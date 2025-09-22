Ionel Ganea a primit decizia la trei luni de la moartea fiului său. Ce a hotărât instanța

O decizie importantă a fost luată în procesul lui Ionel Ganea împotriva clubului Dunărea Galați. Fostul internațional român care a ocupat funcția de director tehnic al echipei în urmă cu patru ani, a dat clubul în judecată pentru neplata salariilor.
Ionel Ganea a câștigat procesul cu Dunărea Călărași, echipă unde a fost antrenor în perioada septembrie 2020-iunie 2021, dar a plecat pentru că nu a fost plătit. După patru ani de procese, Ionel Ganea și-a recuperat banii, iar clubul din Călărași trebuie să achite cinci salarii restante, în valoare de aproximativ 10.000 de euro.
Judecătorii au închis, zilele trecute, procesul și au anunțat că Dunărea Călărași își poate continua activitatea: „Admite raportul administratorului judiciar şi dispune închiderea procedurii insolvenţei faţă de debitoarea ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB DUNĂREA 2005 CĂLĂRAŞI, aceasta urmând să-şi continue activitatea”.
Dunărea Galați a jucat ultima dată în Liga 1 în sezonul 2018-2019, dar în 2021 problemele financiare au dus la intrarea în insolvență. Acum echipa evoluează în Liga 3.
Ionel Ganea trece prin momente grele după ce și-a pierdut fiul în vârstă de doi ani, în urma unui teribil accident rutier provocat chiar de el. Fostul internațional nu a mai apărut în spațiul public de la acel moment, singura sa apariție fiind în tribuna unui meci de fotbal, faza pe județul Brașov a unei dispute din Cupa României.
„Funcționează normal, merge la cumpărături, acum are grijă de nepoțelul din partea fetei. Evită aglomerația. M-am întâlnit o singură dată cu el de la accident. A fost la mănăstirea Berivoi, unde mergea el de fiecare dată cu copilul (n.r.- Alexandru), era cu nepoțelul. M-am întâlnit cu Ionel, era cu nepoțelul din partea fetei. Era foarte afectat, noi am rămas în relații foarte bune. L-am îmbrățișat și l-am încurajat. E foarte afectat, acum dragostea lui se îndreaptă spre copilul mic al fetei. E mai mare cu un an sau doi față de Alexandru”, a declarat o persoană apropiată fostului fotbalist.
