Dieta Paulei Seling cu care a reușit să slăbească peste 10 kilograme. Alimentul la care a renunțat DEFINITIV

De: Irina Rasoveanu 01/10/2025 | 23:37
Cum a slăbit Paula Seling?/ Sursa foto: Instagram
Paula Seling se menține într-o formă de invidiat la cei 46 de ani ai săi. Mult timp a avut probleme cu greutatea, însă a descoperit „secretul” unei siluete suple. Recent, artista a dezvăluit dieta cu care a reușit să slăbească peste 10 kilograme. Mai mult decât atât, vedeta a explicat la ce aliment a renunțat definitv. Află, în articol, toate detaliile!

Paula Seling a fost mereu discretă în ceea ce privește viața personală și s-a focusat mai mult pe cariera sa muzicală. Totuși, recent, a decis să dezvăluie dieta care a ajutat-o să slăbească peste 10 kilograme. Acum, artista este mulțumită de felul în care arată.

Cu ce dietă a reușit Paula Seling să slăbească

În ultimii ani, Paul Seling a trecut printr-o transformare benefică. Artista a reușit să slăbească peste 10 kilograme. Vedeta a mărturisit că mereu a fost atentă la ceea ce mănâncă, însă acum a luat o decizie drastică.

Cântăreața a renunțat definitiv la zahăr. Paula Seling a declarat că mai consumă dulciuri vegane, dar destul de rar. Mai mult decât atât, de 15 ani, artista nu mai mănâncă niciun de carne sau produse de origine animală.

„Am renunțat la zahăr definitv. Am renunțat la carne și orice produse de origine animală de 15 ani. Am renunțat la dulciuri, rareori consum dulciuri vegane, bazate pe semințe, pe fructe”, a declarat Paula Seling, potrivit Click.

Paula Seling se menține într-o formă de invidiat/ Sursa foto: Facebook

Dincolo de dietă, Paul Seling a declarat că se simte bine pentru că se bucură de fiecare clipă. Mai mult decât atât, și sportul o ajută să se mențină în formă. Artista merge des la sală, însă acum a luat o pauză din cauza unei intervenții la umăr. În urmă cu aproximativ două luni, vedeta a suferit o fractură la claviculă și a ajuns pe masa de operație.

„Nu știu dacă am un secret, pur și simplu mă bucur de fiecare clipă! Pe mine muzica mă ține în formă. Încă din liceu au fost mereu atentă la ce mănânc și am făcut destul de mult sport pentru că am înțeles că e necesar.

Între timp, a început să-mi placă și mă simt nefiresc dacă nu practic sporturi. Mă plimb mult, merg și la sală. Acum aștept să mă refac după operația la umăr ca să reiau mersul la sală și înotul cu fiica mea”, a mai spus cântăreața.

