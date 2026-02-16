A fost prins bărbatul suspectat că l-ar fi ucis pe Gheorghe Chindriș. Avem filmul morții

Gheorghe Chindriș, fondatorul primului sat românesc din SUA, a avut parte de un sfârșit teribil chiar în propria locuință din Florești. Bărbatul ar fi fost omorât cu un calorifer electric.

Gheorghe Chindriș a fost găsit fără viață în propria sa casă din Florești, Cluj. Fostul director în vârstă de 66 de ani al Cupru-Min Abrud și vicepreședintele Societății Avram-Iancu și-ar fi pierdut viața în urma unui atac care s-a petrecut chiar în incinta casei sale.

Crimă în numele banilor

Arma crimei ar fi fost identificată și ar fi vorba despre un calorifer electric. Motivul din spatele crimei este reprezentat de bani, asta după ce în urma căutărilor nu au fost mai multe obiecte valoroase, dar și o sumă semnificativă de bani.

Un individ de 26 de ani cu care Gheorghe Chindriș s-ar fi cunoscut prin intermediul rețelelor de socializare este principalul suspect al anchetatorilor. În urma discuțiilor din mediul online, inculpatul ar fi fost invitat de către victimă la ea acasă în noaptea de 13 spre 14 februarie. Cei doi ar fi consumat alcool, iar după o perioadă de timp, seara care ar fi trebuit să fie una cu conversații tipice la un pahar și cu o atmosferă prietenească s-ar fi transformat într-un tragic eveniment neașteptat.

Cum a încercat inculpatul să fugă de poliție

După crimă, în încercarea de a scăpa de consecințele acțiunii sale terifiante, inculpatul a încercat să se ascundă și ar fi încercat să fugă de la locul crimei, urcându-se la volanul automobilului lui Gheorghe Chindriș. Singurul motiv pentru care planul acestuia nu ar fi reușit este faptul că poarta curții nu s-a deschis.

Prima oprire a suspectului a fost la casa din Mureș a mătușii sale. Acesta a stat aproximativ 10 minute în casa femeii, iar mai apoi acesta a mers la o vecină și i-a cerut cheile unui apartament pe care aceasta îl deține în Reghin: „Vorbise cu chiriaşul care e acolo. Chiriaşul ne-a spus să-i dau cheile. N-am ştiut, n-am gândit, n-am ştiut ce a făcut. Nici nu părea panicat„, spune mătușa inculpatului, potrivit Observator.

Planul nu a funcționat

După încercarea de a fugi, urmele sale au fost depistate de autorități, care l-au prins pe cel învinuit. Bărbatul suspectat de autorități a fost găsit în apartamentul din Reghin. Acesta avea în possie o sumă de 15.000 de lei, dar și niște bijuterii care ar fi fost ale lui Gheorghe Chindriș

