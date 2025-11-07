Vremea o ia razna în România! Cresc temperaturile înainte ca ninsorile să vină: zonele vizate de urgia iernii

Se schimbă vremea în România! Oamenii trebuie să se pregătească de o iarnă cu vreme schimbătoare, marcată de alternanțe între perioade blânde, cu temperaturi neobișnuit de ridicate, și intervale reci, cu ninsori și viscol.

Primele semne ale sezonului rece au început deja să apară, iar meteorologii anunță că luna noiembrie va aduce un tablou meteo complex, cu ploi, ceață și diferențe mari de temperatură de la o regiune la alta. La nivel global, specialiștii urmăresc evoluția Vortexului Polar, un fenomen care influențează semnificativ circulația maselor de aer rece din regiunile nordice. În acest an, pare mai activ decât de obicei, iar efectele sale s-ar putea resimți mai devreme în emisfera nordică. Astfel, America de Nord și Europa se așteaptă la o iarnă instalată timpuriu, iar România nu face excepție.

Vremea o ia razna în România

Pentru intervalul 7–11 noiembrie, prognoza arată o vreme predominant închisă în sudul și sud-vestul țării, unde ploile vor fi frecvente și, local, moderate cantitativ. În aceste zone, se pot înregistra până la 20 de litri de precipitații pe metru pătrat, în special în Banat, Oltenia și pe versanții sudici ai Carpaților Meridionali. La altitudini de peste 1.800 de metri, ploaia se va transforma treptat în lapoviță și ninsoare, semn că iarna începe să se instaleze în masivele montane.

În restul teritoriului, ploile vor fi mai puține și izolate, dar cerul va rămâne acoperit, iar vântul va accentua senzația de frig. Spre sfârșitul săptămânii, norii se vor extinde din nou, acoperind și vestul și centrul țării. Temperaturile maxime vor varia între 10 și 17 grade Celsius, în timp ce minimele se vor situa între 2 și 9 grade, cu valori ușor mai ridicate în Dobrogea și pe litoral.

În zonele montane, vremea va fi rece și umedă, iar la altitudini mari sunt posibile fulguieli trecătoare. În București, locuitorii vor avea parte de un sfârșit de săptămână cu cer înnorat și ploi slabe, dar temperaturi ușor mai ridicate decât în mod normal pentru această perioadă: 12–13 grade vineri și până la 15 grade în weekend.

Duminică, 9 noiembrie, vremea se va menține mai caldă decât în mod obișnuit pentru prima parte a lunii. În sudul Munteniei și în Dobrogea, temperaturile maxime ar putea atinge chiar 20 de grade Celsius, o valoare specifică mai degrabă începutului de toamnă decât mijlocului de noiembrie. În nordul și centrul țării, însă, aerul rece va începe să-și facă loc, iar valorile termice vor reveni treptat spre mediile climatologice normale.

De luni, 10 noiembrie, un nou front atmosferic va traversa țara, aducând ploi pe arii extinse. Cele mai afectate regiuni vor fi cele vestice, sudice și centrale, în timp ce Dobrogea va rămâne parțial ferită, cu precipitații izolate. În zonele montane înalte, ploile vor fi însoțite de lapoviță și ninsoare, semn clar că sezonul rece începe să se instaleze treptat și la altitudini mai mici.

CITEȘTE ȘI: De necrezut! Câți bani trebuie să scoți din buzunar, dacă vrei să schiezi la Poiana Brașov

Haos în spațiul aerian! Zeci de zboruri afectate în Bruxelles din cauza unor drone