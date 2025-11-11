Alertă ANM! Cod galben de ceață în 10 județe. Vizibilitate sub 50 de metri în unele zone

Administrația Națională de Meteorologie a emis marți dimineață, 11 noiembrie, mai multe atenționări. Este în vigoare un cod galben de ceață ce afectează 10 județe din țară. Fenomenul reduce vizibilitatea local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri. Care sunt zonele afectate?

Luna noiembrie a adus o vreme capricioasă, iar prognoza meteo pentru ultimele zile nu a fost una prea îmbucurătoare. Acum, meteorologii vin cu noi vești și anunță cod galben de ceață pentru mai multe județe. Vizibilitatea în trafic este scăzută, iar șoferii sunt sfătuiți să conducă prudent.

Cod galben de ceață pentru 10 județe

ANM a emis în această dimineață un cod galben de ceață pentru 10 județe din țară. Avertizările meteorologice vizează localități din județele Constanța, Sălaj, Cluj, Satu Mare, Gorj și Botoșani, până la ora 9.00. Ceața reduce vizibilitatea local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri.

În județele vestice, ceața afectează orașe importante precum Oradea, Timișoara, Arad, Lugoj, Salonta și Marghita. În județele Arad, Bihor și Timiș sunt sub avertizare, tot până la ora 9.00, zeci de localități. Ceața s-a instalat și în localitățile Tălmaciu, Racovița, Turnu Roșu și Boița din județul Sibiu.

Se circulă în condiții de ceață, care scade vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, pe șosele din județele: Arad, Bihor, Botoșani, Cluj, Gorj, Satu Mare, Sibiu, Sălaj și Timiș.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că la această oră nu sunt înregistrate autostrăzi sau drumuri naționale cu circulația oprită ca urmare a vreunui accident rutier sau din cauza condițiilor meteorologice.

Pe autostrăzile adiacente Capitalei, respectiv A 0, A 1 București – Pitești, A 2 București – Constanța și A 3 București – Ploiești, circulația rutieră se desfășoară pe un carosabil umed, în condiții de ploaie ușoară pe alocuri.

Valorile de trafic sunt în creștere în zona marilor aglomerări urbane, iar la intrările în București se circulă în condiții de aglomerație pe DN 1 dinspre Otopeni, DN 1A dinspre Mogoșoaia, pe DN 6 dinspre Bragadiru și DN 7 dinspre Chitila.

