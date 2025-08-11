Andreea Berecleanu și soțul ei au mers cu trenul la mare. Dar surpriza majoră a venit la întoarcere: „Ce credeți?”

Andreea Berecleanu și soțul ei, medicul estetician Constantin Stan, au schimbat agitația Capitalei cu briza mării, alegând să petreacă un weekend pe litoral. Cei doi au optat pentru o călătorie cu trenul, însă drumul de întoarcere le-a rezervat o surpriză din partea CFR Călători. Aceștia nu s-au putut abține și au împărtășit totul cu urmăritorii lor din mediul online.

Cum sezonul estival este în toi, litoralul românesc a devenit din nou destinația preferată a vedetelor. Andreea Berecleanu și soțul ei au ales o escapadă scurtă, dar relaxantă, profitând de soare și de valurile mării, chiar dacă vântul le-a pus răbdarea la încercare.

Andreea Berecleanu, weekend la mare cu peripeții

Prezentatoarea TV și-a ținut la curent fanii cu fiecare etapă a escapadei. Drumul de dus la mare a fost unul fără peripeții, iar vedeta s-a declarat mulțumită de cursa cu trenul.

„Credeați că am abandonat obiceiul de a merge cu trenul către mare? Nuuuu. La 8:11 azi dimineață am fugit spre Constanța. Da, am ajuns deja, bate vântul cu putere, dar se poate sta la plajă sau la mal. Poate mâine se mai calmează valurile”, a spus Andreea Berecleanu, în mediul online.

După două zile de relaxare la soare, cei doi soți erau pregătiți să revină în București, însă planurile le-au fost date peste cap. Trenul lor de întoarcere a fost anulat, moment care ar fi putut transforma finalul vacanței într-o experiență neplăcută. Doar că Andreea Berecleanu a trecut de la agonie la extaz. Deși trenul i-a fost anulat, înlocuitorul a fost unul cu mult mai bun, parte dintre cele mai noi trenuri CFR:

„Trenule, mașină mică… Ce credeți? Ni s-a anulat trenul de întoarcere cu varianta nou nouță a CFR-ului. Diferența? Alt vagon, alte locuri, tetiere albe, nu mai înțeleg nimic. N-a fost rău, dar oare îl mai nimerim și data viitoare? Scuze, iar am avut noroc”, a scris Andreea Berecleanu, în mediul online.

Surpriza Andreei Berecleanu a fost, de fapt, una dintre cele mai recente investiții ale CFR Călători. Începând cu 7 august 2025, compania a introdus șase trenuri moderne tip ramă electrică Alstom – RE Coradia Stream, pe ruta București Nord – Constanța. Aceste garnituri pot atinge viteza de 160 km/h, ceea ce le face cele mai rapide trenuri din România în prezent.

Foto: Instagram