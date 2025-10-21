Motivul REAL pentru care Paula Seling a renunțat la X Factor: ”M-am consumat foarte mult”

De ce nu s-a mai întors Paula Seling la „X Factor”. Artista a spus adevărul despre plecarea sa discretă din juriu!

Puțini își mai amintesc că în primul sezon al emisiunii „X Factor România”, printre membrii juriului s-a aflat și Paula Seling, una dintre cele mai iubite voci din industria muzicală autohtonă. Deși debutul ei în formatul TV a fost primit cu entuziasm, prezența sa nu s-a prelungit și în sezoanele următoare. Artista a vorbit deschis despre experiența sa și despre motivele pentru care nu a mai revenit la masa juraților.

Motivul REAL pentru care Paula Seling a renunțat la X Factor

Perioada petrecută la „X Factor” a fost, pentru Paula, un moment intens, încărcat de emoție și responsabilitate. Artista s-a implicat profund în pregătirea concurenților, dorind ca fiecare tânăr talent să aibă parte de o șansă reală de afirmare. În spatele camerelor, petrecea ore întregi analizând piese, alegând repertoriul potrivit și încercând să scoată la lumină autenticitatea fiecărui concurent.

Însă, după primul sezon, lucrurile s-au schimbat. Paula Seling a fost exclusă din juriu fără o explicație clară, iar vestea a venit pe neașteptate. Fără o comunicare oficială sau o discuție directă, artista a realizat că nu va mai fi chemată să continue. Surpriza a fost cu atât mai mare cu cât, până în acel moment, investise timp, energie și pasiune în proiect.

„Am fost în juriu doar în primul an, după care nu le-a mai plăcut de mine și m-au dat afară. Nu știu, ei știu. Dar mie nu mi-e frică să zic. Pur și simplu nu m-au mai anunțat. M-am consumat foarte mult și acolo. Pentru mine era important ca copiii ăia să se prezinte foarte bine. Stăteam zilele și nopțile să le aleg piesele, să mă gândesc. Nu știu, probabil că nu am fost atât de comercială cum și-au dorit ei. Dar nu regret”, a spus Paula Seling în podcastul moderat de Cătălin Măruță.

Deși momentul a fost unul dificil, artista nu a rămas blocată în resentimente. În timp, a privit experiența ca pe o lecție de viață și ca pe o etapă în cariera ei, care i-a arătat cât de important este să rămână fidelă propriilor valori. S-a concentrat pe muzică, a continuat să compună, să colaboreze cu artiști din diverse genuri și să urce pe scenă.

„La început m-a șocat faptul că nu au pus mâna pe telefon să îmi zică «Băi, nu mai vii». Am sunat pe cineva de acolo care îmi e prieten foarte bun și am întrebat: «Măi, îmi mai iau turneul de Crăciun, sau nu mi-l iau?» Și zice: «Paula, mi-au zis să nu îți zic, dar nu e ok, nu e corect, du-te».”, a mai spus artista.

