Acasă » Exclusiv » Antonia s-a deghizat în Alex Velea pentru o vizită-fulger la Spitalul Militar! Cine i-a fost complice

Antonia s-a deghizat în Alex Velea pentru o vizită-fulger la Spitalul Militar! Cine i-a fost complice

De: Adrian Vâlceanu 28/10/2025 | 08:00
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
13 poze
Vezi galeria foto

Credeai că ai văzut totul în showbiz? Ei bine, paparazzii CANCAN.RO au prins ceva tare de tot, ce sfidează logica!

Așadar, ce avem noi aici? Cine să fie acest ”băiețel” dezinvolt, îmbrăcat în haine largi, de mână cu o blondă, la ieșirea din Spitalul Militar? O fi vreun soldat care s-a refăcut după niște fapte eroice? Ei bine, nu! E chiar EA. E AN-TO-NI-A!

Oare ce caută Antonia la Spitalul Militar? O fi călcat pe un microfon anti-personal? Sau i-a explodat un hit la repetiții? Mister, nu insistăm.

Zici că a vrut să se deghizeze în bărbat de Halloween. E îmbrăcată cu o cămașă bărbătească de la Amiri, o pereche de pantaloni extrem de largi și o șapcă sub care și-a ascuns părul. Dar ochii îi trădează frumusețea și feminitatea, pe care n-are cum să le ascundă.

Fetele traversează de mână (siguranța pe primul loc) și, după ce-și iau câte o cafea mikă pentru drum, se urcă în mașină și pleacă. That was quick!

Tabel pensii | Ce pensie vor avea pensionarii din România, în funcție de venit și de carieră
Tabel pensii | Ce pensie vor avea pensionarii din România, în funcție de...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

Ai senzația că se adună o gașcă de soldăței rebeli și pleacă într-o aventură periculoasă, precum în filmul Dirty Dozen.

Care o fi următoarea oprire? O iau pe Irina Rimes, că poate știe pe cineva în Transnistria? Sau pe Dani Mocanu, că are tanc? Trageți voi concluziile din GALERIA FOTO, care este efectiv un delir vizual!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Joseph Adam, aproape de dezastru! Lamborghini-ul s-a făcut praf, dar a scăpat ca prin minune!
Video Exclusiv
Joseph Adam, aproape de dezastru! Lamborghini-ul s-a făcut praf, dar a scăpat ca prin minune!
Îmbârligătură mare la Antena 1! Vedeta postului s-a cuplat în secret cu ispita de la Insula Iubirii!
Exclusiv
Îmbârligătură mare la Antena 1! Vedeta postului s-a cuplat în secret cu ispita de la Insula Iubirii!
Românii care visează la o mașină NOUĂ au primit vestea: Cum se modifică RABLA 2025
Mediafax
Românii care visează la o mașină NOUĂ au primit vestea: Cum se modifică...
Băutura pe care cei mai mari MEDICI din lume o recomandă împotriva răcelii, iarna. Nu este nici ceaiul, nici sucul de fructe
Gandul.ro
Băutura pe care cei mai mari MEDICI din lume o recomandă împotriva răcelii,...
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Prosport.ro
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Brutar celebru: Pâinea ținută în frigider se învechește de trei ori mai repede. Cum recomandă să o depozităm
Adevarul
Brutar celebru: Pâinea ținută în frigider se învechește de trei ori mai repede....
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Reprezentanții Casei de Pensii: „Nu se mai caută adeverințe de la angajatori”
Digi24
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Reprezentanții Casei de Pensii: „Nu...
Dosar penal! Cât costă un post de BRANCARDIER la un mare spital din România
Mediafax
Dosar penal! Cât costă un post de BRANCARDIER la un mare spital din...
Parteneri
Cum a aflat Carmen Şerban că are cancer! O analiză banală a scos la iveală totul. Solista a reușit să se vindece
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a aflat Carmen Şerban că are cancer! O analiză banală a scos la iveală...
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Mirabela Grădinaru, criticată de stiliști pentru că ar fi confundat Sfințirea Catedralei cu o… înmormântare: „Nu apari cu doliu pe cap! Nu ești la funeraliile Reginei Elisabeta!” Ce au spus despre Gigi Becali
Click.ro
Mirabela Grădinaru, criticată de stiliști pentru că ar fi confundat Sfințirea Catedralei cu o… înmormântare:...
Directoarea medicală al Spitalului Judeţean Buzău a murit în timpul gărzii. Ștefania Szabo avea 37 de ani
Digi 24
Directoarea medicală al Spitalului Judeţean Buzău a murit în timpul gărzii. Ștefania Szabo avea 37...
Parlamentul European și-a pierdut răbdarea. Ia măsuri pentru a pune capăt definitiv schimbării orei de iarnă/vară
Digi24
Parlamentul European și-a pierdut răbdarea. Ia măsuri pentru a pune capăt definitiv schimbării orei de...
Permis cu valabilitate mai scurtă pentru șoferii peste 65 de ani
Promotor.ro
Permis cu valabilitate mai scurtă pentru șoferii peste 65 de ani
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd...
Galaxy Z TriFold a fost prezentat oficial. Se așteaptă ca telefonul să fie lansat la sfârșitul acestei săptămâni
go4it.ro
Galaxy Z TriFold a fost prezentat oficial. Se așteaptă ca telefonul să fie lansat la...
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Descopera.ro
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Seria emblematică pentru Xbox ajunge pe PlayStation
Go4Games
Seria emblematică pentru Xbox ajunge pe PlayStation
Băutura pe care cei mai mari MEDICI din lume o recomandă împotriva răcelii, iarna. Nu este nici ceaiul, nici sucul de fructe
Gandul.ro
Băutura pe care cei mai mari MEDICI din lume o recomandă împotriva răcelii, iarna. Nu...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Dan Negru revoluționează Revelioanele?! „Pot doar să confirm că există discuții cu un…”
Dan Negru revoluționează Revelioanele?! „Pot doar să confirm că există discuții cu un…”
Ce tratament ar fi urmat medicul Ștefania Szabo, director al Spitalului Județean Buzău. Detalii de ...
Ce tratament ar fi urmat medicul Ștefania Szabo, director al Spitalului Județean Buzău. Detalii de ultimă oră despre decesul ei
Se anunță un sezon nou la „Chefi la cuțite”! Filmările au început direct în Piața Obor, iar ...
Se anunță un sezon nou la „Chefi la cuțite”! Filmările au început direct în Piața Obor, iar chefii promit o competiție fără precedent!
Superalimentul-minune care vindecă 7 boli. Costă 15 lei în Mega Image
Superalimentul-minune care vindecă 7 boli. Costă 15 lei în Mega Image
Vârsta de pensionare crește din 2027 în această țară europeană. Sute de mii de români muncesc aici
Vârsta de pensionare crește din 2027 în această țară europeană. Sute de mii de români muncesc aici
Bebino a scris o carte în închisoare! Cât trebuie să scoată din buzunar cei care vor să îl citească ...
Bebino a scris o carte în închisoare! Cât trebuie să scoată din buzunar cei care vor să îl citească pe interlop
Vezi toate știrile
×