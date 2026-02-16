Acasă » Exclusiv » Milionăreasa Aliona Bostan, cu Birkin-ul pe braț + Rolls Royce de 770K euro. „Doamna Purcari” a „răvășit” din nou Capitala

Milionăreasa Aliona Bostan, cu Birkin-ul pe braț + Rolls Royce de 770K euro. „Doamna Purcari” a „răvășit” din nou Capitala

De: Delina Filip 16/02/2026 | 06:50
Milionăreasa Aliona Bostan, cu Birkin-ul pe braț + Rolls Royce de 770K euro. Doamna Purcari a răvășit din nou Capitala
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
8 poze
Vezi galeria foto

Aliona Bostan, soția milionarului care a ridicat afacerea cu vinuri Purcari de peste Prut, a ”răvășit” zilele acestea Capitala cu apariția sa. Stilată și mereu atentă la imaginea sa, milionara nu impresionează doar prin ținutele pe care le poartă, ci și prin prisma bijuteriilor pe patru roți pe care le conduce. Rolls-Royce este marca ei preferată, iar în garaj deține multe modele precum Rolls-Royce Cullinan, Rolls-Royce Dawn sau Spectre. La volanul ultimului model a surprins-o și CANCAN.RO

Aliona Bostan nu poate trece neobservată. Soția mega-afaceristului Victor Bostan nu impresionează doar prin eleganță și stil, ci și cu „bijuteriile” pe care le conduce. Rolls Royce este, clar, marca ei preferată, cu care își croiește de fiecare dată drum prin oraș. Și de data aceasta am surprins-o la volanul unui astfel de bolid, iar apariția sa a fost răvășitoare.

„Doamna Purcari”, apariție răvășitoare la volanul bolidului de 770.000 de euro

Zilele acestea, CANCAN.RO a surprins-o pe soția milionarului Victor Bostan în zona Floreasca. Se afla la volanul Rolls-Royce-ului Spectre pe care îl deține,  pe care a plătit nu mai puțin de 770.000 de dolari. Doamna Purcari a fost a doua poasesoare din România a acestui tip de mașină, Sebastian Bălășescu, fondatorul Urgent Curier, fiind primul posesor al unui astfel de bolid (vezi aici.)

Aliona Bostan a răvășit Capitala cu apariția la volanul bolidului său de 770.000 de euro
Aliona Bostan a răvășit Capitala cu apariția la volanul bolidului său de 770.000 de euro

Remarcăm că e atentă la trafic, fiind un șofer exemplar. Acordă prioritate, circulă cu viteza regulamentară, lucru care nu poate decât să bucure privirile trecătorilor care admiră cu jind mașina „doamnei Purcari”.

Lecție de stil pe străzile Capitalei

Ajunsă la destinație, doamna Purcari are grijă de bolidul său, astfel că alege să parcheze la subsolul clădirii. Ulterior, se îndreaptă către salonul de înfrumusețare. Cu toate că avea o coafură și un machiaj impecabil, soția lui Victor Bostan nu sare peste nicio ședință de răsfăț și demonstrează că frumusețea și îngrijirea sunt un stil de viață pentru ea.

Regina Purcari deține numeroase modele de Rolls-Royce
Regina Purcari deține numeroase modele de Rolls-Royce

Aliona Bostan a dat exemplu de rafinament și bun gust și prin prisma vestimentației sale. A fost îmbrăcată într-o ținută all-black, formată dintr-o geacă ce pare Elisabetta Franchi, o pereche de pantaloni de piele negri, cizme și accesorizată cu o geantă Hermes Birkin de piele. La un moment dat, caută în geantă perechea de mănuși de piele pe care o pune imediat pentru a se proteja de frig.

Ținuta Alionei Bostan a fost imediat remarcată
Ținuta Alionei Bostan a fost imediat remarcată

Remarcăm că, deși este îmbrăcată în branduri din cap până în picioare (cum ne-a obișnuit de altfel) nimic nu este țipător sau opulent. Ținuta este de bun gust și totodată comodă, ca pentru o femeie de afaceri cu multe treburi prin oraș.

CITEȘTE ȘI: După ce și-a extins afacerile în Orientul Mijlociu și atacă și piața africană, milionăreasa Aliona Bostan trage foloasele creșterii la bursă. Doamna Purcari și-a dat ”primă” un RR de 770.000 $!

