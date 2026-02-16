Acasă » Știri » Chef John și desertul crocant care curge la interior: Lapte prăjit în stil cantonez

Chef John și desertul crocant care curge la interior: Lapte prăjit în stil cantonez

De: Paul Hangerli 16/02/2026 | 07:30
Chef John și desertul crocant care curge la interior: Lapte prăjit în stil cantonez
Chef John, sursa- captură social media Taste

Un desert care pare simplu la prima vedere, dar care ascunde tehnică, tradiție și un joc spectaculos de texturi: crocant la exterior, catifelat și aproape curgător la interior. Chef John readuce în prim-plan celebrul lapte prăjit cantonez, un preparat care transformă ingrediente banale într-o experiență dulce memorabilă.

Salutare, dragi prieteni ai tigăii wok încinse!

Astăzi pregătim un desert care face liniște la masă și provoacă exclamații la prima mușcătură: lapte prăjit crocant la exterior și catifelat la interior, exact așa cum îl prezintă Chef John. Este genul de rețetă care pare simplă, dar ascunde tehnică, răbdare și un echilibru fin între texturi.

Povestea din spatele desertului

Crispy Fried Milk, cunoscut în China sub numele de Zha Xian Nai, este un desert renumit din bucătăria cantoneză, originar din districtul Shunde, provincia Guangdong. A fost popularizat în anii ’70 de chef Liu Wei, inspirat de tehnicile tradiționale de preparare a laptelui îngroșat și de textura celebrului water chestnut cake.

Secretul acestui preparat constă în transformarea laptelui într-o cremă densă, care este apoi răcită, tăiată, trecută prin aluat și prăjită rapid în ulei încins. Rezultatul este un contrast spectaculos: crustă aurie, crocantă, și interior moale, aproape curgător.

Chef John, sursa- captură social media Taste

Ingrediente

Pentru baza de lapte:

lapte- aproximativ 900 ml

60 g zahăr

60 g lapte condensat

30 g amidon din cartofi

30 g amidon din porumb

1 linguriță pudră de custard

Pentru aluat:

125 g făină

30 g amidon din porumb

2 lingurițe drojdie uscată

1 lingură praf de copt

120 ml apă

1 linguriță ulei

Pentru crustă:

aproximativ 300 g amidon din porumb pentru tăvălit

Prepararea cremei de lapte

Într-un wok așezat pe foc mic, combinăm amidonul din cartofi, pudra de custard, amidonul din porumb, zahărul, laptele condensat și aproximativ o treime din lapte (circa 300 ml). Amestecăm continuu timp de două minute.

Adăugăm restul de lapte și continuăm să amestecăm constant pentru a evita formarea cocoloașelor. În câteva minute, compoziția se va îngroșa și va deveni fină și lucioasă.

Turnăm crema într-o tavă dreptunghiulară tapetată cu hârtie de copt, o acoperim și o introducem la congelator pentru aproximativ două ore, până când se întărește complet.

Aluatul și prăjirea

Într-un bol, amestecăm toate ingredientele pentru aluat până obținem o compoziție omogenă.

Scoatem crema înghețată și o tăiem în bucăți dreptunghiulare groase. Le tăvălim uniform prin amidon, pentru a crea o peliculă uscată.

Încingem ulei într-un wok la aproximativ 160–180°C. Trecem fiecare bucată prin aluat, o scufundăm cu grijă în ulei și prăjim până devine aurie și crocantă. Scoatem pe hârtie absorbantă și servim imediat.

Textură, gust și experiență

La exterior, desertul este crocant și ușor aerat. În interior, laptele îngroșat rămâne moale și fin, aproape ca o cremă de vanilie. Este un desert care se servește fierbinte, pentru a păstra contrastul dintre crustă și umplutură.

Chef John recomandă folosirea laptelui obișnuit, dar rețeta poate fi adaptată și cu lapte de migdale sau de soia pentru o variantă vegană.

Proverbul zilei

„Așa cum distanța pune la încercare puterea unui cal, timpul dezvăluie inima unui om.”

La fel și în bucătărie: răbdarea, tehnica și timpul sunt cele care transformă ingrediente simple într-un desert spectaculos. Dacă ai răbdare să îl prepari corect, laptele prăjit îți va arăta cât de mult poate însemna un detaliu bine executat.

