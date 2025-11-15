Vine iarna în București! Pe ce dată va fi prima temperatură negativă în Capitală, potrivit meteorologilor Accuweather

Luna noiembrie aduce și temperaturi de iarnă pentru locuitorii Capitalei. După câteva zile surprinzător de blânde pentru această perioadă, vremea se răcește accentuat, anunțând apropierea iernii.

Vremea din București urmează să treacă printr-o schimbare vizibilă în a doua parte a lunii noiembrie. După o serie de zile cu temperaturi neobișnuit de blânde pentru această perioadă, valorile termice vor scădea brusc, iar nopțile vor aduce din nou grade cu minus.

Potrivit prognozei meteo Accuweather, ziua de 28 noiembrie marchează o coborâre semnificativă a temperaturilor în Capitală. Maxima nu va depăși 10 grade Celsius, iar noaptea termometrele vor indica -3 grade, primele valori negative mai serioase din acest interval. Meteorologii anunță că pot apărea și precipitații. Trecerea la temperaturi cu minus va fi resimțită destul de brusc de locuitori. Vremea capricioasă din ultimele zile ale lunii lasă de înțeles că sezonul rece este pe deplin pregătit să se instaleze.

Cum va fi vremea în România

Până pe data de 23 noiembrie 2025, vremea din România va traversa o perioadă tipică de tranziție spre iarnă, cu variații termice semnificative între regiuni și alternanțe frecvente între zile blânde și episoade mult mai reci. În Muntenia și Oltenia, primele zile aduc maxime între 12 și 15 grade, însă nopțile devin tot mai reci, coborând treptat spre 1-2 grade.

Moldova urmează un scenariu similar, cu maxime ușor mai scăzute, de până la 11-13 grade, și minime care se apropie de pragul înghețului spre finalul perioadei, în timp ce în Dobrogea, răcirea se resimte mai repede, temperaturile coborând de la 18 grade în debut până la aproximativ 13 grade în 13 noiembrie, urmate de o ușoară încălzire. În toate regiunile țării, după 16 noiembrie crește probabilitatea alternanței între zile calde și reci, dar și a ploilor temporare, semn că luna noiembrie își păstrează caracterul schimbător și imprevizibil.

CITEȘTE ȘI: ANM: vortexul polar se destabilizează. Europa ar putea fi lovită de un val de frig extrem

Anunțul momentului pentru acești pensionari! Vești bune, la final de an