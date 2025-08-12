Acasă » Știri » Românii au speriat litoralul bulgăresc! Autoritățile din Bulgaria au aplicat amenzi serioase

Românii au speriat litoralul bulgăresc! Autoritățile din Bulgaria au aplicat amenzi serioase

De: Alina Drăgan 12/08/2025 | 16:25
Românii au speriat litoralul bulgăresc! Autoritățile din Bulgaria au aplicat amenzi serioase
Românii au speriat litoralul bulgăresc /Foto: colaj Pixabay

Este sezon estival, iar românii profită din plin de ultima lună de vară. Și în acest an, mulți și-au făcut bagajele și au ales să-și petreacă zilele de vacanță pe litoralul bulgăresc. Totuși, nu toți s-au întors acasă doar cu amintiri frumoase. Pentru o parte dintre aceștia, concediul a venit și cu sancțiuni usturătoare aplicate de autoritățile locale.

În ultimele zile, mai mulți turiști români care s-au aflat pe plajele vecinilor din Bulgaria au avut parte de o surpriză deloc plăcută. Autoritățile bulgare au demarat o acțiune de amploare pe coasta de nord a Mării Negre și au aplicat amenzi consistente, lăsându-i pe mulți cu buzunarele considerabil mai goale.

Controale și amenzi pe litoralul bulgăresc

Potrivit presei locale, campania s-a desfășurat pe 6 și 7 august și a vizat în special parcările neregulamentare din zonele protejate de pe litoral. În doar două zile, au fost aplicate peste 150 de amenzi, iar statisticile arată că peste 90% dintre cei sancționați erau turiști din România.

Acțiunea a fost organizată de autoritățile bulgare în colaborare cu reprezentanți români, având ca scop prevenirea încălcărilor de mediu. Vizate au fost în special mașinile și rulotele lăsate în zone interzise, unde legislația bulgară este strictă. Oficialii au atras atenția că necunoașterea legii, barierele lingvistice și lipsa indicatoarelor (unele fiind îndepărtate în mod repetat) contribuie la numărul mare de sancțiuni.

Cu cât s-a vândut la licitație un fragment rar de meteorit provenit de pe Marte. Este considerat cel mai mare descoperit vreodată pe Terra
Cu cât s-a vândut la licitație un fragment rar de meteorit provenit de...
Am făcut calculul complet. Ce pensie primești în august, dacă, până acum, aveai 4.500 lei pe lună
Am făcut calculul complet. Ce pensie primești în august, dacă, până acum, aveai...

Yavor Dimitrov, directorul Direcției Bazinului Mării Negre din Varna, a declarat că deteriorarea dunelor de nisip din zonele protejate este considerată faptă penală în Bulgaria și se pedepsește cu până la trei ani de închisoare. Deși nu s-a ajuns la condamnări, amenzile pot ajunge până la 2.500 leva, echivalentul a aproximativ 1.278 de euro.

Verificări și în unitățile comerciale

Pe lângă controalele din zonele de parcare, inspectorii bulgari au verificat și unitățile comerciale aflate în apropierea plajelor. Unele dintre acestea sunt suspectate că extrag ilegal apă sau deversează apele uzate direct în Marea Neagră.

Ministerul Mediului și Apelor din Bulgaria a anunțat că aceste acțiuni nu vor rămâne izolate. Începând de anul viitor, inspecțiile vor deveni o practică anuală, desfășurată între 1 mai și 30 septembrie, pentru a proteja coasta de nord a Mării Negre și a preveni distrugerea habitatelor naturale.

Andreea Berecleanu și soțul ei au mers cu trenul la mare. Dar surpriza majoră a venit la întoarcere: „Ce credeți?”

Cât a plătit Flick Domnul Rimă pe un prânz în Mamaia Sat. Stupoare colosală când și-a comandat 2 mici

