Cea mai mare nedreptate din istoria Survivor. Motivul real pentru care Larisa Uță a refuzat să-și ia rămas bun de la colegii Faimoși

De: Alina Drăgan 16/02/2026 | 09:42
O nouă eliminare la Survivor 2026! În episodul 18 al emisiunii de la Antena 1, din data de 14 februarie, Larisa Uță a pierdut duelul pentru eliminare și a părăsit competiția. Motivul real pentru care aceasta a refuzat să-și ia rămas bun de la colegii Faimoși.

Echipa Faimoșilor a pierdut jocul pentru imunitate. Așadar, doi concurenți au luptat pentru a rămâne în competiție, însă numai unul a putut merge mai departe. Ca de fiecare dată, primul participant nominalizat spre duel a fost desemnat de concurenți, iar cel de-al doilea a fost ales de cel care a obținut imunitatea.

Astfel, Faimoșii au hotărât ca duelul să se dea între Larisa Uță și Cristian Boureanu.

Confruntarea dintre Larisa Uță și Cristian Boureanu s-a încheiat în favoarea celui din urmă. Astfel, Larisa Uță a fost eliminată. Deznodământul i-a lăsat un gust amar acesteia, care a simțit că i s-a făcut o mare nedreptate.

La final, Faimoasa era așteptată să-și ia rămas bun de la colegi, așa cum au făcut toți concurenții eliminați, dar nu a făcut-o, sfidându-i direct. Larisa Uță a simțit că i s-a făcut o mare nedreptate. Aceasta a fost cea mai buna Faimoasa din competiție. În clasamentul jocurilor câștigate, Larisa este pe locul 5 over-all.

Motivul real pentru care Larisa Uță a refuzat să-și ia rămas bun de la colegi

Ei bine, fiind cea mai bună Faimoasă din competiție, Larisa Uță a simțit ca o nedreptate faptul că a fost eliminată. Acesta a fost și motivul pentru care nu a mai vrut să le adreseze niciun cuvânt Faimoșilor la final. Deși Adi Vasile a invitat-o să le transmită colegilor câteva cuvinte, Larisa Uță a refuzat și a plecat fără a privi spre cei care i-au fost colegi.

„Mi-am dorit această experiență, am avut-o. Cred că m-am descurcat destul de bine. Mi-am atins toate scopurile pe care le-am avut aici. Manipulările, trădările și vulgaritățile nu mă reprezintă. Nu vreau să-mi încalc principiile. Am simțit că este momentul să plec acasă”, a declarat Larisa Uță, după ce a fost eliminată.

