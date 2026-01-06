Cum a încercat un medic estetician să o păcălească pe Antonia: „Sunt mândră că am fost puternică și nu am cedat”

Antonia susține că un un medic a încercat să îi schimbe look-ul la nivelul feței, dar nu s-a lăsat convinsă de propunerile primite și nu a trecut la fapte. Astăzi, solista e convinsă că ar fi căpatat un aspect fals după toate acele îmbunătățiri pe care le-ar fi bifat.

Antonia crede că esteticienii obișnuiesc să te facă să te îndoiești de calitățile tale, tocmai ca să le treci pragul și să recurgi la o schimbare, care nu poate fi de bun augur întotdeauna.

De curând, Antonia a întâmpinat probleme de sănătate și a trecut prin trei intervenții chirurgicale, iar toate astea pentru o intervenție la nivelul posteriorului.

„Cu un an în urmă, un medic a încercat să mă convingă să-mi fac injecții în față pentru a ridica colțurile buzelor și pentru a adăuga fillere. Dar nu am fost niciodată atrasă de aspectul acela fals. Sunt sincer mândră de mine că am fost puternică și nu am cedat. În zilele noastre, unii medici te pot face să te simți extrem de nesigură prin „standardele” lor ideale de frumusețe, unde, puțin câte puțin, femeile ajung să arate la fel.

Da, știu că ține și de alegerea personală, pentru că există o anumită estetică tipică pe care mulți o urmează, dar…Aș fi putut ceda de foarte multe ori în viață. Fillerele pentru buze pot arăta frumos, mai plin, tentant. Dar am ales să nu o fac. Dacă vreau un aspect mai plin, îmi conturez buzele mai accentuat și asta e suficient pentru mine. Urăsc felul în care majoritatea medicilor te fac să simți că nu ești niciodată suficientă”, a mărturisit Antonia pe o rețea de socializare.

Antonia, probleme de sănătate după ce și-a mărit posteriorul

Antonia și-a mărit posteriorul în urmă cu opt ani, dar în 2025 a ajuns să regrete decizia luată, deoarece au apărut complicații. Artista a ajuns să stea 11 zile în spial și treacă prin trei intervenții chrurgicale, care au slăbit-o.

„Pentru a fi foarte clară, mi-am injectat Aquafilling acum 8 ani în fesiere ca să am un fund mai bombat și am făcut infecție abia anul asta! Stupid girl, stupid decisions! Sunt atât de fericită că, după 11 zile în spital, astăzi m-am întors în sfârșit acasă și aștept cu liniște să mă vindec și să se încheie anul ăsta, iar anul 2026 va fi despre muzică nouă, și mai multă fericire. Promit!”, a scris Antonia pe rețelele de socializare. Mărturia ei a stârnit un val de reacții în mediul online, mulți fani apreciind curajul de a vorbi deschis despre o experiență dureroasă și despre riscurile reale ale intervențiilor estetice”, a subliniat ea.

