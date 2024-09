Sindromul rar de care a suferit Andreea Berecleanu. Și-a făcut curaj abia acum să vorbească despre asta

Andreea Berecleanu, una dintre cele mai cunoscute și apreciate prezentatoare de știri din România, a trecut printr-o perioadă emoțională dificilă odată cu plecarea copiilor săi la studii în străinătate. Mama a doi copii, Eva și Petru, Andreea și-a mărturisit în repetate rânduri dorul intens pe care l-a simțit după ce ambii au plecat să-și construiască viitorul departe de casă.

Eva, fiica cea mare, a decis să își urmeze visurile academice la Londra, unde studiază de câțiva ani, iar de curând, fratele ei mai mic, Petru, a urmat același drum. Cei doi frați locuiesc împreună în capitala britanică, sprijinindu-se reciproc pe acest parcurs al independenței. Deși reușitele lor sunt un motiv de mândrie pentru prezentatoarea de știri, plecarea lor a avut un impact emoțional puternic asupra ei, aceasta mărturisind că s-a confruntat cu simptome ale sindromului „cuibului părăsit”.

Pentru Andreea Berecleanu, trecerea de la viața de zi cu zi cu copiii, la o casă goală, a fost o schimbare greu de gestionat. A vorbit în diverse interviuri despre sentimentul de dor intens pe care l-a resimțit, mai ales după plecarea lui Petru, fiul ei mai mic. Deși este o persoană puternică și echilibrată, emoțiile au copleșit-o, mai ales în primele săptămâni, când obișnuința de a fi prezentă în viața cotidiană a copiilor s-a transformat într-o absență resimțită acut.

Fiul său, Petru, fiind o fire mai retrasă și emotivă, nu este activ pe rețelele de socializare, ceea ce a făcut tranziția și mai dificilă pentru Andreea, care avea astfel mai puține modalități de a se simți conectată cu el.

„Eva gătește bine, se îngrijesc singuri, își fac curățenie singuri, stau împreună, asta este vestea cea mai tare pe care a primit-o Eva acum un an, că va sta cu fratele ei. O săptămână nu a vorbit cu mine. (…) Nu era un apartament cu multe dormitoare și atunci s-au dat cap în cap un pic și s-au obișnuit unul cu altul în cel mai scurt timp. Nu au avut încotro! Și acum se și înțeleg”, a povestit Andreea Berecleanu.

Deși despărțirea de copiii săi a fost grea, Andreea Berecleanu a găsit sprijin în soțul ei, doctorul Constantin Stan, cu care împarte pasiunea pentru călătorii. Cei doi explorează frecvent destinații inedite, reușind astfel să umple golul lăsat de plecarea copiilor prin experiențe noi. În ciuda acestui context, dorul față de Eva și Petru rămâne o prezență constantă în viața prezentatoarei.

„Am somatizat atât de tare povestea asta a lui, plecarea, fără să îmi dau seama într-o primă fază, încât fizic am clacat. Eva mi-a spus de câteva ori: Tu sigur îl iubești mai mult pe Petru decât pe mine, pentru că este copilașul mai mic, mai neajutorat, copilul lui mama, iubitul lui mama. Eu i-am zis că nu e adevărat, că nu există, i-am zis că îi ador pe amândoi.

Atunci am zis de ce nu am simțit asta la plecarea Evei? Și de ce simt la Petru? Era exact sindromul ‘cuibului părăsit’, cum zic terapeuții. Atunci am zis că rămăsesem fără niciun copil în casă, și ce să vezi, Petru nu s-a izolat cum fac adolescenții, știi că fetele sunt explozive în perioada adolescenței, cauza fiind hormonii, băieții se autoizolează, închid ușa de la camera lor, se duc pe tot felul de jocuri și în general nu vor să te pupe.

Petru nu a fost așa, aștepta mereu să ajung acasă. Eram într-un permanent dialog și apoi mi-a dispărut căldura lor. (…) Atunci mi-am dat seama că este sindromul ‘cuibului părăsit’, dar este și faptul că la Eva nu s-a manifestat, îmi era dor de ea, însă cred că eu am perceput-o mai puternică decât a fost ea. Că e independentă, puternică. În vreme ce pe Petru îl vedeam mai dependent de mine”, a mai spus prezentatoarea TV în podcastul „Gând la gând cu Teo”.