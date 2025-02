Cum arăta tatăl Andreei Berecleanu. Vedeta seamănă cu el: „Nu considerați asta o laudă”

Pentru multe vedete, familia rămâne cel mai important sprijin, iar amintirile legate de părinți sunt mereu prețioase. Chiar și cele mai discrete personalități din showbiz aleg uneori să împărtășească momente speciale din trecutul lor. Andreea Berecleanu, una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV din România, a făcut recent un gest emoționant care i-a impresionat pe fanii săi.

Cunoscută pentru eleganța și profesionalismul său, Andreea Berecleanu păstrează o relație apropiată cu comunitatea sa online, unde împărtășește atât momente din cariera sa, cât și din viața personală. De această dată, vedeta a publicat o fotografie cu tatăl său din tinerețe, dezvăluind asemănarea izbitoare dintre ei.

Postarea recentă a Andreei Berecleanu a venit ca răspuns la întrebările fanilor, după ce aceasta a dezvăluit anterior o imagine în care semăna perfect cu mama sa în tinerețe (VEZI AICI). Curiozitatea urmăritorilor a determinat-o să caute o fotografie veche a tatălui său, pe care a împărtășit-o cu comunitatea sa online.

„Acum două săptămâni, absolut spontan, pornind de la o revelație avută în privința unei fotografii pe care am făcut-o într-un moment drag mie, la Viena, în care semănam cu mama la 20 de ani ai ei, am făcut o postare. Mulți m-ați întrebat cum arăta tata tânăr. Am găsit o ipostază, o fotografie brăzdată puțin de timp, dar era măcar tot în jurul tinereții și prospețimii. Repet ceva obsesiv! Nu considerați asta o laudă, e doar o întâmplare! Frumusețea care nu e dublată de alte calități, e o spumă care se topește. Slavă Domnului că toți ai mei au avut grijă să adauge unui dar de la Dumnezeu și alte calități. Dixit!”, a scris vedeta pe Facebook.