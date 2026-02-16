Efecte neașteptate. Mișcarea moderată ar putea fi un aliat împotriva depresiei

Exercițiile de tip aerobic, cum ar fi alergarea, înotul sau dansul, pot fi considerate un tratament de primă linie pentru depresia și anxietatea ușoară, conform unor cercetări care sugerează că antrenamentele cu alții aduc cele mai multe beneficii.

Oamenii de știință au analizat studiile publicate despre exerciții fizice și sănătatea mintală și au descoperit că unele dintre cele mai mari îmbunătățiri au fost observate la adulții tineri și la proaspetele mame, grupuri considerate deosebit de vulnerabile la probleme de sănătate mintală, scrie The Guardian.

Deși exercițiile aerobice în grup au apărut ca fiind cea mai eficientă activitate fizică pentru reducerea depresiei și anxietății, programele de intensitate redusă care au durat doar câteva luni pot fi cele mai bune pentru anxietate, au spus cercetătorii.

„Exercițiile fizice pot avea un efect similar și uneori un impact mai puternic decât tratamentele tradiționale. Mișcarea, în orice formă funcționează cel mai bine pentru fiecare persoană, poate ajuta la atenuarea simptomelor depresiei și anxietății”, a spus Neil Munro, psiholog la Universitatea James Cook din Queensland, Australia.

Depresia, un risc tot mai mare la adresa sănătății publice

Cercetătorii au analizat date din 63 de studii publicate care au analizat impactul exercițiilor fizice asupra depresiei sau anxietății la aproape 80.000 de voluntari. Studiul și-a propus să identifice efectul exercițiilor fizice la toate vârstele, precum și la femeile însărcinate și proaspetele mame. Exercițiile au variat de la antrenament de rezistență și antrenamente aerobice la activități minte-corp, cum ar fi yoga și tai chi.

Formele de exerciții aerobice care au stimulat ritmul cardiac au avut cel mai mare impact asupra depresiei, antrenamentul de rezistență și yoga având un efect mai mic. O tendință similară a fost observată și în cazul anxietății, dar impactul a fost mai mic, a constatat studiul.

Conform Organizației Mondiale a Sănătății, peste 280 de milioane de oameni din întreaga lume suferă de depresie, iar 301 milioane au tulburări de anxietate. În Regatul Unit și în alte țări, cazurile au crescut brusc în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani în ultimul deceniu. Aproximativ 15 până la 20% dintre proaspetele mame se confruntă cu depresie și anxietate în primul an după naștere.