ACCESEAZĂ ȘI: „Regina Purcari” anunță primăvara. A schimbat Rolls-ul Cullinan cu un Dawn și merge cu geamul deschis

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ioana State a rămas fără replică în timpul unui spectacol. Ce i-a făcut un fan: „Vreo câteva minute m-am chinuit să încep show-ul”
Exclusiv
Ioana State a rămas fără replică în timpul unui spectacol. Ce i-a făcut un fan: „Vreo câteva minute…
Alex Bodi detonează bomba la Dan Capatos Show, de la ora 18. Războiul dintre Dorian Popa, Meko și afacerist escaladează!
Exclusiv
Alex Bodi detonează bomba la Dan Capatos Show, de la ora 18. Războiul dintre Dorian Popa, Meko și…
Ghidul CNAS 2026: Ce analize și consultații gratuite poți face indiferent dacă ești asigurat
Mediafax
Ghidul CNAS 2026: Ce analize și consultații gratuite poți face indiferent dacă ești...
Ninsorile se întorc în forță în România! ANM a transmis în ce zone ajunge stratul de zăpadă până la 30 cm
Gandul.ro
Ninsorile se întorc în forță în România! ANM a transmis în ce zone...
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
A murit „regele motorinei”, partenerul „de afaceri” al fostului șef al ANAF Sorin Blejnar. Era dat în urmărire internaţională din 2015
Adevarul
A murit „regele motorinei”, partenerul „de afaceri” al fostului șef al ANAF Sorin...
Barack Obama explică afirmațiile despre extratereștri și Area 51, după valul de reacții pe rețelele sociale
Digi24
Barack Obama explică afirmațiile despre extratereștri și Area 51, după valul de reacții...
UE își reduce criticile la adresa lui Viktor Orbán de teama unor acuzații de interferență în alegeri
Mediafax
UE își reduce criticile la adresa lui Viktor Orbán de teama unor acuzații...
Parteneri
Gabriela Firea, secretul siluetei la 53 de ani! A slăbit 25 de kilograme în doar 3 luni. Dieta specială cu care își păstrează greutatea din adolescență
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Gabriela Firea, secretul siluetei la 53 de ani! A slăbit 25 de kilograme în doar...
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Nicușor Dan, criticat dur de stiliști, după vizita în Belgia: „Ciufulit, pătat și cu încălțămintea roasă.” Sfatul internauților: „Du paltonul la spălătorie!”
Click.ro
Nicușor Dan, criticat dur de stiliști, după vizita în Belgia: „Ciufulit, pătat și cu încălțămintea...
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată. „I-a luat 10 zile”
Digi 24
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România,...
Ce se știe despre românul care a încercat să răpească o fetiță în Italia. A cerut să fie trimis în țară cu o ambulanță
Digi24
Ce se știe despre românul care a încercat să răpească o fetiță în Italia. A...
2026: O singură bandă are prioritate în sensul giratoriu, dar mulți șoferi o evită. Cum se aplică noua regulă din Codul Rutier
Promotor.ro
2026: O singură bandă are prioritate în sensul giratoriu, dar mulți șoferi o evită. Cum...
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Top 3 aplicații din Apple CarPlay pe care merită să le folosești zilnic. Soluția care rămâne reper în navigație
go4it.ro
Top 3 aplicații din Apple CarPlay pe care merită să le folosești zilnic. Soluția care...
Singurul animal care nu moare de bătrânețe!
Descopera.ro
Singurul animal care nu moare de bătrânețe!
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Go4Games
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Ninsorile se întorc în forță în România! ANM a transmis în ce zone ajunge stratul de zăpadă până la 30 cm
Gandul.ro
Ninsorile se întorc în forță în România! ANM a transmis în ce zone ajunge stratul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Test de perspicacitate | Identificați cele 3 diferențe dintre aceste două imagini, în cel mult 91 ...
Test de perspicacitate | Identificați cele 3 diferențe dintre aceste două imagini, în cel mult 91 de secunde
Ioana State a rămas fără replică în timpul unui spectacol. Ce i-a făcut un fan: „Vreo câteva ...
Ioana State a rămas fără replică în timpul unui spectacol. Ce i-a făcut un fan: „Vreo câteva minute m-am chinuit să încep show-ul”
Răzvan Grecu a murit în urma unui infarct la doar 26 de ani. Apropiații sunt în stare de șoc
Răzvan Grecu a murit în urma unui infarct la doar 26 de ani. Apropiații sunt în stare de șoc
Câți lei a plătit Andrei Croitoru pentru un singur mic, la Terasa Obor
Câți lei a plătit Andrei Croitoru pentru un singur mic, la Terasa Obor
Ce avea asupra lui suspectul crimei din Florești. Detaliul macabru descoperit după uciderea lui Gheorghe ...
Ce avea asupra lui suspectul crimei din Florești. Detaliul macabru descoperit după uciderea lui Gheorghe Chindriș
Cristina Demetrescu dezvăluie zodia care își schimbă radical modul de a trăi, până în aprilie 2028
Cristina Demetrescu dezvăluie zodia care își schimbă radical modul de a trăi, până în aprilie 2028
Vezi toate știrile
×