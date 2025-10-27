Acasă » Știri » Alimentele la care Paula Seling a renunțat de 14 ani: „Nu-mi mai crează niciun fel de senzație sau dorință”

Alimentele la care Paula Seling a renunțat de 14 ani: „Nu-mi mai crează niciun fel de senzație sau dorință”

De: Andreea Stăncescu 27/10/2025 | 16:11
Alimentele la care Paula Seling a renunțat de 14 ani: „Nu-mi mai crează niciun fel de senzație sau dorință”
Paula Seling, atentă la alimentația sa / Sursa foto: Facebook
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Paula Seling a ales, în urmă cu aproape 15 ani, să își schimbe complet stilul de viață și să renunțe la produsele de origine animală. Artista, care la 46 de ani se bucură de o siluetă de invidiat, a explicat și care a fost motivul pentru această decizie radicală. 

Paula Seling a demonstrat de-a lungul anilor că frumusețea și echilibrul interior merg mână în mână cu un stil de viață conștient. Artista, în vârstă de 46 de ani, a renunțat la produsele de origine animală în urmă cu aproape 15 ani, iar alegerea ei s-a transformat într-un mod de viață care îi aduce atât liniște sufletească, cât și o siluetă de invidiat. Decizia nu a fost luată din motive de dietă sau trend, ci dintr-o profundă iubire și respect pentru animale.

Paula Seling a renunțat la produsele de origine animală

Cântăreața explică faptul că, pentru ea, această schimbare nu a fost doar una alimentară, ci și una morală. Artista nu încearcă să-i convingă pe alții să îi urmeze exemplul, ci preferă să inspire prin propriul stil de viață. Cu un regim bazat pe legume, fructe, semințe și alimente naturale, cântăreața se bucură de o stare de bine și o energie care o ajută să facă față ritmului solicitant al carierei.

„Da, absolut. Eu privesc produsele animale ca decor. Nu-mi mai crează niciun fel de senzație sau dorință. Cauza esențială aceasta a fost (n.r. iubirea pentru animale). A fost o modalitate de protest. Personal, nu am nicio intenție de a convinge pe nimeni de nimic. Pur și simplu este decizia mea să nu mai particip la felul în care industria alimentară și producția noastră de produse animale tratează viețuitoarele. A fost o decizie personală”, a povestit Paula Seling pentru Viva.ro.

Motivul pentru care o femeie bogată a FURAT, timp de 7 luni, flori și jucării de pluș dintr-un cimitir. A fost prinsă cu ajutorul unui dispozitiv GPS
Motivul pentru care o femeie bogată a FURAT, timp de 7 luni, flori...
Client ÎNȘELAT pe o platformă de comerț online. Ce a primit utilizatorul în locul unui smartphone iPhone 16 Pro Max pe care plătise 2.800 de lei
Client ÎNȘELAT pe o platformă de comerț online. Ce a primit utilizatorul în...
Susa foto: Facebook

Paula Seling preferă preparate simple, dar pline de nutrienți, bazate pe legume proaspete, verdețuri și semințe. Cântăreața demonstrează că secretul unei diete echilibrate nu stă în mâncăruri sofisticate, ci în combinații corecte de alimente naturale. Preparatele sale sunt ușoare, bogate în fibre și vitamine, perfecte pentru a menține energia pe parcursul zilei.

„Dimineața mănânc salată de chestii verzi, ruccola, am mâncat urzici zilele trecute, pentru că e mama la mine și mi-a făcut urzici, la prânz pot să mănânc năut cu o salată de varză albă și cu puțin orez cu ciuperci, iar seara pot să mănânc, la fel, o salată de crudități, rădăcinoase, morcov, cu semințe. Par simple, dar dacă le prepari cum trebuie sunt foarte gustoase”, a povestit Paula Seling în trecut.

CITEȘTE ȘI: Dieta Paulei Seling cu care a reușit să slăbească peste 10 kilograme. Alimentul la care a renunțat DEFINITIV

Motivul REAL pentru care Paula Seling a renunțat la X Factor: ”M-am consumat foarte mult”

