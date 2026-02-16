Acasă » Bancuri » BANC | Bula a hotărât să divorțeze de Bubulina

Ziua bună se cunoaște încă de dimineață, așa că trebuie începută cu zâmbetul pe buze. Iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagonistul de astăzi este Bulă, care a decis că o să divorțeze. Deznodământul este hilar.

– M-am hotărât: divorțez!
– De ce, Bulă?
– Aseară am ajuns târziu acasă și Bubulina a aruncat cu farfurii după mine. De 15 ani face asta și m-am săturat!
– Și de ce te-ai hotărât abia acum?
– Pentru că, pentru prima dată, aseară m-a și nimerit…

Probleme pe zborul Helsinki – Toronto

Zborul Helsinki-Toronto a fost încărcat cu 400 de pasageri și doar 200 de prânzuri. Compania aeriană a făcut o greşeală, iar echipajul se află într-o situaţie dificilă! Cu toate acestea, un însoţitor de zbor inteligent a venit cu o idee! La aproximativ 30 de minute după zbor, ea a anunţat nervoasă:

-„Doamnelor şi domnilor, nu ştiu cum s-a întâmplat asta, dar avem 400 de pasageri la bord și doar 200 de prânzuri! Oricine este amabil să renunţe la mâncare pentru altcineva va primi gratuit o cantitate de alcool nelimitată pe tot parcursul zborului! ”

Următorul ei anunţ a fost făcut 6 ore mai târziu:

-„Doamnelor şi domnilor, dacă cineva vrea să se răzgândească, mai avem 200 de prânzuri disponibile! „Morala poveştii: băutorii au suflet foarte mare şi bun!”

Alte bancuri amuzante

Două blonde frumoase se plimbau prin oraș cu un Mercedes ultimul model. Ajung ele la semafor și se opresc.

Blonda de la volan, uitându- se la semafor, îi spune celeilalte:

– Ai văzut fată ce culoare roșie frumoasă are semaforul. Ca și rujul meu.

– Întradevăr, foarte frumos.

– Vai dar ce galben frumos tu fată, exact ca și maieul meu.

– Ai dreptate, e chiar frumos.

– Fată! Dar ce verde frumos ca și maieul tău.

– Daaa! Exact! Și acum e iarăși același roșu, a mai fost, accelerează să plecăm.

