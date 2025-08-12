Românii au speriat litoralul bulgăresc! Autoritățile din Bulgaria au aplicat amenzi serioase

Este sezon estival, iar românii profită din plin de ultima lună de vară. Și în acest an, mulți și-au făcut bagajele și au ales să-și petreacă zilele de vacanță pe litoralul bulgăresc. Totuși, nu toți s-au întors acasă doar cu amintiri frumoase. Pentru o parte dintre aceștia, concediul a venit și cu sancțiuni usturătoare aplicate de autoritățile locale.

În ultimele zile, mai mulți turiști români care s-au aflat pe plajele vecinilor din Bulgaria au avut parte de o surpriză deloc plăcută. Autoritățile bulgare au demarat o acțiune de amploare pe coasta de nord a Mării Negre și au aplicat amenzi consistente, lăsându-i pe mulți cu buzunarele considerabil mai goale.

Controale și amenzi pe litoralul bulgăresc

Potrivit presei locale, campania s-a desfășurat pe 6 și 7 august și a vizat în special parcările neregulamentare din zonele protejate de pe litoral. În doar două zile, au fost aplicate peste 150 de amenzi, iar statisticile arată că peste 90% dintre cei sancționați erau turiști din România.

Acțiunea a fost organizată de autoritățile bulgare în colaborare cu reprezentanți români, având ca scop prevenirea încălcărilor de mediu. Vizate au fost în special mașinile și rulotele lăsate în zone interzise, unde legislația bulgară este strictă. Oficialii au atras atenția că necunoașterea legii, barierele lingvistice și lipsa indicatoarelor (unele fiind îndepărtate în mod repetat) contribuie la numărul mare de sancțiuni.

Yavor Dimitrov, directorul Direcției Bazinului Mării Negre din Varna, a declarat că deteriorarea dunelor de nisip din zonele protejate este considerată faptă penală în Bulgaria și se pedepsește cu până la trei ani de închisoare. Deși nu s-a ajuns la condamnări, amenzile pot ajunge până la 2.500 leva, echivalentul a aproximativ 1.278 de euro.

Verificări și în unitățile comerciale

Pe lângă controalele din zonele de parcare, inspectorii bulgari au verificat și unitățile comerciale aflate în apropierea plajelor. Unele dintre acestea sunt suspectate că extrag ilegal apă sau deversează apele uzate direct în Marea Neagră.

Ministerul Mediului și Apelor din Bulgaria a anunțat că aceste acțiuni nu vor rămâne izolate. Începând de anul viitor, inspecțiile vor deveni o practică anuală, desfășurată între 1 mai și 30 septembrie, pentru a proteja coasta de nord a Mării Negre și a preveni distrugerea habitatelor naturale.

