înghițită’ de episoade arctice! Vortexul polar preconizat să vină după Crăciun ar putea duce la o posibilă „iarnă a secolului”?

De: Andreea Stăncescu 08/12/2025 | 17:40
Europa, 'înghițită' de episoade arctice! Vortexul polar preconizat să vină după Crăciun ar putea duce la o posibilă „iarnă a secolului”?
Sursa foto: arhivă Cancan / Pexels.com

Iarna care se apropie ridică numeroase semne de întrebări, iar meteorologii din Europa analizează cu atenție evoluția fenomenelor atmosferice. Prognozele pe termen lung diferă semnificativ, însă specialiștii urmăresc atent comportamentul vortexului polar și influența fenomenului La Niña, factori esențiali în configurarea vremii din următoarele luni.

Deși meteorologii nu au ajuns la un consens clar, mulți dintre ei anticipează că perioada imediat următoare Crăciunului ar putea aduce în Europa episoade severe de vreme rece, asemănătoare unor incursiuni arctice. Vortexul polar, aflat în prezent la un nivel sub media obișnuită pentru acest sezon, poate favoriza deplasarea maselor de aer rece către continent.

Europa, ‘înghițită’ de episoade arctice

O configurație asemănătoare a avut loc în Germania în iarna 1978-1979, considerată una dintre cele mai dure din secol – „iarna secolului”, cu ninsori abundente, viscol prelungit și temperaturi extrem de scăzute.

Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Pe termen scurt, modelele meteorologice indică o perioadă de Crăciun relativ blândă, cu valori peste media normală și doar câteva episoade mai reci. Prognoza pe 42 de zile publicată de wetter.de susține aceeași evoluție.

Totuși, Centrul European pentru Prognoze pe Termen Lung sugerează o schimbare semnificativă după sărbători, în timp ce NOAA estimează temperaturi mai ridicate în medie. Aceste estimări sunt influențate major de evoluția imediată, ceea ce lasă deschisă posibilitatea unei răciri ulterioare.

Sursa foto: Freepik

Pentru luna ianuarie, predicțiile variază considerabil. O parte dintre specialiști vorbesc despre un interval relativ blând, cu puține episoade autentice de iarnă și cu multe zile înnorate. În astfel de condiții, sunt posibile zile aparent calme și senine, urmate de nopți cu ceață persistentă și temperaturi negative, care pot genera îngheț constant.

Vortexul polar rămâne elementul cel mai relevant. Deși nu există semne clare privind destabilizarea sa bruscă, presiunea ridicată favorizează eventuale intruziuni de aer arctic. În acest context, NOAA confirmă instalarea fenomenului La Niña, care va continua până în intervalul decembrie 2025 – februarie 2026 și care, în mod obișnuit, aduce un climat mai rece în vestul continentului.

La Niña poate determina episoade cu ninsori abundente în zona Alpilor, fapt ce oferă perspectivă optimistă pentru iubitorii sporturilor de iarnă, chiar dacă evoluția reală va depinde de dinamica atmosferică din ianuarie.

