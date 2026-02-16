Milionăreasa Aliona Bostan, cu Birkin-ul pe braț + Rolls Royce de 770K euro. „Doamna Purcari” a „răvășit” din nou Capitala

Aliona Bostan, soția milionarului care a ridicat afacerea cu vinuri Purcari de peste Prut, a ”răvășit” zilele acestea Capitala cu apariția sa. Stilată și mereu atentă la imaginea sa, milionara nu impresionează doar prin ținutele pe care le poartă, ci și prin prisma bijuteriilor pe patru roți pe care le conduce. Rolls-Royce este marca ei preferată, iar în garaj deține multe modele precum Rolls-Royce Cullinan, Rolls-Royce Dawn sau Spectre. La volanul ultimului model a surprins-o și CANCAN.RO.

Aliona Bostan nu poate trece neobservată. Soția mega-afaceristului Victor Bostan nu impresionează doar prin eleganță și stil, ci și cu „bijuteriile” pe care le conduce. Rolls Royce este, clar, marca ei preferată, cu care își croiește de fiecare dată drum prin oraș. Și de data aceasta am surprins-o la volanul unui astfel de bolid, iar apariția sa a fost răvășitoare.

„Doamna Purcari”, apariție răvășitoare la volanul bolidului de 770.000 de euro

Zilele acestea, CANCAN.RO a surprins-o pe soția milionarului Victor Bostan în zona Floreasca. Se afla la volanul Rolls-Royce-ului Spectre pe care îl deține, pe care a plătit nu mai puțin de 770.000 de dolari. Doamna Purcari a fost a doua poasesoare din România a acestui tip de mașină, Sebastian Bălășescu, fondatorul Urgent Curier, fiind primul posesor al unui astfel de bolid (vezi aici.)

Remarcăm că e atentă la trafic, fiind un șofer exemplar. Acordă prioritate, circulă cu viteza regulamentară, lucru care nu poate decât să bucure privirile trecătorilor care admiră cu jind mașina „doamnei Purcari”.

Lecție de stil pe străzile Capitalei

Ajunsă la destinație, doamna Purcari are grijă de bolidul său, astfel că alege să parcheze la subsolul clădirii. Ulterior, se îndreaptă către salonul de înfrumusețare. Cu toate că avea o coafură și un machiaj impecabil, soția lui Victor Bostan nu sare peste nicio ședință de răsfăț și demonstrează că frumusețea și îngrijirea sunt un stil de viață pentru ea.

Aliona Bostan a dat exemplu de rafinament și bun gust și prin prisma vestimentației sale. A fost îmbrăcată într-o ținută all-black, formată dintr-o geacă ce pare Elisabetta Franchi, o pereche de pantaloni de piele negri, cizme și accesorizată cu o geantă Hermes Birkin de piele. La un moment dat, caută în geantă perechea de mănuși de piele pe care o pune imediat pentru a se proteja de frig.

Remarcăm că, deși este îmbrăcată în branduri din cap până în picioare (cum ne-a obișnuit de altfel) nimic nu este țipător sau opulent. Ținuta este de bun gust și totodată comodă, ca pentru o femeie de afaceri cu multe treburi prin oraș.

CITEȘTE ȘI: După ce și-a extins afacerile în Orientul Mijlociu și atacă și piața africană, milionăreasa Aliona Bostan trage foloasele creșterii la bursă. Doamna Purcari și-a dat ”primă” un RR de 770.000 $!

ACCESEAZĂ ȘI: „Regina Purcari” anunță primăvara. A schimbat Rolls-ul Cullinan cu un Dawn și merge cu geamul deschis

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.