Doliu în muzică. Timothy Very a murit la 42 de ani

Este doliu în muzică. Toboșarul orchestrei din Manchester, Timothy Very, s-a stins la vârsta de 42 de ani. Vestea tristă a fost dată de trupă pe data de 14 februarie. Toate detaliile în articol.

Orchestra din Manchester este profund afectată de pierderea provocată de moartea subită a bateristului lor de lungă durată. Tymothy Very nu era doar colegul lor, ci și prietenul care îi ținea pe toți uniți și era alături de ei oricând aveau nevoie.

Timothy Very a murit la 42 de ani

Timothy Very a fost iubit și apreciat pentru munca lui. Colegii lui, devastați de durere, au transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

„Întreaga familie a Orchestrei din Manchester a fost devastată de trecerea în neființă a fratelui nostru, Timothy Very. Cea mai iubită ființă umană pe care oricare dintre noi a avut norocul să o cunoască în această viață. Ne-a fost frică să împărtășim această veste, deoarece încă nu ne putem crede. Tim a devenit instantaneu simpatic și a interacționat cu toți cei pe care i-a întâlnit cu bunătate și căldură. Râsul lui era contagios și îi făcea imediat pe oameni să se simtă invitați și încurajați. Umorul și energia lui au fost însăși temelia care a ținut laolaltă întregul univers MO. Străinii au devenit rapid prieteni, iar prietenii au devenit familie. Avea o lumină incontestabilă, egalată doar de dăruirea și dragostea sa pentru meseria pentru care, evident, fusese trimis pe pământ. Niciun cuvânt nu-i poate face dreptate. Să știi că, dacă l-ai iubit pe Tim, și el te-a iubit Singurul lucru pe care Tim îl iubea mai mult decât să creeze muzică era să fie alături de familia sa. Ți-ar fi greu să găsești un tată mai vesel.”, este mesajul transmis de trupă.

Timothy Very s-a alăturat trupei Manchester Orchestra în anul 2011 și nu s-a mai despărțit de colegii săi de atunci. Pe lângă meseria pe care o împărțeau, aceștia erau și foarte buni prieteni și îl descriau pe baterist ca fiind un suflet pur. Momentan, cauza decesului nu este cunoscută.