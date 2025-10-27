Alimentele la care Paula Seling a renunțat de 14 ani: „Nu-mi mai crează niciun fel de senzație sau dorință”

Paula Seling a ales, în urmă cu aproape 15 ani, să își schimbe complet stilul de viață și să renunțe la produsele de origine animală. Artista, care la 46 de ani se bucură de o siluetă de invidiat, a explicat și care a fost motivul pentru această decizie radicală.

Paula Seling a demonstrat de-a lungul anilor că frumusețea și echilibrul interior merg mână în mână cu un stil de viață conștient. Artista, în vârstă de 46 de ani, a renunțat la produsele de origine animală în urmă cu aproape 15 ani, iar alegerea ei s-a transformat într-un mod de viață care îi aduce atât liniște sufletească, cât și o siluetă de invidiat. Decizia nu a fost luată din motive de dietă sau trend, ci dintr-o profundă iubire și respect pentru animale.

Cântăreața explică faptul că, pentru ea, această schimbare nu a fost doar una alimentară, ci și una morală. Artista nu încearcă să-i convingă pe alții să îi urmeze exemplul, ci preferă să inspire prin propriul stil de viață. Cu un regim bazat pe legume, fructe, semințe și alimente naturale, cântăreața se bucură de o stare de bine și o energie care o ajută să facă față ritmului solicitant al carierei.

„Da, absolut. Eu privesc produsele animale ca decor. Nu-mi mai crează niciun fel de senzație sau dorință. Cauza esențială aceasta a fost (n.r. iubirea pentru animale). A fost o modalitate de protest. Personal, nu am nicio intenție de a convinge pe nimeni de nimic. Pur și simplu este decizia mea să nu mai particip la felul în care industria alimentară și producția noastră de produse animale tratează viețuitoarele. A fost o decizie personală”, a povestit Paula Seling pentru Viva.ro.

Paula Seling preferă preparate simple, dar pline de nutrienți, bazate pe legume proaspete, verdețuri și semințe. Cântăreața demonstrează că secretul unei diete echilibrate nu stă în mâncăruri sofisticate, ci în combinații corecte de alimente naturale. Preparatele sale sunt ușoare, bogate în fibre și vitamine, perfecte pentru a menține energia pe parcursul zilei.

„Dimineața mănânc salată de chestii verzi, ruccola, am mâncat urzici zilele trecute, pentru că e mama la mine și mi-a făcut urzici, la prânz pot să mănânc năut cu o salată de varză albă și cu puțin orez cu ciuperci, iar seara pot să mănânc, la fel, o salată de crudități, rădăcinoase, morcov, cu semințe. Par simple, dar dacă le prepari cum trebuie sunt foarte gustoase”, a povestit Paula Seling în trecut.