Chef John, sursa- captură social media Taste

CITEȘTE ȘI: Chef John gătește Pui cu Chilli – explozie de arome Indo-Chineze direct din wok

Chef John gătește pește dulce acrișor: rețeta imperială care aduce prosperitate la masă

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Răzvan Grecu a murit în urma unui infarct la doar 26 de ani. Apropiații sunt în stare de șoc
Știri
Răzvan Grecu a murit în urma unui infarct la doar 26 de ani. Apropiații sunt în stare de…
Câți lei a plătit Andrei Croitoru pentru un singur mic, la Terasa Obor
Știri
Câți lei a plătit Andrei Croitoru pentru un singur mic, la Terasa Obor
Ghidul CNAS 2026: Ce analize și consultații gratuite poți face indiferent dacă ești asigurat
Mediafax
Ghidul CNAS 2026: Ce analize și consultații gratuite poți face indiferent dacă ești...
Ninsorile se întorc în forță în România! ANM a transmis în ce zone ajunge stratul de zăpadă până la 30 cm
Gandul.ro
Ninsorile se întorc în forță în România! ANM a transmis în ce zone...
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
A murit „regele motorinei”, partenerul „de afaceri” al fostului șef al ANAF Sorin Blejnar. Era dat în urmărire internaţională din 2015
Adevarul
A murit „regele motorinei”, partenerul „de afaceri” al fostului șef al ANAF Sorin...
Barack Obama explică afirmațiile despre extratereștri și Area 51, după valul de reacții pe rețelele sociale
Digi24
Barack Obama explică afirmațiile despre extratereștri și Area 51, după valul de reacții...
UE își reduce criticile la adresa lui Viktor Orbán de teama unor acuzații de interferență în alegeri
Mediafax
UE își reduce criticile la adresa lui Viktor Orbán de teama unor acuzații...
Parteneri
Gabriela Firea, secretul siluetei la 53 de ani! A slăbit 25 de kilograme în doar 3 luni. Dieta specială cu care își păstrează greutatea din adolescență
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Gabriela Firea, secretul siluetei la 53 de ani! A slăbit 25 de kilograme în doar...
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Nicușor Dan, criticat dur de stiliști, după vizita în Belgia: „Ciufulit, pătat și cu încălțămintea roasă.” Sfatul internauților: „Du paltonul la spălătorie!”
Click.ro
Nicușor Dan, criticat dur de stiliști, după vizita în Belgia: „Ciufulit, pătat și cu încălțămintea...
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată. „I-a luat 10 zile”
Digi 24
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România,...
Ce se știe despre românul care a încercat să răpească o fetiță în Italia. A cerut să fie trimis în țară cu o ambulanță
Digi24
Ce se știe despre românul care a încercat să răpească o fetiță în Italia. A...
2026: O singură bandă are prioritate în sensul giratoriu, dar mulți șoferi o evită. Cum se aplică noua regulă din Codul Rutier
Promotor.ro
2026: O singură bandă are prioritate în sensul giratoriu, dar mulți șoferi o evită. Cum...
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Top 3 aplicații din Apple CarPlay pe care merită să le folosești zilnic. Soluția care rămâne reper în navigație
go4it.ro
Top 3 aplicații din Apple CarPlay pe care merită să le folosești zilnic. Soluția care...
Singurul animal care nu moare de bătrânețe!
Descopera.ro
Singurul animal care nu moare de bătrânețe!
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Go4Games
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Ninsorile se întorc în forță în România! ANM a transmis în ce zone ajunge stratul de zăpadă până la 30 cm
Gandul.ro
Ninsorile se întorc în forță în România! ANM a transmis în ce zone ajunge stratul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Test de perspicacitate | Identificați cele 3 diferențe dintre aceste două imagini, în cel mult 91 ...
Test de perspicacitate | Identificați cele 3 diferențe dintre aceste două imagini, în cel mult 91 de secunde
Ioana State a rămas fără replică în timpul unui spectacol. Ce i-a făcut un fan: „Vreo câteva ...
Ioana State a rămas fără replică în timpul unui spectacol. Ce i-a făcut un fan: „Vreo câteva minute m-am chinuit să încep show-ul”
Răzvan Grecu a murit în urma unui infarct la doar 26 de ani. Apropiații sunt în stare de șoc
Răzvan Grecu a murit în urma unui infarct la doar 26 de ani. Apropiații sunt în stare de șoc
Câți lei a plătit Andrei Croitoru pentru un singur mic, la Terasa Obor
Câți lei a plătit Andrei Croitoru pentru un singur mic, la Terasa Obor
Ce avea asupra lui suspectul crimei din Florești. Detaliul macabru descoperit după uciderea lui Gheorghe ...
Ce avea asupra lui suspectul crimei din Florești. Detaliul macabru descoperit după uciderea lui Gheorghe Chindriș
Cristina Demetrescu dezvăluie zodia care își schimbă radical modul de a trăi, până în aprilie 2028
Cristina Demetrescu dezvăluie zodia care își schimbă radical modul de a trăi, până în aprilie 2028
Vezi toate știrile
×