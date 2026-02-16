Au bătut clopotele de nuntă în Liga 1 și nimeni nu a observat! Seline este de ceva vreme Doamna Ișfan!

În timp ce lumea fotbalului era atentă la goluri, transferuri și clasamente, Alexandru Ișfan a bifat cel mai important „transfer” din viața lui. Pe 31 ianuarie 2026, fotbalistul Farului s-a căsătorit religios cu Ana Babătă, cunoscută pe vremuri și ca Seline în anumite medii, într-un eveniment ținut departe de ochii presei. O poveste începută discret, cu suișuri și coborâșuri, care s-a cimentat oficial fără ca Liga 1 să bage de seamă.

De la gol de senzație la cel mai important „gol” din viața lui

Alexandru Ișfan traversează una dintre cele mai bune perioade ale carierei. A marcat un gol spectaculos pentru Farul Constanța ieri, în meciul cu Rapid București din etapa 27 a SuperLigii, după o fază individuală în care și-a depășit adversarul direct de două ori și a deschis scorul într-un meci încheiat 3-1. A spus că execuția a venit după multă muncă la antrenamente și că este unul dintre cele mai importante goluri ale sezonului pentru el și pentru club.

Transferul la Farul, semnat în vara lui 2025 pentru trei ani, i-a readus încrederea după perioade mai complicate la Universitatea Craiova și împrumuturi la Petrolul și Gloria Buzău. La Constanța, Ișfan s-a reinventat, iar forma bună de pe teren pare să fi mers mână în mână cu stabilitatea din viața personală.

Cununia discretă și indiciul din interviu

Puțini au știut că, de fapt, Alexandru Ișfan și Ana Babătă erau deja căsătoriți civil din ianuarie 2024, la Mioveni. Indiciul a apărut într-un interviu în care fotbalistul, vorbind despre viața de acasă, s-a referit la Ana cu apelativul „soția mea”.

Pe 31 ianuarie 2026, cei doi au făcut și cununia religioasă, într-un cadru discret. Imaginile apărute ulterior pe rețelele sociale o arată pe Ana într-o rochie de mireasă cu brațele goale, tatuajele vizibile pe alocuri sub voal, iar la ceremonie și la petrecere a fost prezent și fiul lor, Zian.

Tată înainte de toate

Viața lui Ișfan s-a schimbat radical în aprilie 2024, mai exact pe 8 aprilie, când Ana l-a adus pe lume pe fiul lor, Zian. Fotbalistul povestea cu emoție momentul în care a aflat că va deveni tată, surprins la ora trei dimineața cu testul de sarcină în mână și cu lacrimi în ochi.

Spunea că rolul de tată l-a făcut mai responsabil, că își dorește ca fiul lui să fie mândru de el și că îl va susține în orice drum va alege, chiar dacă ar prefera să îl vadă pe terenul de fotbal. Maturizarea lui Ișfan nu s-a văzut doar în declarații, ci și în evoluțiile tot mai solide din SuperLigă.

Povestea Anei Babătă și pariul asumat

Ana Babătă, cunoscută în trecut și sub pseudonimul „Seline”, a fost intens mediatizată în 2023, când CANCAN.RO a dezvăluit că activase o perioadă ca model de videochat. Imaginile și informațiile de atunci au stârnit controverse, iar relația cu Ișfan a fost pusă sub lupă. Iar dacă doriți să aruncați un ochi, aici aveți disponibilă galeria foto descoperită de CANCAN.RO.

Timpul a demonstrat însă că cei doi au ales să meargă înainte. Departe de expunerea excesivă, Ana s-a retras din lumina reflectoarelor și s-a concentrat pe familie. Dezvăluirile din trecut, în loc să îi despartă, par să îi fi apropiat. Seline a fost un capitol. Din acel capitol s-a născut femeia, mama, soția Ana Ișfan.

Un nou început, departe de zgomot

Alexandru Ișfan, născut la Mioveni, format la Școala de Fotbal Dănuț Coman și trecut prin Argeș, Craiova și alte experiențe din Liga 1, a avut o carieră cu momente dificile și reveniri spectaculoase. A fost aproape să renunțe la fotbal în adolescență, dar a continuat, iar astăzi pare mai echilibrat ca niciodată.

Nunta din 31 ianuarie 2026 a fost confirmarea unei povești care nu a urmat neapărat ordinea clasică, dar care s-a consolidat în timp. Curajos Alexandru, curajoasă și Ana, iar pariul pare să fi fost câștigător. În timp ce tribunele scandează pentru goluri, în viața personală, Ișfan a marcat deja cel mai important punct.

