Acasă » Știri » Ce va face Ionel Ganea la 6 luni de la moartea fiului său. Nu poate trece deloc peste durere: „În memoria lui Alexandru!”

De: Denisa Iordache 08/12/2025 | 17:20
Au trecut 6 luni de la tragedia care i-a marcat viața lui Ionel Ganea și l-a pus la pământ. Fostul internațional trece prin cea mai grea perioadă din viața lui, dar este nevoit să meargă mai departe. Recent, el a mărturisit ce vrea să facă în memoria fiului său. Toate detaliile în articol.

Viața lui Ionel Ganea s-a schimbat definitiv data de 9 mai, atunci când el se afla la volanul mașinii sale alături de fiul său în vârstă de doar 2 ani. Fostul internațional conducea o mașină Dacia Duster, iar la un moment dat a intrat frontal într-o altă mașină care staționa pe marginea drumului. Micuțul se afla pe scaunul din dreapta șoferului, iar impactul a fost atât de puternic încât băiețelul a fost proiectat în parbriz.

Ionel Ganea a mărturisit că va organiza un turneu de fotbal la Făgărași, în memoria lui Alexandru, fiul său de doar doi ani care s-a stins din viață.

Partidele vor avea loc vineri, 12 decembrie, în sală, la Făgăraș, iar printre cei care și-au anunțat prezența vor fi și nume importante din fotbalul românesc, foști colegi de-ai „Ganezului”, printre care: Dănuț Lupu, Marian Ivan, Dumitru Stângaciu, Florin Bratu, Eugen Trică, Iosif Rotariu, Miodrag Belodedici sau Ciprian Marica, dar și formații precum: FC Brașov, Nitramonia Făgăraș, Orașul Victoria.

„În memoria lui Ioan Alexandru Ganea. Te vom iubi mereu, îngeraș!”, a fost mesajul transmis de familia Ganea.

Fostul lui coleg de la Rapid, Marius Șumudică, a povestit suferința prin care fostul internațional trece.

„M-am întâlnit cu Ionel Ganea. Era amărât. Eu i-am spus că n-am echipă, încerc să îmi caut, să vedem unde mă duc. Nu ajung la un consens, vorbesc cu unii, cu alții…

El mi-a zis: «Să fii bucuros că încă te caută lumea. Astea nu sunt probleme. Probleme sunt ce am eu». M-am gândit imediat la ce a pățit, la acel eveniment. Era dărâmat total. Simțeam că suferă, un om suferind care se simțea vinovat.

Mi-a spus: «Dacă te duci pe undeva la vreo echipă să îl iei și pe George al meu, că uite, are probleme financiare». Dărâmat total. Nu am văzut un om cu atâta durere în suflet. Am stat zece minute de vorbă cu el. Am fost colegi la Rapid. Vorbea și plângea. Mi-a zis: «Șumi, probleme sunt alea care s-au întâmplat mie, nu ce ai tu»”, a spus Șumudică.

Ionel Ganea a primit decizia la trei luni de la moartea fiului său. Ce a hotărât instanța

Ionel Ganea, moment emoţionant la două luni de la moartea fiului său! Unde îşi alină durerea fostul internaţional: “Mergea de fiecare dată cu copilul”