Tags:
Iți recomandăm
Dezvăluiri din culisele celui mai mediatizat triunghi amoros: „A fost o greșeală pe care am plătit-o toată viața!”
Showbiz internațional
Dezvăluiri din culisele celui mai mediatizat triunghi amoros: „A fost o greșeală pe care am plătit-o toată viața!”
De ce sunt jandarmi cu arme automate la metrou. Ce spune Jandarmeria Română
Știri
De ce sunt jandarmi cu arme automate la metrou. Ce spune Jandarmeria Română
Ucraineancă, pusă sub acuzare în Polonia pentru complot cu bombă
Mediafax
Ucraineancă, pusă sub acuzare în Polonia pentru complot cu bombă
Cu cât s-a vândut la licitație un fragment rar de meteorit provenit de pe Marte. Este considerat cel mai mare descoperit vreodată pe Terra
Gandul.ro
Cu cât s-a vândut la licitație un fragment rar de meteorit provenit de...
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov...
Când creșterea veniturilor aduce probleme. Fenomenul „lifestyle creep” lovește tot mai mulți angajați cu salarii mari
Adevarul
Când creșterea veniturilor aduce probleme. Fenomenul „lifestyle creep” lovește tot mai mulți angajați...
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”
Digi24
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea...
Ce s-a întâmplat cu copilul Ioanei Condea, tânăra care a stat 5 ani în comă după ce a fost bătută cu sălbăticie
Mediafax
Ce s-a întâmplat cu copilul Ioanei Condea, tânăra care a stat 5 ani...
Parteneri
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți...
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
Prosport.ro
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
S-au despărţit cu scandal! Cele mai scurte căsnicii ale vedetelor din România
Ciao.ro
S-au despărţit cu scandal! Cele mai scurte căsnicii ale vedetelor din România
Zodia peste care plouă cu binecuvântări după ce Mercur a ieșit din retrogradare. Soarele iese pe strada ei, are parte de tot ce își dorește
Click.ro
Zodia peste care plouă cu binecuvântări după ce Mercur a ieșit din retrogradare. Soarele iese...
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
WOWBiz.ro
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat...
O femeie s-a căsătorit de 11 ori în 22 de ani și toți soții ei au murit. Acum a făcut o mărturisire tulburătoare
Antena 3
O femeie s-a căsătorit de 11 ori în 22 de ani și toți soții ei...
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a stat în mașina parcată la soare
Digi 24
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a...
Povestea BMW-ului din Kaliningrad: avocata din Rusia care refuză să cedeze în fața lui Putin. „Doar o persoană nebună nu s-ar teme”
Digi24
Povestea BMW-ului din Kaliningrad: avocata din Rusia care refuză să cedeze în fața lui Putin....
Noua Kia Sportage facelift 2025 a ajuns în România. Cum arată și care sunt prețurile
Promotor.ro
Noua Kia Sportage facelift 2025 a ajuns în România. Cum arată și care sunt prețurile
Cine a moștenit averea lui Felix Baumgartner. Ce i-a lăsat Mihaelei Rădulescu după o relație de 11 ani
kanald.ro
Cine a moștenit averea lui Felix Baumgartner. Ce i-a lăsat Mihaelei Rădulescu după o relație...
A fost decretată STARE de URGENȚĂ! Anunțul președintelui: Aducem armata dacă e nevoie
StirileKanalD
A fost decretată STARE de URGENȚĂ! Anunțul președintelui: Aducem armata dacă e nevoie
Un băiețel în vârstă de doar 4 ani, și-a găsit sfârșitul în mod tragic, în Italia! Ceea ce trebuia să fie o vacanță de neuitat, s-a transformat într-un coșmar pentru părinți
kfetele.ro
Un băiețel în vârstă de doar 4 ani, și-a găsit sfârșitul în mod tragic, în...
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
WOWBiz.ro
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu....
Patru pacienți noi cu Candida Auris la Floreasca. Reacția spitalului: Nu este focar, sunt purtători
observatornews.ro
Patru pacienți noi cu Candida Auris la Floreasca. Reacția spitalului: Nu este focar, sunt purtători
BANCUL ZILEI. Soția lui Ion îl înșela de zor cu Gheorghe, când, sună telefonul…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soția lui Ion îl înșela de zor cu Gheorghe, când, sună telefonul…
NOUA TABLETĂ ce schimbă regulile jocului! Tableta care înlocuiește laptopul
go4it.ro
NOUA TABLETĂ ce schimbă regulile jocului! Tableta care înlocuiește laptopul
Avertisment: Un obiect interstelar se îndreaptă spre Pământ
Descopera.ro
Avertisment: Un obiect interstelar se îndreaptă spre Pământ