Tags:
Iți recomandăm
Scandal în gimnastica românească! Denisa Golgotă face acuzații grave de hărțuire, după Mondiale: „Să mă facă să cedez”
Știri
Scandal în gimnastica românească! Denisa Golgotă face acuzații grave de hărțuire, după Mondiale: „Să mă facă să cedez”
Bianca i-a dat o lovitură dureroasă lui Cornel Păsat, după ce a acceptat să locuiască din nou cu el: „E foarte greu să spui…”
Știri
Bianca i-a dat o lovitură dureroasă lui Cornel Păsat, după ce a acceptat să locuiască din nou cu…
Platformă online dedicată pelerinajului la Sf. Dimitrie cel Nou: Arhiepiscopia Bucureștilor oferă informații în timp real
Mediafax
Platformă online dedicată pelerinajului la Sf. Dimitrie cel Nou: Arhiepiscopia Bucureștilor oferă informații...
Horoscopul săptămânii 27 octombrie – 2 noiembrie, cu Cristina Demetrescu
Gandul.ro
Horoscopul săptămânii 27 octombrie – 2 noiembrie, cu Cristina Demetrescu
FOTO. Manuela are 45 de ani și are probleme pentru că e „prea atrăgătoare”
Prosport.ro
FOTO. Manuela are 45 de ani și are probleme pentru că e „prea...
Un pompier chemat la o intervenție a descoperit că victima era chiar fiul său. Tânărul murise într-un accident rutier
Adevarul
Un pompier chemat la o intervenție a descoperit că victima era chiar fiul...
O profesoară din județul Iași a fost găsită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile cu ea au ajuns în toată școala
Digi24
O profesoară din județul Iași a fost găsită de elevi pe site-uri pentru...
Încă un oraș din România renunță, în acest an, la artificiile de Revelion
Mediafax
Încă un oraș din România renunță, în acest an, la artificiile de Revelion
Parteneri
Cum a aflat Carmen Şerban că are cancer! O analiză banală a scos la iveală totul. Solista a reușit să se vindece
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a aflat Carmen Şerban că are cancer! O analiză banală a scos la iveală...
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Prosport.ro
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ce nu s-a văzut la sfințirea Catedralei! Becali a pupat mătăniile, Băsescu a pupat blondele
Click.ro
Ce nu s-a văzut la sfințirea Catedralei! Becali a pupat mătăniile, Băsescu a pupat blondele
De ce iese Carrefour din România? Radu Georgescu, economist: „Este cel mai puternic semnal de avertizare pentru economia României”
Digi 24
De ce iese Carrefour din România? Radu Georgescu, economist: „Este cel mai puternic semnal de...
„Escadrila morții” israeliană lichidează în secret ucigași și răpitori ai Hamas. 1.500 de nume sunt pe lista neagră
Digi24
„Escadrila morții” israeliană lichidează în secret ucigași și răpitori ai Hamas. 1.500 de nume sunt...
Noul SUV chinezesc este „cea mai bună versiune de bază de pe piață” - VIDEO
Promotor.ro
Noul SUV chinezesc este „cea mai bună versiune de bază de pe piață” - VIDEO
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd...
TOP 7 SCULE Parkside la Lidl, inclusiv un combo care merită toată atenția
go4it.ro
TOP 7 SCULE Parkside la Lidl, inclusiv un combo care merită toată atenția
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Descopera.ro
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Seria emblematică pentru Xbox ajunge pe PlayStation
Go4Games
Seria emblematică pentru Xbox ajunge pe PlayStation
Horoscopul săptămânii 27 octombrie – 2 noiembrie, cu Cristina Demetrescu
Gandul.ro
Horoscopul săptămânii 27 octombrie – 2 noiembrie, cu Cristina Demetrescu
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Scandal în gimnastica românească! Denisa Golgotă face acuzații grave de hărțuire, după Mondiale: ...
Scandal în gimnastica românească! Denisa Golgotă face acuzații grave de hărțuire, după Mondiale: „Să mă facă să cedez”
Bianca i-a dat o lovitură dureroasă lui Cornel Păsat, după ce a acceptat să locuiască din nou cu ...
Bianca i-a dat o lovitură dureroasă lui Cornel Păsat, după ce a acceptat să locuiască din nou cu el: „E foarte greu să spui…”
Femeia de 33 de ani care a ajuns în comă la Fundeni a murit. Ce acuzații grave de malpraxis mai are ...
Femeia de 33 de ani care a ajuns în comă la Fundeni a murit. Ce acuzații grave de malpraxis mai are chirurgul din Sinaia care a operat-o
Supermarketul celebru care ar putea dispărea din România. Care este motivul?
Supermarketul celebru care ar putea dispărea din România. Care este motivul?
Rocsana Marcu și-a luat câine de 20.000 de mii de euro. Cum arată Brulee, puiuț din rasa Fluffy Frenchie
Rocsana Marcu și-a luat câine de 20.000 de mii de euro. Cum arată Brulee, puiuț din rasa Fluffy Frenchie
Crăciunul acesta este ‘magic’! 25.12.2025, o aliniere unică în ultimii 100 de ani
Crăciunul acesta este ‘magic’! 25.12.2025, o aliniere unică în ultimii 100 de ani
Vezi toate știrile
×