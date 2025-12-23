Acasă » Exclusiv » Paula Seling a schimbat foaia, chiar înainte de Crăciun: „Nu mai caut intensitate”

Paula Seling a schimbat foaia, chiar înainte de Crăciun: „Nu mai caut intensitate"

De: Georgiana Ionita 23/12/2025 | 15:05
Paula Seling a schimbat foaia, chiar înainte de Crăciun: Nu mai caut intensitate
Paula Seling ne vorbește, într-un interviu exclusiv CANCAN.RO, despre cum petrece Crăciunul, despre lecțiile pe care a fost nevoită să le învețe în 2025, despre relația cu fiica ei și despre cum arată acum iubirea romantică în viața ei. 

Pentru Paula Seling, anul care se încheie a fost unul pe repede-înainte. Scenă, concerte, drumuri, întâlniri cu publicul și foarte puține momente de pauză. Un an plin, obositor pe alocuri, dar care i-a adus și multă bucurie prin muzică și publicul ei. Tocmai de aceea, Crăciunul vine pentru artistă ca o gură de aer.

Într-un interviu pentru CANCAN.RO, Paula Seling vorbește despre cum arată sărbătorile la ea acasă, după un an încărcat, despre cum își împarte timpul între scenă și rolul de mamă, dar și despre lucrurile simple care au ajuns să conteze cel mai mult.

Paula Seling: „Crăciunul meu este liniște, lumină și timp trăit cu adevărat”

CANCAN.RO: Cum arată Crăciunul acasă la tine? Ai tradiții speciale pe care le păstrezi de ani de zile? Care este amintirea ta preferată de Crăciun din copilărie?

Paula Seling: Crăciunul acasă la mine este liniște, lumină caldă și timp trăit cu adevărat. Îmi place să fie simplu, cu bradul împodobit fără grabă, cu muzică în surdină și cu miros de portocală, scorțișoară și ceai. Păstrez tradiția colindelor, a momentelor în care ne așezăm unii lângă alții și ne ascultăm. Amintirea mea preferată din copilărie este legată de vacanțele petrecute la bunici: focul din sobă, liniștea satului, perdelele cusute de bunica și sentimentul acela profund de siguranță și apartenență. Acolo s-a născut, de fapt, felul meu de a trăi Crăciunul.

CANCAN.RO: Ce planuri ai pentru sfârșitul de an? Vacanță, concerte, timp în familie?

Paula Seling: Sfârșitul de an vine, ca de fiecare dată, cu concerte și întâlniri cu publicul, pentru mine, acesta e cel mai frumos dar. Dar îmi doresc și timp în familie, momente fără program, fără scenă, fără grabă. Un echilibru între dăruire și retragere, între a cânta pentru oameni și a fi pur și simplu „acasă”.

CANCAN.RO: Cum a fost 2025 pentru tine și cu ce speranțe intri în noul an?

Paula Seling: 2025 a fost un an intens, plin, uneori obositor, dar extrem de roditor. Un an de construcție, de profunzime, de asumare. Am muncit mult, am pus suflet în proiecte mari și am simțit sprijinul oamenilor mai puternic ca niciodată. În noul an intru cu speranța de a păstra această autenticitate, cu dorința de a crea frumos și de a rămâne fidelă valorilor mele, fără a pierde bucuria lucrurilor simple.

CANCAN.RO: Care a fost cel mai frumos cadou primit sau oferit?

Paula Seling: Cel mai frumos cadou este timpul, atunci când cineva îți oferă prezența lui adevărată. Iar cel mai frumos cadou pe care l-am oferit este, cred, emoția. Momentele în care muzica mea a ajuns la inimile oamenilor exact atunci când aveau nevoie.

Viața de artist și rolul de mamă

CANCAN.RO: Cum reușești să echilibrezi viața de artist cu cea de mamă?

Paula Seling: Nu cred că există un echilibru perfect, ci unul viu, care se ajustează mereu. Încerc să fiu prezentă cu adevărat atunci când sunt cu fiica mea și să nu uit că, dincolo de scenă, cel mai important rol al meu este acela de mamă. Ea mă învață zilnic să fiu mai atentă, mai răbdătoare și mai ancorată în prezent.

CANCAN.RO: Se spune că cei mici fac ceea ce văd, nu ceea ce le spunem. Care sunt lecțiile pe care ai vrea ca fiica ta să le învețe privindu-te și ascultându-te pe tine? Și care ar fi lucrurile pe care nu ai vrea ca ea să le deprindă de la tine?

Paula Seling: Mi-aș dori să învețe curajul de a-și urma visul, respectul pentru muncă, bunătatea și asumarea propriului drum. Să vadă că se poate trăi frumos, cu verticalitate. Ce nu aș vrea să preia de la mine este tendința de a pune prea multă presiune pe sine sau de a uita, uneori, de odihnă. Învăț și eu, alături de ea.

CANCAN.RO: Între atâtea roluri, mai are Paula Seling spațiu și deschidere pentru iubirea romantică? Cum arată dragostea acum pentru tine?

Paula Seling: Da, este. Dar dragostea arată diferit acum. Este mai liniștită, mai profundă, mai sinceră. Nu mai caut intensitate, ci adevăr, respect, siguranță și bucuria de a merge împreună.

CANCAN.RO: Cum ai grijă de sănătatea ta, mai ales în perioadele încărcate sau de iarnă?

Paula Seling: Prin ascultare. Încerc să-mi ascult corpul, să dorm suficient, să mănânc curat, să mă hidratez și să-mi acord pauze. Iarna înseamnă pentru mine mai multă grijă, mai mult ceai, mai multă liniște.

CANCAN.RO: Ești vegetarian de foarte mulți ani. La voi in casa se consuma insa carne? Se intampla sa fie nevoie sa gatesti carne pentru cea mica?

Paula Seling: Eu nu consum produse de origine animala de mulți ani, dar acasă există echilibru. Fiica mea mănâncă ceea ce alege, iar dacă este nevoie, gătesc pentru ea. Cred în libertatea de a alege și în respectarea nevoilor fiecăruia.

CANCAN.RO: Ai un păr fabulos și toatp lumea se întreabă cum reușești să-i menții acea stralucire. În trecut, spuneai că nu îl vopsesti. Cum arată acum îngrijirea părului pentru tine?

Paula Seling: Îngrijirea părului meu a rămas una naturală, bazată pe simplitate, produse blânde și multă grijă. Nu îl vopsesc, îl protejez, îl hidratez și, mai ales, cred că starea interioară se vede mult în felul în care arătăm. Liniștea, echilibrul și bucuria contează enorm.

CANCAN.RO: Care este cel mai mare motiv de recunoștință pentru tine anul acesta?

Paula Seling: Oamenii. Publicul meu, familia mea, echipa mea. Faptul că pot face ceea ce iubesc, că pot dărui emoție și că primesc, la rândul meu, atât de multă iubire. Pentru toate acestea, sunt profund recunoscătoare.

