România, lovită de ciclonul Byron care a făcut prăpăd în Grecia. Ce se întâmplă în următoarele ore

De: Denisa Iordache 07/12/2025 | 12:37
Ciclonul Byron lovește România. Sursă: Freepik

Ciclonul Byron se va face resimțit și în România, după ce a măturat Grecia vineri. Avertismentul ANM arată că județele afectate vor fi cele din sud-estul țării. Toate detaliile în articol. 

În aceste județe va ploua și vântul va bate cu putere până duminică seara. Florinela Georgescu, director de prognoză ANM a declarat: 

„Avem în continuare două atenționări cod galben privind vântul, una valabilă până la ora 20.00 în această seară pentru Dobrogea, partea de sud, centru și est a Munteniei, unde intensificări ale vântului vor atinge viteze de 50-65 km/h. În această zonă intră și Capitala. Și aici vântul va continua să fie destul de intens până spre sfârșitul acestei zile. La noapte vântul va înceta treptat. Rămâne însă de interes pentru zona literalului până la sfârșitul zilei de mâine. Activitatea ciclonului Byron, chiar dacă este destul de departe de țara noastră ajunge la limită să se manifeste și în partea de Sud a României. Pe de o parte prin aceste intensificări ale vântului, pe de altă parte prin precipitațiile pe care le vom avea astăzi. Ploi, tot în regiunile sudice. În general, slabe cantitativ dar destul de persistente. Sunt și temperaturi în scădere. Chiar dacă rămânem cu un regim termic peste normalul acestei perioade. În partea de Est și Sud a teritoriului, astăzi simțitor mai rece decât ieri. Maxime între 4 și 8-9 grade în aceste regiuni, în timp ce în vest vor mai urca temperaturile spre 12-13 grade. Mâine, aceste temperaturi mai scăzute se vor extinde în toate regiunile țării. Încă o vreme destul de mohorâtă așteptăm pentru mâine. Vor fi condiții de ploaie slabă, dar pe durată mult mai scurtă decât astăzi. Temperatura maxima, în jurul valorii de 6 grade după ce dimineață vom fi avut 4-5 grade.” 

Ciclonul Byron a măturat Grecia 

Ciclonul Byron a făcut prăpăd în o mare parte din Grecia, vineri, și a determinat închiderea școlilor într-un număr masiv. Acest fenomen violent marcat de ploi torențiale a perturbat serviciile publice și transporturile și a provocat inundații severe. 

Lovite de ploi torențiale încă din primele ore ale dimineţii au fost: Attica, sudul şi estul Peloponezului, Creta, estul Greciei Centrale, Evia, arhipelagul Sporade, estul Tesaliei, Macedonia Centrală şi insulele din estul şi nordul Mării Egee, relatează Ekathimerini.   

