Antonia s-a deghizat în Alex Velea pentru o vizită-fulger la Spitalul Militar! Cine i-a fost complice

Credeai că ai văzut totul în showbiz? Ei bine, paparazzii CANCAN.RO au prins ceva tare de tot, ce sfidează logica!

Așadar, ce avem noi aici? Cine să fie acest ”băiețel” dezinvolt, îmbrăcat în haine largi, de mână cu o blondă, la ieșirea din Spitalul Militar? O fi vreun soldat care s-a refăcut după niște fapte eroice? Ei bine, nu! E chiar EA. E AN-TO-NI-A!

Oare ce caută Antonia la Spitalul Militar? O fi călcat pe un microfon anti-personal? Sau i-a explodat un hit la repetiții? Mister, nu insistăm.

Zici că a vrut să se deghizeze în bărbat de Halloween. E îmbrăcată cu o cămașă bărbătească de la Amiri, o pereche de pantaloni extrem de largi și o șapcă sub care și-a ascuns părul. Dar ochii îi trădează frumusețea și feminitatea, pe care n-are cum să le ascundă.

Fetele traversează de mână (siguranța pe primul loc) și, după ce-și iau câte o cafea mikă pentru drum, se urcă în mașină și pleacă. That was quick!

Ai senzația că se adună o gașcă de soldăței rebeli și pleacă într-o aventură periculoasă, precum în filmul Dirty Dozen.

Care o fi următoarea oprire? O iau pe Irina Rimes, că poate știe pe cineva în Transnistria? Sau pe Dani Mocanu, că are tanc? Trageți voi concluziile din GALERIA FOTO, care este efectiv un delir vizual!

