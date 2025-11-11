Acasă » Știri » Alertă ANM! Cod galben de ceață în 10 județe. Vizibilitate sub 50 de metri în unele zone

Alertă ANM! Cod galben de ceață în 10 județe. Vizibilitate sub 50 de metri în unele zone

De: Alina Drăgan 11/11/2025 | 11:45
Alertă ANM! Cod galben de ceață în 10 județe. Vizibilitate sub 50 de metri în unele zone
Cod galben de ceață pentru 10 județe /Foto: Pexels

Administrația Națională de Meteorologie a emis marți dimineață, 11 noiembrie, mai multe atenționări. Este în vigoare un cod galben de ceață ce afectează 10 județe din țară. Fenomenul reduce vizibilitatea local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri. Care sunt zonele afectate?

Luna noiembrie a adus o vreme capricioasă, iar prognoza meteo pentru ultimele zile nu a fost una prea îmbucurătoare. Acum, meteorologii vin cu noi vești și anunță cod galben de ceață pentru mai multe județe. Vizibilitatea în trafic este scăzută, iar șoferii sunt sfătuiți să conducă prudent.

Cod galben de ceață pentru 10 județe

ANM a emis în această dimineață un cod galben de ceață pentru 10 județe din țară. Avertizările meteorologice vizează localități din județele Constanța, Sălaj, Cluj, Satu Mare, Gorj și Botoșani, până la ora 9.00. Ceața reduce vizibilitatea local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri.

În județele vestice, ceața afectează orașe importante precum Oradea, Timișoara, Arad, Lugoj, Salonta și Marghita. În județele Arad, Bihor și Timiș sunt sub avertizare, tot până la ora 9.00, zeci de localități. Ceața s-a instalat și în localitățile Tălmaciu, Racovița, Turnu Roșu și Boița din județul Sibiu.

Meteorologii Ease Weather anunță cum va fi vremea de 1 DECEMBRIE 2025. Ce haine vom purta de Ziua Națională
Meteorologii Ease Weather anunță cum va fi vremea de 1 DECEMBRIE 2025. Ce...
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER

Se circulă în condiții de ceață, care scade vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, pe șosele din județele: Arad, Bihor, Botoșani, Cluj, Gorj, Satu Mare, Sibiu, Sălaj și Timiș.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că la această oră nu sunt înregistrate autostrăzi sau drumuri naționale cu circulația oprită ca urmare a vreunui accident rutier sau din cauza condițiilor meteorologice.

Pe autostrăzile adiacente Capitalei, respectiv A 0, A 1 București – Pitești, A 2 București – Constanța și A 3 București – Ploiești, circulația rutieră se desfășoară pe un carosabil umed, în condiții de ploaie ușoară pe alocuri.

Valorile de trafic sunt în creștere în zona marilor aglomerări urbane, iar la intrările în București se circulă în condiții de aglomerație pe DN 1 dinspre Otopeni, DN 1A dinspre Mogoșoaia, pe DN 6 dinspre Bragadiru și DN 7 dinspre Chitila.

Meteorologii Accuweather confirmă: Vom avea cea mai cruntă iarnă din ultimii ani. Prognoza pentru București

Câte zile cu ploi vom avea în noiembrie 2025. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru București și România

