Antonia, mesaj emoționant pentru Alex Velea. Vedeta și-a luat prin surprindere soțul de Ziua Îndrăgostiților

Antonia și Alex Velea și-au emoționat fanii recent. Cei doi au demonstrat încă o dată ce relație solidă au și cât de mare este iubirea dintre ei. Cu ocazia Zilei Îndrăgostiților, artista i-a transmis un mesaj bărbatului alături de care are 2 copii. Toate detaliile în articol.

Antonia și Alex Velea se numără printre cuplurile veterane din showbiz și au reușit să își clădească o familie minunată în ciuda criticilor pe care le-au primit legate de relația lor încă de la început. Cei doi au demonstrat că iubirea câștigă într-un final, iar rodul iubirii lor a rezultat în cei doi băieți: Akim și Dominic.

Antonia, mesaj emoționant pentru Alex Velea

Cu ocazia sărbătorii dedicate iubirii, vedeta a postat o fotografie alături de partenerul ei de viață și i-a transmis un mesaj emoționant. Antonia a vorbit cu dragoste despre bărbatul pe care l-a ales și despre sufletul lui care îi face zilele mai frumoase.

„Îți iubesc sufletul! Cel mai blând, grijuliu și iubitor suflet într-un singur bărbat!”, a scris Antonia, pe Instagram.

Vedetele s-au răsfățat de Valentine’s Day

Printre vedetele care au ales să facă gesturi frumoase precum mesaje emoționante sau cadouri în această zi specială se numără și Dani Oțil. Prezentatorul și-a arătat latura romantică și pelângă bolidul de lux, a adăugat și un buchet de trandafiri roșii, pentru a marca în mod special această zi dedicată iubirii. Mașina primită este un Mercedes, model G 500 din 2025, echipat cu pachet exterior Brabus, o versiune exclusivistă care atrage toate privirile. Prețul pentru o astfel de mașină este de 253.000 de euro (VEZI AICI IMAGINI).

„Happy Valentine’s Day (nr. Ziua Îndrăgostiților fericită”, a scris Gabriela Prisăcariu pe rețelele de socializare.

