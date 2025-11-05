Acasă » Știri » De necrezut! Câți bani trebuie să scoți din buzunar, dacă vrei să schiezi la Poiana Brașov

De: Anca Chihaie 05/11/2025 | 13:42
Prețul unui sejur în Poiana Brașov. Foto: Profimedia

Sezonul de iarnă 2025 aduce vești mai puțin plăcute pentru pasionații sporturilor de iarnă din România, în special pentru cei care aleg Poiana Brașov. Tarifele pentru transportul pe cablu au înregistrat majorări semnificative, ceea ce face ca sezonul de schi să fie mai costisitor ca niciodată.

Majorările vin într-un context economic în care costurile cu energia, întreținerea instalațiilor și TVA-ul au crescut constant. Autoritățile locale susțin că ajustările sunt necesare pentru a menține funcționarea optimă a instalațiilor și pentru a acoperi cheltuielile crescute, fără a afecta siguranța sau calitatea serviciilor oferite schiorilor.

Cât a ajuns să coste un sezon întreg de ski la Poiana Brașov

Abonamentele pentru întreg sezonul au ajuns la 5.500 de lei pentru adulți și 3.300 de lei pentru copii, în timp ce prețul unei urcări sau coborâri cu telecabina se situează acum la 70 de lei.

Creșterile de preț sunt vizibile în special la abonamentele de sezon, care, comparativ cu anul trecut, au înregistrat o majorare de aproximativ 9%. În iarna precedentă, prețurile abonamentelor de sezon erau de 5.000 de lei pentru adulți și 3.000 de lei pentru copii. Diferența de cost este resimțită imediat de turiștii care plănuiesc mai multe zile de schi sau vin frecvent în stațiune.

Totodată, tarifele pentru accesul pe perioade mai scurte au fost ajustate: o cartelă valabilă de la ora 11 costă acum 190 de lei pentru adulți și 115 lei pentru copii, iar un abonament de 10 zile ajunge la 1.730 de lei pentru adulți și 970 de lei pentru copii.

În același timp, unele tarife rămân neschimbate, pentru a oferi alternative mai accesibile. De exemplu, urcarea și coborârea cu telecabina pe Postăvarul va costa în continuare 40 de lei pentru adulți și 20 de lei pentru copii, prețuri considerate rezonabile pentru un acces rapid pe pârtii.

Situația de la Poiana Brașov contrastează cu alte stațiuni din țară. La Sinaia, prețurile rămân neschimbate față de sezonul precedent, oferind o opțiune mai accesibilă pentru familii și grupuri de schiori. La Predeal, decizia privind eventualele majorări nu a fost încă luată, ceea ce lasă loc de incertitudine pentru cei care plănuiesc vacanțe în zonă.

