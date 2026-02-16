Cea mai mare nedreptate din istoria Survivor. Motivul real pentru care Larisa Uță a refuzat să-și ia rămas bun de la colegii Faimoși

O nouă eliminare la Survivor 2026! În episodul 18 al emisiunii de la Antena 1, din data de 14 februarie, Larisa Uță a pierdut duelul pentru eliminare și a părăsit competiția. Motivul real pentru care aceasta a refuzat să-și ia rămas bun de la colegii Faimoși.
Echipa Faimoșilor a pierdut jocul pentru imunitate. Așadar, doi concurenți au luptat pentru a rămâne în competiție, însă numai unul a putut merge mai departe. Ca de fiecare dată, primul participant nominalizat spre duel a fost desemnat de concurenți, iar cel de-al doilea a fost ales de cel care a obținut imunitatea.
Astfel, Faimoșii au hotărât ca duelul să se dea între Larisa Uță și Cristian Boureanu.
Confruntarea dintre Larisa Uță și Cristian Boureanu s-a încheiat în favoarea celui din urmă. Astfel, Larisa Uță a fost eliminată. Deznodământul i-a lăsat un gust amar acesteia, care a simțit că i s-a făcut o mare nedreptate.
La final, Faimoasa era așteptată să-și ia rămas bun de la colegi, așa cum au făcut toți concurenții eliminați, dar nu a făcut-o, sfidându-i direct. Larisa Uță a simțit că i s-a făcut o mare nedreptate. Aceasta a fost cea mai buna Faimoasa din competiție. În clasamentul jocurilor câștigate, Larisa este pe locul 5 over-all.
Ei bine, fiind cea mai bună Faimoasă din competiție, Larisa Uță a simțit ca o nedreptate faptul că a fost eliminată. Acesta a fost și motivul pentru care nu a mai vrut să le adreseze niciun cuvânt Faimoșilor la final. Deși Adi Vasile a invitat-o să le transmită colegilor câteva cuvinte, Larisa Uță a refuzat și a plecat fără a privi spre cei care i-au fost colegi.
„Mi-am dorit această experiență, am avut-o. Cred că m-am descurcat destul de bine. Mi-am atins toate scopurile pe care le-am avut aici. Manipulările, trădările și vulgaritățile nu mă reprezintă. Nu vreau să-mi încalc principiile. Am simțit că este momentul să plec acasă”, a declarat Larisa Uță, după ce a fost eliminată.
Am descifrat „codul”. De ce și-a trecut Cristian Boureanu „suflet liber” ca ocupație, pe burtiera Survivor. Ce înseamnă, de fapt
Gabi Tamaș, scos din sărite de un concurent de la Survivor 2026: „Ești prăpădit! Du-te de unde ai venit!”