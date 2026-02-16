Cea mai mare nedreptate din istoria Survivor. Motivul real pentru care Larisa Uță a refuzat să-și ia rămas bun de la colegii Faimoși

O nouă eliminare la Survivor 2026! În episodul 18 al emisiunii de la Antena 1, din data de 14 februarie, Larisa Uță a pierdut duelul pentru eliminare și a părăsit competiția. Motivul real pentru care aceasta a refuzat să-și ia rămas bun de la colegii Faimoși.

Echipa Faimoșilor a pierdut jocul pentru imunitate. Așadar, doi concurenți au luptat pentru a rămâne în competiție, însă numai unul a putut merge mai departe. Ca de fiecare dată, primul participant nominalizat spre duel a fost desemnat de concurenți, iar cel de-al doilea a fost ales de cel care a obținut imunitatea.

Astfel, Faimoșii au hotărât ca duelul să se dea între Larisa Uță și Cristian Boureanu.

Cea mai mare nedreptate din istoria Survivor

Confruntarea dintre Larisa Uță și Cristian Boureanu s-a încheiat în favoarea celui din urmă. Astfel, Larisa Uță a fost eliminată. Deznodământul i-a lăsat un gust amar acesteia, care a simțit că i s-a făcut o mare nedreptate.

La final, Faimoasa era așteptată să-și ia rămas bun de la colegi, așa cum au făcut toți concurenții eliminați, dar nu a făcut-o, sfidându-i direct. Larisa Uță a simțit că i s-a făcut o mare nedreptate. Aceasta a fost cea mai buna Faimoasa din competiție. În clasamentul jocurilor câștigate, Larisa este pe locul 5 over-all.

Ei bine, fiind cea mai bună Faimoasă din competiție, Larisa Uță a simțit ca o nedreptate faptul că a fost eliminată. Acesta a fost și motivul pentru care nu a mai vrut să le adreseze niciun cuvânt Faimoșilor la final. Deși Adi Vasile a invitat-o să le transmită colegilor câteva cuvinte, Larisa Uță a refuzat și a plecat fără a privi spre cei care i-au fost colegi.

„Mi-am dorit această experiență, am avut-o. Cred că m-am descurcat destul de bine. Mi-am atins toate scopurile pe care le-am avut aici. Manipulările, trădările și vulgaritățile nu mă reprezintă. Nu vreau să-mi încalc principiile. Am simțit că este momentul să plec acasă”, a declarat Larisa Uță, după ce a fost eliminată.

