România, lovită de ciclonul Adel! Ce se întâmplă până pe 30 noiembrie 2025

De: Irina Vlad 27/11/2025 | 19:49
Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), ciclonul mediteranean Adel a ajuns deja deasupra României. Sunt așteptate ploi abundente, rafale de vânt, lapoviță și ninsoare. Iată care sunt zonele afectate!

Ciclonul Adel, denumit așa de Serviciul Meteorologic Grec, s-a format în data de 25 noiembrie, în bazinul central al Mării Mediterane și deja a avut un impact meteorologic major asupra Greciei și anumitor zone din Peninsula Balcanică și sudul Italiei. Grecia se află sub cod roșu de vreme severă, ploi torențiale, grindină și descărcări electrice, mai ales în nordul și vestul țării unde s-au acumulat local peste 200 l/mp.

Care sunt zonele din România afectate de ciclonul Adel

În perioada 26 – 30 noiembrie, ciclonul mediteranean Adel va face prăpăd în România. Începând cu ziua de miercuri (26 noiembrie), regiunile vestice vor intra sub influența frontului rece. Joi, 27 noiembrie, în sudul, estul și centrul României, precipitațiile se intensifică și sunt așteptate peste 30-40 k/mp.

Spre finalul săptămânii traiectoria ciclonului Adel va fi transbalcanică – spre Grecia, zona Bosfor – Dardanele, urmând ca duminică, 30 noiembrie, să ajungă în bazinul vestic al Mării Negre. Temperaturile se vor situa în general între 4 și 13 grade Celsius

„Ciclonul mediteranean denumit de Serviciul Meteorologic Grec „ADEL” s-a format la 25 noiembrie 2025 în bazinul central al Mării Mediterane, ca urmare a interacțiunii dintre aerul cald și umed de origine mediteraneană și o masă de aer polar oceanic extinsă peste vestul, centrul și sud-vestul Europei, potrivit unei postări publicate pe Facebook de Administrația Națională de Meteorologie.

Abia pe 1 decembrie precipitațiile vor încetat în toată țara. Potrivit ANM, după ploile aduse de ciclonul Adel, vremea devine stabilă în România, iar maximele vor fi curpinse între 7 și 13 grade Celsius.

”O ameliorare evidentă se va produce chiar pe 1 Decembrie, când evoluția probabilă indică o creștere a presiunii atmosferice, astfel precipitațiile vor înceta. În special în zonele de deal și de munte vor fi și perioade cu soare, iar în zonele joase de relief mai ales dimineața va fi ceață sau nebulozitate stratiformă. Temperaturile maxime prognozate pentru 1 Decembrie se vor situa în general între 7 și 13 grade”, a mai transmis ANM.

