ANM, în alertă: nu deschideți ferestrele! România, lovită de un val saharian+avertizări de vreme rea

Atenție, români! ANM avertizează că România va fi lovită de un fenomen extrem în perioada 21-23 noiembrie, atunci când un val de praf saharian va ajunge pe teritoriul țării noastre. Mai multe detalii afli în articol!

Acest fenomen se petrece din cauza circulației aerului din sectorul sud-vestic care va transporta particule de praf saharian dinspre nordul Africii către sud-estul și centrul-sud-estul Europei. Astfel, aceste particule vor ajunge și în România.

România, lovită de un val saharian+avertizări de vreme rea

Praful Saharian va ajunge prima dată în vestul, nord-vestul și nordul țării, după care se va extinde și către regiunile estice. În momentele cu precipitații, acest fenomen va fi accentuat, asta pentru că praful va fi adus la sol de picăturile de ploaie.

„Depunerile de praf vor putea fi observate la început mai ales în vest, nord-vest și nord, apoi îndeosebi în regiunile estice, în intervalele în care va ploua.”, au transmis meteorologii ANM.

Mai mult, Administrația Națională de Meteorologie a emis astăzi un Cod Galben de ceață valabil în următoarele județe:

Județul Ialomiţa ;

Județul Buzău ;

Județul Giurgiu ;

Județul Ilfov ;

Județul Teleorman ;

Județul Suceava: Fălticeni, Dolhasca, Liteni, Salcea, Dumbrăveni, Cornu Luncii, Udești, Verești, Preutești, Bosanci, Baia, Forăști, Fântânele, Râșca, Boroaia, Ipotești, Vadu Moldovei, Rădășeni, Dolhești, Moara, Horodniceni, Vulturești, Bogdănești, Siminicea, Bunești, Fântâna Mare, Hârtop;

Zona joasă a județului Bacău , respectiv zona localităților: Bacău, Onești, Buhuși, Sascut, Balcani, Poduri, Răcăciuni, Helegiu, Mărgineni, Blăgești, Pârjol, Cleja, Mănăstirea Cașin, Berești-Tazlău, Faraoani, Gârleni, Podu Turcului, Luizi-Călugăra, Căiuți, Răchitoasa, Livezi, Târgu Trotuș, Corbasca, Bârsănești, Nicolae Bălcescu, Pârgărești, Stănișești, Măgirești, Buhoci, Filipești, Horgești, Sănduleni, Letea Veche, Orbeni, Ștefan cel Mare, Glăvănești, Motoșeni, Pâncești, Urechești, Solonț, Parincea, Valea Seacă, Cașin, Săucești, Măgura, Racova, Ungureni, Gioseni, Plopana, Parava, Dealu Morii, Hemeiuș, Scorțeni, Găiceana, Coțofănești, Huruiești, Gura Văii, Negri, Tătărăști, Traian, Buciumi, Strugari, Lipova, Ardeoani, Prăjești, Filipeni, Tamași, Vultureni, Odobești, Colonești, Berești-Bistrița, Dămienești, Roșiori, Secuieni, Oncești, Izvoru Berheciului, Itești, Bogdănești, Sărata;

Județul Botoşani ;

Restul zonelor vizate le vezi AICI.

În aceste zone se va semnala ceață local, iar vizibilitatea va fi redusă sub 200m și izolat sub 5m.

