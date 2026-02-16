Acasă » Știri » EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Eșec cu Craiova și play-off-ul rămâne departe. Un fotbalist vrea să plece, iar altul ratat de Gigi Becali tocmai urmează să debuteze în Serie A

EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Eșec cu Craiova și play-off-ul rămâne departe. Un fotbalist vrea să plece, iar altul ratat de Gigi Becali tocmai urmează să debuteze în Serie A

De: Redacția CANCAN 16/02/2026 | 11:42
„EXCLUSIV FCSB”, o producție marca ProSport, revine în această seară cu o nouă ediție incendiară, de la ora 16:45, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport.

FCSB a avut o „dublă” de foc cu Universitatea Craiova. În grupele Cupei României a remizat cu oltenii, scor 2-2, iar în campionat roș-albaștrii au fost învinși, scor 0-1. Astfel, FCSB a fost eliminată din Cupă, iar în Superliga s-a distanțat de zona de play-off.

Fără Florin Tănase și Ngezana, FCSB a făcut un meci slab. Unul dintre fotbaliștii lui Elias Charalambous este supărat și vrea să plece.

Un alt jucător ratat de Gigi Becali în această iarnă, pentru că n-a vrut să plătească un milion de euro, se pregătește să debuteze în Serie A. Este vorba despre un fotbalist român care a intrat în atenția multor echipe din Italia.

Discutăm despre aceste subiecte, dar și despre palmaresul „spart” în trei de Transfermarkt în această seară, de la 16:45, la EXCLUSIV FCSB. Invitații zilei sunt antrenorul Laurențiu Tudor, George Bozieru și Robert Panduru.

Bineînțeles, și voi veți putea participa direct la emisiunea EXCLUSIV FCSB prin comentariile și întrebările voastre pe chatul emisiunii de pe YouTube și de pe Facebook. Acestea vor fi citite în timp real.

Urmăriți-ne, distribuiți emisiunea prietenilor, pentru că veți afla informații exclusive din interiorul campioanei FCSB.

