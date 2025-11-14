ANM: vortexul polar se destabilizează. Europa ar putea fi lovită de un val de frig extrem

În următoarea săptămână, Europa ar putea fi lovită de val de frig extrem din cauza vortexului polar care se formează deasupra Polului Nord. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) face precizări de ultimă oră.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a transmis o informare privind evoluția vortexului polar în luna noiembrie 2025. Prognoza indică o slăbire vizibilă a vortexului stratosferic, ceea ce ar putea indica un potențial început de încălzire stratosferică. De asemenea, destabilizarea vortexului polar ar putea duce la instalarea unor temperaturi extrem de scăzute.

Ce se întâmplă când vortexul polar se destabilizează

În meteorologie, vortexul polar reprezintă o zonă extinsă de presiune scăzută și de aer rece situată în jurul ambilor poli ai Pământului, aflată la altitudini mari în stratosferă și în troposfera medie și superioară. Termenul de „vortex” se referă la vânturile puternice existente care se rotesc și care mențin aerul rece în apropierea polilor, se arată în postarea de pe Facebook a ANM.

Rezervorul de aer rece care se formează deasupra Polului Nord dă semne de slăbire începând cu ziua de 26 noiembrie, ceea ce ar putea duce la un val extrem de frig inclusiv în Europa. Atunci când vortexul polar se destabilizează, aerul rece poate migra spre latitudini joase, formându-se astfel valuri de frig extreme.

„Un vortex slab se referă la încetinirea semnificativă a vânturilor puternice care mențin masa de aer rece în jurul Polului Nord, condiții în care masa de aer rece migrează spre latitudini temperate, determinând răciri semnificative în anumite zone din emisfera de nord (fie America de Nord sau Europa).” Prognoza pe termen mediu indică o scădere semnificativă a intensității vortexului, în special în ultima decadă a lunii noiembrie: Acestă perspectivă indică un vortex încă stabil, dar care a slăbit în intensitate, în ultima săptămână, cu vânturi moderate din sector vestic în zona circumpolară (o medie în jurul a 20…25 m/s). Așa cum rezultă din grafic, se va înregistra o slăbire evidentă în ultima decadă, în special în jurul datei de 26 noiembrie, când componenta zonală a vânturilor de vest ar putea scădea spre 0 m/s. Acest lucru presupune un început de încălzire stratosferică și o degradare a vortexului stratosferic”, mai explică ANM.

ANM menționează că anticiparea momentului în care valul de frig extrem ar putea lovi Europa este destul de dificilă. Efectele la sol a destabilizării vortexului polar pot apărea abia după 1-3 săptămâni sau pot fi diminuate de alți factori climatici. Monitorizarea vortexului polar rămâne activă.

Ce se întâmplă în timpul unei încălziri stratosferice bruscă? Temperatura în atmosferă crește brusc cu 40 – 60 de grade în doar câteva zile, vânturile vestice foarte puternice care formează vortexul polar slăbesc sau se inversează, iar vortexul polar se poate deplasa, fragmenta sau chiar rupe complet.

O încălzire majoră a stratosferei ar putea permite aerului foarte rece să ”scape” spre latitudini mai joase provocând valuri severe în Europa sau în America de Nord, episoade de iarnă extremă și schimbări bruște de circulație atmosferică.

Alertă ANM! Cod galben de ceață în 10 județe. Vizibilitate sub 50 de metri în unele zone

Ciclonul Benjamin devastează Europa! Furtuna se îndreaptă spre România