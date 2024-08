Andreea Berecleanu a luat foc, după ce Andreea Esca a spus la TV că n-are umor. Ce a putut să spună despre știrista de la Pro TV: „Mi s-ar părea lipsit de eleganță și...”

Lumea televiziunii s-a zguduit în ultimele zile! Andreea Esca a făcut o afirmație controversată la adresa unei „rivale” de la un alt post de televiziune. Știrista de la Pro TV a adus-o în discuție, în emisiunea lui Măruță, chiar pe Andreea Berecleanu. Acest lucru nu i-a picat tocmai bine fostei moderatoare de la Observator, motiv pentru care a ținut să puncteze unele lucruri. Ce replică i-a dat vedeta de la Prima TV?

Andreea Berecleanu și Andreea Esca sunt în „război”. Știrista de la Pro TV a fost prezentă în emisiunea lui Cătălin Măruță, unde a făcut o afirmație care a deranjat-o suficient de mult pe vedeta de la Prima TV. Fosta prezentatoare de la Observator a ținut să spună câteva vorbe pe internet, după ce Esca a menționat despre ea că este o persoană care nu are umor. Mama Alexiei Eram a precizat despre „rivala” ei că are multe calități, în opinia ei, însă umorul nu este pe lista lor. Se pare că acest lucru a făcut-o pe Andreea Berecleanu să răbufnească.

Cătălin Măruță, către Esca: “Să presupunem că ar trebui să acorzi unei vedete din România premiul Zmeura de Aur pentru cea mai lipsită de umor. Cui i-ai acorda premiul?”.

Știrista de la Pro TV n-a stat pe gânduri și a răspuns: „Andreea Berecleanu. Are foarte multe calități, dar nu cred că are umor. Am zis. Gata. Ce să fac? Sunt oameni care n-au umor și au alte calități. Poate nu are același tip de umor ca mine”.

Andreea Berecleanu i-a dat replica Andreei Esca

Pentru că subiectul a luat amploare, Andreea Berecleanu a simțit nevoia să răspundă. Le-a transmis tuturor că i-a răspuns știristei de la Pro TV personal și că nu are de gând să dea curs acestor discuții. Doar că, printre altele, jurnalista a dat senzația că este deranjată de întregul subiect.

„Am tot primit zilele acestea întrebări legate de o afirmație făcută de Andreea Esca în cadrul unei emisiuni de la Pro TV, cu privire la mine și la ‘umorul’ meu. Unii m-au întrebat dacă ne-am certat cumva, alții, mai apropiați, și-au exprimat părerea personală iar jurnaliștii mi-au cerut un drept la replică. Ce vreau să știți este că i-am răspuns Andreei personal. Nu voi face publică nicio altă referire pe această temă, mi s-ar părea lipsit de eleganță și ar expune două persoane publice iubite și respectate de public într-o zonă unde nu ar trebui să fie.”, a scris aceasta, pe internet.

Controversele nu s-au oprit aici.

„Ea a fost destul de explicită cu privire la umor și ca sunteți prietene bune. Practic, nu înțeleg de ce presa exagerează și face vizualizări pe o temă scoasă din context”, i-a scris cineva, în secțiunea de comentarii a postării.

Andreea Berecleanu a răspuns imediat: „Presei i-a fost “servit” subiectul de această dată. Pro Tv a postat pe Youtube acest fragment cu titlul “Andreea Berecleanu nu are umor”. Totuși, sunt de 32 de ani în această presă, am fost și în Pro vreo 8, credeți ca știu sau nu niște lucruri?”.

Cristina Cioran a ținut să comenteze și ea: „Draga mea Andreea Berecleanu! Deși ne vedem rar și mi-e dor de tine, pot spune că ma distrez foarte bine împreună cu tine! My fav kind of jokes! Atât de simpatica, frumoasa si deșteaptă si foarte pe fază!”.