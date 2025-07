Ionel Ganea, moment emoţionant la două luni de la moartea fiului său! Unde îşi alină durerea fostul internaţional: “Mergea de fiecare dată cu copilul”

Moartea lui Alexandru, copilul lui Ionel Ganea în vârstă de doar doi ani, după teribilul accident rutier produs în luna mai l-a făcut pe fostul atacant al echipei naționale să evite aparițiile publice. Fostul internațional a fost în tribună la un singur meci de fotbal de atunci, o dispută din Cupa României, faza pe județul Brașov. Totuși, el s-a întâlnit în ultima vreme cu persoanele apropiate lui din lumea fotbalului. CANCAN.RO a aflat de la un prieten, un fost coleg de echipă, ce face zilnic Ionel Ganea. ,,Funcționează normal, merge la cumpărături, acum are grijă de nepoțelul din partea fetei. Evită aglomerația”, ne-a spus sursa noastră.

Ionel Ganea a mers de curând cu nepoțelul său la mănăstirea Berivoi, din județul Brașov. ,,M-am întâlnit o singură dată cu el de la accident. A fost la mănăstirea Berivoi, unde mergea el de fiecare dată cu copilul (n.r.- Alexandru), era cu nepoțelul. M-am întâlnit cu Ionel, era cu nepoțelul din partea fetei. Era foarte afectat, noi am rămas în relații foarte bune. L-am îmbrățișat și l-am încurajat. E foarte afectat, acum dragostea lui se îndreaptă spre copilul mic al fetei. E mai mare cu un an sau doi față de Alexandru”, a spus sursa CANCAN.RO.

În curtea mănăstirii, fostul internațional s-a jucat cu nepoțelul său, probabil încercând să își aline dorul de fiul său. ,,L-am văzut pe Ionel foarte protector, copilul se juca acolo, eram în curtea mănăstirii. Ionel se juca alături de copil cum se joacă un nepot cu bunicul, îl trăgea de păr… Noi am rămas prieteni, am și jucat fotbal, am fost colegi în anii de început ai lui”, a mai spus sursa noastră.

,,Ionel funcționează ca un om normal, merge la cumpărături”

Acesta din urmă a mai dezvăluit ce face Ionel Ganea zi de zi. ,,E o situație foarte grea și pentru el și evită aglomerațiile, lumea îl încurajează. Se vede suferința pe fața lui enorm de mult. L-a iubit enorm pe Alexandru, tot ce făcea, făcea în jurul lui și pentru el. El e un om normal, funcționează normal, să zic așa. El stă în Gura Văii, e o localitate unde stă acolo demult. Are o gospodărie, are câteva rațe care fac ouă bio, merge la cumpărături…”, a mai spus sursa cu pricina.

Ionel Ganea continuă să fie reprezentat în justiție de avocata Claudia Mardale. Ea nu a dorit să vorbească despre situația juridică a fostului fotbalist: ,,Nu vă pot spune niciun lucru. Nu știu de ce vă interesează atât de tare situația juridică a lui Ionel”! Anul trecut, în martie, fostul internațional a avut probleme în trafic și a fost amendat cu 2650 de lei. Judecătoria Făgăraș i-a dat câștig de cauză și i-a anulat amenda, numai că Brigada Rutieră a contestat decizia și speța a ajuns la Tribunalul Brașov. Aici, fostul fotbalist va avea următorul termen de judecată pe 17 iulie, potrivit Tribunalului Brașov.

Pe 6 iunie, Alexandru, băiatul cel mic al lui Ionel Ganea a murit în urma accidentului rutier din luna mai în care a fost implicat fostul atacant al echipei naționale. Copilul fusese în comă indusă încă din momentul tragediei, dar, în ciuda tuturor eforturilor medicilor, trupul său fragil nu a mai rezistat.