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Viva.ro
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital...
”Salut, sunt vicepremierul Marian Neacșu”. Caz incredibil: un impostor a intrat în direct la Pro TV, a păcălit prefectul și a golit buzunarele afaceriștilor
Fanatik.ro
”Salut, sunt vicepremierul Marian Neacșu”. Caz incredibil: un impostor a intrat în direct la Pro...
Președinta Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, acuzată că a încălcat chiar legea achizițiilor publice. Cui trebuie să plătească despăgubiri Iuliana Feclistov
Fanatik.ro
Președinta Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, acuzată că a încălcat chiar legea achizițiilor publice. Cui...
Călin Georgescu NU s-a retras! Vrea să revină la putere. Ce plan are
Capital.ro
Călin Georgescu NU s-a retras! Vrea să revină la putere. Ce plan are
Ozana Barabancea a slăbit 24 de kg în doar 3 luni! Cum a reușit: Îmbrac hainele fiicei mele. Am renunțat la îmbuibarea de care eram dependentă
Romania TV
Ozana Barabancea a slăbit 24 de kg în doar 3 luni! Cum a reușit: Îmbrac...
Terminator 2 se întoarce, așa cum nu l-ai mai văzut până acum
Go4Games
Terminator 2 se întoarce, așa cum nu l-ai mai văzut până acum
Reguli noi pentru gunoi. Schimbare în toată România. Ministrul Mediului: Trebuie să avem un sistem foarte clar de gestionare
Capital.ro
Reguli noi pentru gunoi. Schimbare în toată România. Ministrul Mediului: Trebuie să avem un sistem...
România își ia „Adio” de la zona Euro. Isărescu subliniază că a fost o decizie politică
evz.ro
România își ia „Adio” de la zona Euro. Isărescu subliniază că a fost o decizie...
COPACUL „toxic” de evitat în grădină. Poate contamina grav plantele din curte și afectează structura caselor din apropiere
Gandul.ro
COPACUL „toxic” de evitat în grădină. Poate contamina grav plantele din curte și afectează structura...
Îmi aştept sfârşitul! Cornel Dinu, mărturisiri tulburătoare: Nu am ieşit din casă de un an şi jumătate
as.ro
Îmi aştept sfârşitul! Cornel Dinu, mărturisiri tulburătoare: Nu am ieşit din casă de un an...
Legătura neștiută dintre Claudia Florescu, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Babs. Cum s-au cunoscut cele două
A1
Legătura neștiută dintre Claudia Florescu, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Babs. Cum s-au...
Limitele au fost depășite în Casa Iubirii:
radioimpuls.ro
Limitele au fost depășite în Casa Iubirii: "A încercat să-l respingă și el insista". Filip,...
Călin Georgescu nu s-a retras. Lovitura de imagine pe care o pregătește liderul suveranist: ”Este un om care nu renunță!”
Fanatik.ro
Călin Georgescu nu s-a retras. Lovitura de imagine pe care o pregătește liderul suveranist: ”Este...
Cum devin prietenii tăi hoții din spatele unei mari escrocherii. Poliția trage un semnal de alarmă: ”Atenție, e un sistem piramidal!”
Fanatik.ro
Cum devin prietenii tăi hoții din spatele unei mari escrocherii. Poliția trage un semnal de...
Andreea Berecleanu, călătorie cu trenul la mare. Surpriză ciudată la întoarcere
Yellow News
Andreea Berecleanu, călătorie cu trenul la mare. Surpriză ciudată la întoarcere
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Dezvăluiri din culisele celui mai mediatizat triunghi amoros: „A fost o greșeală pe care am plătit-o ...
Dezvăluiri din culisele celui mai mediatizat triunghi amoros: „A fost o greșeală pe care am plătit-o toată viața!”
De ce sunt jandarmi cu arme automate la metrou. Ce spune Jandarmeria Română
De ce sunt jandarmi cu arme automate la metrou. Ce spune Jandarmeria Română
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 13 august, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 13 august, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Adrian Niculescu
Scandal între rude pentru moștenirea colosală a miliardarului care a murit după ce a înghițit o ...
Scandal între rude pentru moștenirea colosală a miliardarului care a murit după ce a înghițit o albină. Era prieten cu Prințul William
Iluzie optică dificilă | Poți găsi fața care se ascunde în aceste boabe de cafea, în doar 10 secunde?
Iluzie optică dificilă | Poți găsi fața care se ascunde în aceste boabe de cafea, în doar 10 secunde?
Fosta ispită de la Insula Iubirii e, din nou, pe piață! S-a despărțit de iubită: „Nu mai vreau ...
Fosta ispită de la Insula Iubirii e, din nou, pe piață! S-a despărțit de iubită: „Nu mai vreau să fiu în astfel de relații”
Vezi toate știrile
×